Strass – Über 1900 Blutkonserven und damit rund 845 Liter Vollblut haben insgesamt 34 Personen aus dem Bezirk Schwaz im Laufe ihres Lebens gespendet.

Die Spender wurden kürzlich durch den Blutspendedienst im Hotel Post in Strass geehrt. Acht Personen erhielten die Verdienstmedaille in Gold für über 75 Spenden und 26 Leute die Verdienstmedaille in Silber für über 50 Spenden. Alleine im Jahr 2016 konnten im Bezirk Schwaz bei 36 Blutspendeaktionen 5431 Konserven – etwa 2500 Liter Blut – an die Blutbank Innsbruck übergeben werden.

Bezirksstellenleiter Hans-Peter Thaler und Bezirksgeschäftsführerin Astrid Stecher stellten das Rote Kreuz und dessen Leistungsbereiche vor. Organisationsleiter Manfred Gaber überreichte gemeinsam mit Stecher die verdienten Ehrungen an die 34 fleißigen Spender.

„Das Blut der Spender rettet Leben. Blut ist nicht künstlich herstellbar und daher sind wir auf die Spender angewiesen“, sagte Gaber. Er dankte allen für ihren großen Einsatz. „Damit können viele Menschenleben gerettet werden“, fügte Gaber hinzu. Gespendetes Blut ist nur 42 Tage haltbar, daher seien regelmäßige Spender für die Versorgung wichtig. (TT)