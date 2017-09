Von Kathrin Siller

Innsbruck, Bozen – Sie ist hochumstritten, aber es führte kein Weg daran vorbei: Die Impfpflicht ist in Italien seit wenigen Wochen Realität. Insgesamt müssen 30.000 Südtiroler Kinder bestimmte Impfungen nachholen, zehn Impfungen werden vorgeschrieben.

In Südtirol schlägt das neue Gesetz große Wellen: Die Impfgegner organisieren Lichterzüge und Demos und formieren sich im Internet. Der Landtagsabgeordnete Andreas Pöder von der Bürgerunion für Südtirol forderte die Landesregierung gar zum Rücktritt auf, sollten sie Südtirols Autonomie nicht verteidigen. Außerdem bezeichnet er das Impf­gesetz als „Privacy-Horror“, da sensible Gesundheitsdaten in Bildungseinrichtungen herumgereicht würden. Evelyn Gruber vom Südtiroler Sanitätsbetrieb widerspricht den Bedenken: „Die Datenschutzbehörde in Rom gab die Weisung heraus, dass alles in Ordnung ist.“

Das Schuljahr 2017/ 2018 gilt noch als eine Art Galgenfrist. Für die medizinischen Einrichtungen Südtirols ist das Gesetz eine enorme Herausforderung, wie Gruber berichtet: „Impfstoffe müssen besorgt und gelagert, Infoveranstaltungen organisiert werden. Und wir haben die Eltern von ingesamt 90.000 Kindern angeschrieben und über den Impfstatus ihrer Kinder informiert.“ Bei den meisten sei er in Ordnung, die anderen müssen jetzt aber aktiv werden. Lassen sie ihre Kinder nicht impfen, bekommen sie einen zweiten Brief mit einer erneuten Erinnerung und einem konkreten Impftermin. Kommen sie der dritten und letzten Aufforderung nicht nach, müssen sie Strafe zahlen – zwischen 100 und 500 Euro, je nach Alter des Kindes.

Nicht geimpfte Kindergarten- oder Krippenkinder müssen ab kommenden Jahr dann auch jeglichen Betreuungs­einrichtungen (das gilt auch für Tagesmütter) fernbleiben. Schulkinder können zwar aufgrund des verfassungsmäßigen Rechts auf Bildung nicht vom Schulbesuch ausgeschlossen werden, die Strafen sind aber höher.

In Österreich ist eine Impfpflicht weiterhin kein Thema, auch wenn darüber diskutiert wird. Volksanwalt Günther Kräuter etwa führte im Februar eine verpflichtende Masern-Mumps-Röteln-Immunisierung für Kindergarten und Schulkinder ins Feld. Grund war die extrem hohe Zahl an Masernerkrankungen Anfang des Jahres. Die NEOS bliesen ins gleiche Horn und forderten eine Impfpflicht für Masern und Keuchhusten, „auch wenn das in gewisser Weise eine Einschränkung des Zugangs und der Freiheit“ sei.

Auch in der Tiroler Landessanitätsdirektion habe man das neue italienische Impfgesetz zur Kenntnis genommen, berichtet Medizinerin Claudia Mark. Sie ist allerdings überzeugt davon, dass Gebote nicht zwangsläufig zu einer sachlicheren Diskussion führen müssen. „Wir informieren umfassend, bieten die Impfungen an und überlassen es dem Bürger, ob er sie annimmt.“ Dabei setze man stark auf Aufklärung und Bewusstseinsbildung.

Allerdings: Für bestimmte Gesundheits-, Pflege- oder Betreuungsberufe kann der Arbeitgeber einzelne Impfungen vorschreiben. Es kann daher vorkommen, dass ein Ungeimpfter einen Job nicht bekommt.

In Integrationskindergärten wiederum würde es Sinn machen, wenn alle Kinder geimpft würden, damit zum Beispiel jene Kinder, die aufgrund einer Abwehrschwäche nicht immunisiert werden dürfen, vom Herdenschutz profitieren. In Bezug auf die Masern ist da immerhin eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent nötig.

Im Zuge der Kindergartenvorsorge werden alle erhaltenen Impfungen auf dem Gesundheitsdatenblatt unter Zustimmung der Eltern abgefragt. Auch der Impf- oder Mutter-Kind-Pass kann verlangt werden. Konsequenzen für den Kindergartenbesuch hat das aber nicht. Die Daten werden nicht elektronisch erfasst, bleiben im Kindergarten und werden nur von dem untersuchenden Arzt gesehen. Von Impfkontrolle ist Tirol also weit entfernt.