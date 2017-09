Von Theresa Mair

Innsbruck — Am einen Tag brütende Hitze, am nächsten sind die Temperaturen im Keller. Wenn wundert's da noch, wenn der Kreislauf streikt, der Kopf brummt und die Gelenke knarzen? Am Phänomen Wetterfühligkeit zweifelt da sicher kaum noch jemand.

Doch: „Keine Studie beweist einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Beschwerden", sagt Allgemeinmedizinerin Sarah Girstmair. Es gebe aber Vermutungen. Eine lautet etw­a, dass die Baro-Rezeptoren, die in der Halsschlagader den Blutdruck registrieren und Signale an das zentrale Nervensystem schicken, bei einem Luftumschwung durcheinanderkommen. Wichtig ist aber die Botschaft, dass der Körper sich gegen den Wettereinfluss wappnen kann. Wie, das erklärt Sarah Girstmair:

1. Kopfweh ist das häufigste Symptom bei einem Wetterumschwung — gefolgt von Gelenksschmerzen und arthritischen Beschwerden und Narbenschmerzen. Viele klagen über Konzentrationsschwäche, Schlafstörungen und Unruhe. „Bei Wetterfühligkeit verschlechtert sich meist eine bestehende Grunderkrankung", so Girstmair.

Man kann sich das so vorstellen: Der Körper ist damit beschäftigt, seine Grunderkrankung zu reparieren. Wechselt das Wetter, muss sich der Organismus schnell anpassen und dafür seine Kräfte bündeln. Die Reparatur der Grunderkrankung bleibt derweil liegen.

2. Wetterfühligkeit ist kein Problem des Alters. „Ich sehe in meiner Praxis immer öfter junge Leute, die wetterfühlig sind", sagt die Expertin. Die Menschen würden empfindlicher, sitzen viel im künstlichen Klima von Büroräumen und seien daher nicht mehr abgehärtet. Dazu komme die Belastung des Nervensystems durch Stress und Umweltgifte wie Smog sowie Pestizide.

„Wetterfühligkeit ist ein Anpassungsproblem des Organismus." Nicht umsonst würden Städter mehr darunter leiden als Menschen am Land. Wald- und auch Bauarbeiter, die bei jedem Wetter draußen sind, hätten dagegen viel seltener Schwierigkeiten. Bei älteren Menschen lasse die Anpassungsfähigkeit nach. „Mein Rat ist, viel zu trinken und Extreme zu meiden, z. B. indem man während der Mittagshitze im Haus bleibt. Man muss ein gesundes Maß zwischen Forderung und Schonung finden."

3. Mit dem Wetter ändert sich der Blutdruck. Bei der Umstellung von Kälte auf Wärme steigt der Blutdruck. „Das macht sich durch Herzrasen und Kopfweh bemerkbar." Zieht ein Tiefdruckgebiet auf und es wird kälter, sinkt der Blutdruck. Wetterfühlige Menschen neigen dann ebenfalls zu Kopfweh und Müdigkeit. Bei langen Regenwetter-Episoden mit Lichtmangel schlägt das Wetter vielen auf das Gemüt, sie stürzen in ein Motivationsloch und können Depressionen entwickeln. Grund dafür ist laut Girstmair oft ein Mangel an Vitamin D und am Glückshormon Serotonin. Bei Föhnwetter sind es die Druckunterschiede in den Luftfronten, die Organismus und Nervensystem zu schaffen machen.

4. „Man kann den Körper zwingen, dass er sich anpasst", sagt Girstmair. Das bedeutet vor allem: bei jedem Wetter ins Freie gehen. Die Anpassung bei Wetterumschwüngen fällt damit leichter. Ein regelmäßiger Tagesablauf mit salz- und zuckerarmer, aber mineralstoffreicher Kost sowie viel Flüssigkeit stützen das Immunsystem. Sport, Kneipp-Anwendungen, Sauna und Wechselduschen härten zusätzlich ab. Menschen, die mit niedrigem Blutdruck zu kämpfen haben, kann ein Bad mit Rosmarinzweigen oder Rosmarinöl wieder in Schwung bringen. Das Kauen einer Gewürznelke sowie das Einreiben der Schläfen mit Pfefferminzöl lindert Kopfschmerz. Ingwertee fördert die Durchblutung. Girstmair empfiehlt, solche Hausmittel zu probieren, bevor man zu Schmerzmitteln greift. Als Stimmungsaufheller dienen tryptophanreiche Schleckereien wie Schokolade, Walnüsse und Bananen. In lichtarmen Zeiten verschreibt Girstmair auch Vitamin D.

Natürlich sollte man auch seine Grunderkrankung in den Griff bekommen, etwa indem man den Blutdruck gut einstellt oder Schwachstellen an den Gelenken gut behandelt. Bei Arthrose rät Girstmair zu warmen Bädern und Fango, bei entzündlichen Erkrankungen wie Rheuma eher zu Kälte-Anwendungen.

Als Ärztin für Akupunktur erzielt sie nach eigenen Angaben gute Erfolge bei der Entstörung von Narben. Darüber hinaus könne sie mit den kleinen Nadeln sämtliche Wetter­leiden vertreiben.