Von Theresa Mair

Innsbruck – Sein Geschlecht (männlich), sein Alter (67), seine Verfassung und seinen Beruf. Das ist fast alles, was man erfährt. Vor acht Jahren stellten Ärzte bei dem Mann einen Herzklappen-Defekt fest. Jetzt liegt er auf dem OP-Tisch, drei Chirurgen, ein Anästhesist und eine OP-Schwester stehen neben ihm.

Alles, was man von dem Patienten sieht, ist sein in eine Art Frischhaltefolie gewickelter Brustkorb. Unterhalb der rechten Brustwarze klafft ein Loch, durch das die Ärzte In­strumente einführen. Der Brustkorb bewegt sich nicht. Das wirkt befremdlich. Herz und Lunge stehen still. Ihre Arbeit übernimmt die Herz-Lungen-Maschine, während die Chirurgen arbeiten müssen.

Schwenk in den Hörsaal: Es ist Montagfrüh, das Auditorium füllt sich. Männer in Anzügen nehmen in den Reihen Platz. „Das sind alles Herzchirurgen, welche die minimalinvasive Klappenrekonstruktion bereits anwenden und sich fortbilden oder das Programm starten möchten“, erklärt Oberärztin Julia Dumfarth. Etwa 90 Teilnehmer sind zum „9. Focus: Valve“-Kurs (engl. valve: Herzklappe) nach Innsbruck gekommen. Sie schauen sich die Methoden der Star-Chi­rurgen ab, diskutieren und trainieren an Schweineherzen.

Jetzt schieben sie sich die bereitliegenden 3D-Brillen auf die Nasen. Seit drei Jahren erfolgt die Live-Übertragung der Operationen in 3D. Den 67-Jährigen sieht man nun vor sich auf dem OP-Tisch liegen – scheinbar zum Greifen nahe. Was man nicht sieht: das Team, das im OP-Saal steht und filmt, zwischen mehreren Kameras wechselt, sodass man abwechselnd den Raum überblickt und die Sicht des Chirurgen einnimmt – auf das 3D-Herz-Ultraschall, auf den äußeren Zugang zum Herzen oder ins Innere des Körpers. Vor allem die Chirurgen sehen dank der Technologie das Innere des Herzens dreidimensional vor sich und operieren ausschließlich über den Monitor, der ihnen eine wesentlich bessere Darstellung des Herzens ermöglicht. „Haben Sie die Mount-Fuji-Technik schon in Betracht gezogen?“, fragt ein Mann, der aus Bristol angereist ist. „Nein, was verstehen Sie darunter?“ schallt es unverzüglich aus den Lautsprechern. Ludwig Müller, stv. Direktor der Innsbrucker Uni-Klinik für Herzchirurgie, antwortet aus dem OP.

Gleichzeitig leitet er den Chirurgen Daniel Höfer an. Auf der Leinwand sieht man dank der Mini-3D-Kameras, die mit dem Endoskop in den Körper geschoben werden, wie Höfer das Fett, das den Herzbeutel umgibt, wegbrennt, um zum Herz vorzudringen.

Der britische Chirurg kommt nicht dazu, seine Ausführungen zur japanischen Methode zu beenden. Denn offenbar passiert bei der OP etwas Interessantes, wie der Laie von den gespannten Gesichtern der Zuhörer ablesen kann.

Parallel zu Müller und Co. operiert auch der Stuttgarter Gastchirurg Kai-Nicolas Doll. Die Kamera wechselt zu ihm. Bei Dolls Patienten wurde zusätzlich zur kaputten Herzklappe Vorhofflimmern festgestellt. Er muss daher ein vom Vorhof abstehendes Teil – das Herzohr – abklemmen und vereisen. Sonst kann das Blut nicht durchströmen, ein Gerinnsel und folglich ein Schlaganfall drohen. Eiskristalle bilden sich an der Stelle im Herzen. ­Dumfarth ist fasziniert.

Der Innsbrucker Klinik ist es laut Direktor Michael Grimm gelungen, sich international als eine der ersten Adressen bei der minimalinvasiven Mitral­klappen-Rekonstruktion zu positionieren. Die Klappe ist eine von vier Herzklappen, befindet sich im linken Vorhof und gleicht einer Bischofsmütze (Mitra). „Diese Segelklappe wird häufig undicht, einzelne Sehnenfäden leiern aus oder reißen“, schildert Müller. Das Blut strömt zurück in die Lunge, staut sich dort und der Betroffene bekommt Atemnot. Eine Herzschwäche ist die Folge.

Mit Fäden, so genannten Loops, ersetzen die Spezialisten die ausgeleierten Sehnen. „Die Vorteile gegenüber einer Prothese sind, dass es das eigene Herz bleibt, man keine Gerinnungshemmer braucht und dass die Rekonstruktion praktisch ein Leben lang hält“, schildert Müller. Sofern der Patient nicht zu viele Gefäßverkalkungen hat, kann der minimalinvasive Zugang – ein kleiner Schnitt entlang der Brustwarze oder unter der Brust – erfolgen.

Die beiden Patienten haben die sechsstündige OP gut überstanden. Immerhin hatten mehr als 90 Herzchirurgen alles im Auge.