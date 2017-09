Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Mit einem Lächeln verabschiedet sich die Radiologietechnologin aus dem Raum. Die Musik aus den Kopfhörern soll beruhigen und den Lärm von außen abschirmen. Denn kurz darauf geht es los. Seltsame Klickgeräusche ertönen. Dann wieder Stille im abgeschirmten Raum. Und so plötzlich wie ein Donnerhall dröhnen laute Geräusche aus dem riesigen Gerät, in dem man zur Hälfte drin liegt. Es knattert, summt und lärmt. Der Puls schnellt kurz nach oben. Bloß nicht bewegen, sonst wird die Aufnahme nichts. Die Liege ist bequem, das schmerzende Knie weich gebettet. Die 15 Minuten vergehen wie im Flug.

„Mit dem alten Magnetresonanztomograph (MR) hätte diese Knie-Untersuchung doppelt so lange gedauert“, sagt Mario Lindenthaler, leitender Radiologietechnologe des Bezirkskrankenhauses Schwaz. Seit gestern können die ersten Patienten mit dem neuen MR-Gerät untersucht werden. „Bisher mussten wir viele Patienten für eine Magnetresonanztomographie immer auswärtig untersuchen lassen, jetzt können wir alle Untersuchungen im Haus durchführen“, freut sich GF Margit Holzhammer.

Während mit dem Vorgängermodell nur die Gelenke abgedeckt wurden, können nun ohne Röntgenstrahlen auch Organe, weiches Gewebe sowie Gefäße untersucht werden. Die Wartezeiten verkürzen sich um etwa die Hälfte, da das Gerät und die Auswertung der Bilder schneller funktioniert. Derzeit können bis zu 16 Termine täglich abgewickelt werden. Spielraum nach oben sei vorhanden. „Mit dem neuen Gerät wird unsere Arbeit viel spannender“, sagt Primar Clemens Lottersberger. Ein klarer Vorteil sei auch, dass Patienten nur in seltenen Fällen mit dem ganzen Körper in die Röhre müssen. „Das ist nur bei Verletzungen am Schädel oder der Halswirbelsäule nötig“, erklärt Lottersberger. Rund eine Million Euro hat das neue Gerät gekostet. „Dass wir jetzt die Gefäße untersuchen und auch Brust-MR, also Mammographien, machen können, ist wirklich ein Highlight“, sagt Lindenthaler. In der ersten Woche werden zur Einschulung hauptsächlich Standarduntersuchungen durchgeführt. Danach wird’s für die Radiologen richtig spannend.

„Wir haben für dieses Gerät lange gekämpft“, sagt Franz Hauser, Obmann des Gemeindeverbandes. Etwa 15 Jahre hat es gedauert, bis das neue MR-Gerät bewilligt wurde. Nach drei Wochen waren Umbau und Montage erledigt.