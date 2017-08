Von Kathrin Siller

Innsbruck – Markus P. (Name der Red. bekannt) musste in seinem Leben viele Schicksalsschläge hinnehmen: Die Mutter stirbt, als er 15 Jahre alt ist, der Vater hat starke Aggressionen. Markus driftet in die Punkszene ab, wohnt zeitweise auf der Straße, lebt sich dort laut eigenen Angaben massiv aus und tut alles, was verboten ist. Seine Psyche leidet immer mehr unter diesem Lebensstil, er versucht, sich das Leben zu nehmen. Es folgen Aufenthalte in der Psychiatrie im Krankenhaus Hall, einer betreuten WG und dem Therapiezentrum Mutters.

„Ich hatte aber Probleme, mich unterzuordnen“, sagt er. 2011 lernt er seine Partnerin kennen, das gemeinsame Kind zwingt Markus, sich neu zu orientieren. Er hört von Ex-In und bewirbt sich für einen Ausbildungsplatz. Als zweiter Tiroler schließt er die Ausbildung ab – der Wendepunkt in seinem Leben

Ex-In steht für „Experience involved“, zu deutsch: Experte durch Erfahrung. „Seit 2013 gibt es die Ausbildung in Österreich. Nur wer selbst krank war, Therapie-Erfahrung hat, aber psychisch stabil ist, kann sie absolvieren“, erklärt Harald Meller, Geschäftsführer von Pro Mente Tirol. Als so genannte Genesungsbegleiter können „Ex-Ins“ kranke Menschen in verschiedensten Einrichtungen begleiten.

„Die Ausbildung ist hart, weil man sich intensiv mit sich selbst beschäftigen muss“, räumt Birgit Müller ein. Die 62-jährige fünffache Mutter und elffache Großmutter musste ihr ganzes Leben lang kämpfen: „Jahrzehntelang war ich auf mich alleine gestellt. Nach außen hin gab ich mich stark, aber innerlich bin ich immer mehr zusammengefallen.“ Schmerz- und Schlafmittel lassen sie funktionieren. Nach einem Zusammenbruch („Ich wusste plötzlich nicht mehr, wie ich heimkommen sollte“) wird sie in der Psychiatrie in Hall aufgenommen. „Das kann doch nicht mein Leben gewesen sein“, beschwört sie sich damals. Durch Zufall trifft sie auf eine Genesungsbegleiterin und weiß sofort, dass das auch genau ihr Ding ist.

Heute arbeitet die gebürtige Hamburgerin nicht nur in einem Pro-Mente-Tageszentrum, sondern auch in dem von Pro Mente geführten Treffpunkt Domplatz, wo kranke Menschen niederschwellig Ansprache finden können. „Heute muss ich keine Maske mehr tragen“, freut sich Müller. „Es ist ein tolles Gefühl, endlich wieder zurück in der Gesellschaft zu sein.“

Ihre Aufgabe sieht sie auch im Übersetzen von Gefühlen. Vielen Betroffenen fehle schlichtweg die Sprache, um das Tor zu ihrer Seele aufzustoßen. Die Angst vor einer Therapie und davor, was dabei „herauskommen“ könnte, sei allerdings immer noch so groß wie das Misstrauen in Therapeuten und Ärzte. Sich einem Menschen mit gleichem Schicksal anzuvertrauen, wäre aber zumindest der erste therapeutische Schritt.

Auch Armin R. hat sein Leben komplett umgekrempelt. Seine Geschichte ähnelt der seiner Kollegen: schwieriges Elternhaus, Gewalt, ein Vater, der zu Arbeit, Leistung und Gehorsam antreibt. „Ich habe das mein Leben lang mitgeschleppt und nicht aufgearbeitet. In der Arbeit konnte ich nicht Nein sagen und habe mir immer mehr aufgehalst, bis ich Panikattacken und Angststörungen bekommen habe“, fasst der 44-jährige gelernte Elektrotechniker zusammen.

Er schluckt Tranquilizer, ohne zu wissen, dass sie süchtig machen, und erhöht die Dosis ständig, um seine Ängste zu dämpfen. Nach einer Reha macht er „aus der Not eine Tugend“ und die Ausbildung zum Genesungsbegleiter. „Aus diesem reflektierten Blickwinkel kann ich jetzt anderen Betroffenen helfen“, sagt er mit einem Anflug von Stolz.

Seine Kollege Markus ist mittlerweile Vorstandsmitglied bei Ex-In, arbeitet 20 Stunden bei Pro Mente und 20 Stunden in der Psychiatrie im Krankenhaus Zams als Bindeglied zwischen Patienten und medizinischem Personal. Allerdings: Gesund zu werden, sei ein hartes Stück Arbeit. „Wir können den Betroffenen verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, aber den Hintern müssen sie selber hochkriegen. Wir drängen sicherlich niemanden zu einer Therapie“, sagt Markus.

Birgit Müller „knackt“ ihre Klienten, indem sie positive Gefühle beschwört: „Ich erzähle ihnen immer, was mir geholfen hat, sage aber dazu, dass sie ihren eigenen Weg finden müssen. Ich frage sie, was ihnen Freude bereitet und welche Interessen sie haben. In einem solchen Gespräch entsteht vielleicht ein Lichtblick.“ Hoffnungslose Fälle gibt es laut Harald Meller nicht. „Wer nämlich lernt, viele gesunde Dinge zu tun, gräbt der Krankheit irgendwann das Wasser ab.“