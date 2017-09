Von Claudia Funder

Lienz – In der aktuellen Hitzephase holt man sich zwischendurch gern einmal kalte Füße. Und kommt einem dabei das Wort „Kneipp“ in den Sinn, denkt man wohl zuallererst an das Wassertreten. Dann vielleicht noch an den gleichnamigen Pfarrer. Sebastian Kneipp (1821–1897), von Zeitgenossen einst auch „Wasser-Doktor“ gerufen, hatte im 19. Jahrhundert dieses natürliche Gesundheitsprogramm erfunden und entwickelt.

Die bekannteste Variante des Kneippens ist tatsächlich das Wassertreten. „Anwendungen gibt es aber viel mehr“, weiß Alberta Ortner, seit 1999 Obfrau des Kneipp Aktiv-Club Lienz. „Zu den fünf Säulen zählen neben Wasser auch Heilkräuter, Bewegung, Ernährung und die Lebensordnung.“

Mit Gründung des besagten Vereins – er wurde im Dezember 1962 in einem Lienzer Gasthof aus der Taufe gehoben – hatte die Kneipp-Bewegung auch Osttirol erfasst. Drei Monate später kam es zur Gründungsversammlung. Seitdem werden zahlreiche Veranstaltungen und Kurse angeboten, in denen die Kneipp’sche Lehre vermittelt wird.

Und diese scheint trotz ihres fortgeschrittenen Alters immer noch zeitgemäß zu sein. „Die Sehnsucht nach einem unverfälschten, einfachen und gesunden Lebensstil ist heute größer denn je“, bestätigt die Obfrau. Die Zahlen bestätigen das anhaltende Interesse. „Der Kneipp Aktiv-Club Lienz zählt heute rund 500 Mitglieder – und der Altersschnitt wird jünger“, verrät Ortner. Mit etwa zwei Dritteln sind der Großteil Frauen.

Kneippen ist mit vergleichsweise geringem Aufwand verbunden. „Im Grunde ist es billiges Wellness“, bringt es Ortner auf den Punkt. „Es dient vor allem der Gesundheitsvorsorge. Aber auch der Zustand des Krankseins lässt sich damit leichter ertragen.“

Die kalten Wasseranwendungen stärken das Immunsystem. Das erfrischende Armbad sei „die Tasse Kaffee der Naturheilkunde“, sagt Ortner mit einem Schmunzeln und ergänzt, dass die belebende Wirkung jedoch länger anhalte als die des koffeinhaltigen Getränks. Neben den Wasseranwendungen – es gibt auch warme –, Heilkräuter­n, dem Einbauen von Bewegung in den Alltag und dem Achten auf eine vollwertige, regionale Ernährung spielt vor allem auch die so genannte Lebensordnung eine wichtige Roll­e. „Es geht darum, auch in schwierigen Situationen Lebensqualität zu haben“, sagt Ortner. „Dabei ist es wichtig, Struktur in den Tag zu bringen.“

Der Kneipp Aktiv-Club Lien­z bietet heute ein facettenreiches Sport-, Freizeit-, Ernährungs- und Gesundheitsangebot an. Der Bezirk verfügt über Kneippwege wie zum Beispiel jenen von Gaimberg bis Oberlienz, sowie Pfade und Anlagen wie etwa in Abfaltersbach, Außervillgraten, Innervillgraten und Virgen.

Für das Kneipp-Konzept versucht man im Bezirk Lienz schon die Allerjüngsten zu begeistern. „Abfaltersbach war 2007 der erste zertifizierte Kneipp-Kindergarten Tirols“, erzählt Ortner. Längst ist auch der Kindergarten Eichholz zertifiziert. Weitere Einrichtungen arbeiten auch ohne spezielle Ausweisung nach dem Kneipp-Konzept, der Lienzer Kindergarten Villa Monti bereits seit 2003. Aus- und Fortbildungen machen Kindergartenpädagogen fit dafür. Die Kleinen haben viel Spaß an dem Programm, das ihnen geboten wird. Nach dem Turnen geht es etwa zum Tautreten, im Winter zum Schneetreten. Zudem wird den Kindern eine gesunde Lebensweise vermittelt.

Vom Kneipp-Konzept sollen in Osttirol bald auch die etwas älteren Kinder profitieren. Es sei geplant, „Kneipp macht Schule“ einzuführen, berichtet Ortner. Dazu bedarf es noch, Lehrer zur Ausbildung zu motivieren. „Eine Schulung für Kindergartenpädagogen und Lehrer wird im Jänner stattfinden“, verrät Ortner.

