Von Kathrin Siller

Innsbruck – 12.30 Uhr: Ein Altbauzimmer im Zentrum von Innsbruck. Fünf Frauen strecken sich auf blauen Yogamatten aus, auf ihren Augen liegen lavendelgefüllte Beutel. Christin Lampe sitzt im Schneidersitz auf einem bunten Teppich. Die „Klangpause“ kann beginnen. „Nehmt drei tiefe Atemzüge“, sagt die Klangmassagepraktikerin und stößt die erste goldene Schale an. Der dumpfe Ton kriecht in den Körper und der Vormittagsstress aus Getippe und Besprechungen langsam aus demselben heraus.

Es folgt eine Übung aus der Achtsamkeitslehre. Wir beginnen mit dem rechten großen Zeh und denken uns langsam durch den ganzen Körper, begleitet vom Klang der Schalen, tief, hoch, dann der Gong. „Kommt euch ein Gedanke, lasst ihn zu und dann vorbeiziehen“, wispert Lampe. Ständig schummelt sich nämlich ein „Das muss ich auch noch“ in den Entschleunigungsversuch. „Alles Übungssache“, wird Lampe später erklären. Der Klang eines ätherisch klingenden Windspiels beendet nach einer halben Stunde die Meditation. Langsam kehren wir zurück aus diesem Miniurlaub. „Die Klangschalen helfen, schneller in den Entspannungszustand zu kommen“, fasst die 32-Jährige zusammen, als sich die Meditationsgruppe am Esstisch wiederfindet. Lampe hat bereits vegetarische Köstlichkeiten vorbereitet und bald entsteht ein anregendes Gespräch mit den neuen Bekannten. Besser lässt sich eine Mittagspause nicht nützen.

Zugegeben: Wenn gegen zwölf Uhr das altbekannte Bauchknurren einsetzt, ist Schluss mit lustig. Wer sich allerdings zwischen Tür und Angel ein Brötchen reinstopft, hat zwar ein paar Kalorien, aber wenig Energie getankt.

Deshalb suchen Menschen wie die „Klangpause“-Besucherinnen den Mehrwert dieser kurzen Job-Auszeit. An der Innsbrucker Volkshochschule etwa steht Qigong (ab 5. Oktober, Donnerstag von 12 bis 12.50 Uhr) bzw. Lunchtime-Pilates (ab 27. September, Mittwoch, 12.10 bis 13 Uhr) auf der Agenda. In einzelnen Fitnessstudios wie z. B. dem Now-Fit in Kufstein lassen sich virtuelle 30-Minuten-Workouts wie Fat Attack oder Rückenfit in die Mittagspause legen. Dank digitalem Trainer ist der Sportler von keinen fixen Kurszeiten abhängig.

Experten empfehlen jedenfalls, in der Mittagspause auch frische Luft zu schnappen, um die Konzentrationsfähigkeit anzukurbeln. Genug Sauerstoff gibt es beim Yoga im Innsbrucker Rapoldipark. Noch bis 18. September treffen sich Frischluft-Freunde montags von 14 bis 15 Uhr zum gemeinsamen Üben (www.bewegt-im-park.at).

Um die Akkus wieder aufzuladen, sollte jeder etwas tun, was im Gegensatz zu seiner Arbeit steht. Aus dem Großraumbüro flüchtet man daher am besten in die Ruhe. Vielsitzer pumpen mit einem Spaziergang Sauerstoff in die Zellen. Und körperlich beanspruchten Bauarbeitern oder Krankenpflegern täte ein Nickerchen gut. Die Innsbrucker Klinik hat deswegen zum Powernapping zwei Ruheräume eingerichtet.

Ein neues Konzept für die Nutzung der Mittagspause kommt aus Schweden. Dort wird bei „Lunch Beat Partys“ abgefeiert. In der Werkstätte in Wattens organisiert Eventplanerin Caroline Hanisch ab September „Lunch-Discos“. „Richtig abshaken und gut essen, um danach wieder kreativ zu sein“, macht Hanisch Lust auf das Happening. Ganz viel Spaß – auch ohne Alkohol.