Von Claudia Funder

Lienz – Menschen mit Demenz brauchen besondere Zuwendung – und deren Angehörige Unterstützung, um diesen besonderen Kraftakt meistern zu können. Deshalb startet die Selbsthilfe Osttirol erneut eine Fortbildungsreihe, die sich speziell diesem Thema widmet und in sieben fachspezifischen Modulen Wissenswertes vermittelt, das den Alltag für Betroffene und deren Angehörige ein Stück weit erleichtern soll.

„Menschen, die an Demenz erkrankt sind, leben in einer eigenen Welt“, erklärt Inge Tagger, Obfraustellvertreterin. „In diese muss man eintauchen, um den Erkrankten zu erreichen.“ Die ersten drei Module würden, so Tagger, deshalb den Fokus vorrangig darauf richten, verstehendes Verständnis für den Kranken zu entwickeln. Das heißt, Verhaltensänderungen richtig zu deuten und damit verbundene Auswirkungen auf das tägliche Leben besser handhaben zu können.

Auf Wunsch der letztjährigen Kursteilnehmer wird heuer das zweite Modul auf ein eintägiges Seminar erweitert. Der Inhalt vermittelt Kommunikations- und Umgangsformen mit desorientierten, betagten Menschen. Es gilt, jene Fähigkeiten zu stärken, den Menschen besser zu erreichen und ihm Sicherheit schenken zu können. Dieses Modul wird nur in Lienz angeboten, und zwar am 22. September. Die weiteren Module geben allgemeine Infos zur Demenz, gehen auf die Pflege ein, vermitteln komplementäre Angebote – wie Wickel und Kompressen – und widmen sich dem Thema Sterben und Tod sowie rechtlichen Fragen.

„Neben der Vermittlung von Wissen soll aber auch eine Plattform zum gemeinsamen Erfahrungsausstausch geboten werden“, betont Tagger.

Großer Wert werde auf die Praxis gelegt, erklärt Anna-Maria Klaunzer, Gesundheits- und Krankenpflegerin, die im Zuge der Veranstaltung über die Praxis der Pflegegeld­einstufung sprechen wird.

Infoveranstaltungen, in denen die Module vorgestellt werden, finden am 4. September im Wohn- und Pflegeheim Lienz, am 5. September in der Rot-Kreuz-Stelle St. Jakob i. D. und am 6. September im Kultursaal Kartitsch statt. Start ist jeweils um 19 Uhr.

Bereits jetzt kann man sich für ein, mehrere oder alle Module anmelden. Nähere Infos sind unter www.selbsthilfe-osttirol.at abrufbar.