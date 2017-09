Von Nicole Strozzi

Innsbruck – Es ist im wahrsten Sinne zum Kotzen. Da könnte man sich auf sein Baby freuen, verbringt aber die meiste Zeit über der Kloschüssel gebeugt. Das After Shave vom Ehemann stinkt plötzlich zum Himmel und beim Geruch von gebratenem Fleisch dreht sich der Magen um.

Neun von zehn werdende Mütter leiden vor allem in den ersten Wochen an Schwangerschaftsübelkeit. In solchen Situationen helfen Sätze wie „Das ist doch ein gutes Zeichen, dann geht es dem Baby gut“ nur bedingt weiter. Zumal diese These gar nicht stimmt, wie Angela Ramoni, Oberärztin an der Klinik für Frauenheilkunde in Innsbruck, erklärt. Die Wurzel des Übels kennt die Medizin gar nicht genau. „Man vermutet, dass die Hormonumstellung daran schuld ist und sich der Körper mit der Zeit an die Situation gewöhnt“, sagt Ramoni. Wie schlecht der Frau ist, sagt aber nichts darüber aus, wie gut es dem Baby geht.

Manche Frauen müssen sich morgens übergeben, manchen ist den ganzen Tag über flau. Im zweiten und dritten Monat ist es am schlimmsten. Danach geht es den meisten Schwangeren besser, einige plagt der Brechreiz allerdings noch wochenlang weiter. Und einige Frauen trifft es besonders hart.

Etwa zwei bis drei Prozent der Bald-Mamis leiden an einer extremen Form der Schwangerschaftsübelkeit. Tipps wie Ingwer-Zucker lutschen helfen den Betroffenen hier nicht weiter. Den Schwangeren ist mitunter so schlecht, dass sie sich pausenlos übergeben müssen und nicht einmal Wasser bei sich behalten können. An einen geregelten Tagesablauf ist nicht zu denken. Die Frauen verlieren an Gewicht, wertvolle Mineralstoffe und trocknen aus. Die Schwangerschaft wird zur Qual. Selbst die oberen Zehntausend *sind nicht vor der Diagnose „Hyperemesis gravidarum“ gefeit. Prominentestes Beispiel: Catherine, die Herzogin von Cambridge. Als seine Frau wegen dieser gravierenden Sache in die Klinik eingeliefert werden musste, war ihr Gatte Prinz William, noch zu Scherzen aufgelegt und witzelte: „Sie sollten es nicht Morgenübelkeit nennen, denn es ist eine Tag-und-die-ganze-Nacht-Übelkeit.“ Seiner Frau war wohl weniger zu lachen zumute. Catherine musste bei beiden Schwangerschaften im Spital wieder aufgepäppelt werden.

„Dass Frauen wegen extremer Übelkeit stationär aufgenommen werden, ist sehr selten“, sagt Ramoni. Ist es allerdings doch notwendig, bleiben die meisten zwei bis drei Tage im Krankenhaus.“ Am ersten Tag wird der Darm ruhiggestellt, indem auf Nahrung ganz verzichtet wird. Die Frau bekommt Elektrolyt-Infusionen verabreicht. Bereits am zweiten Tag darf die Schwangere wieder eine leichte Kost zu sich nehmen.

Sollte diese „Diät“ nicht ausreichen, gibt es auch Medikamente. „Medikamente, die Patienten gegen die Nebenwirkungen einer Chemotherapie gegeben werden, helfen auch bei extremer Schwangerschaftsübelkeit sehr gut“, so Ramoni. Die wenigsten der Frauen müssten ein zweites Mal stationär aufgenommen werden. Das Risiko, dass es einem bei einer zweiten Schwangerschaft wieder so schlecht geht, ist allerdings erhöht. Während der Zeit im Krankenhaus und auch etwa eine Woche danach befindet sich die Schwangere im Krankenstand. Eine Schwangerschaftsübelkeit ist aber keine Indikation für einen frühzeitigen Mutterschutz.

Wenn Frauen statt zuzunehmen an Gewicht verlieren, ist auch die Angst um das Baby groß. Doch die Gynäkologin beruhigt: „Das Kind holt sich das, was es braucht, es geht nur auf Kosten der Mutter.“