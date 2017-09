Von Nicole Strozzi

Hall i. T. – Die Zeit heilt alle Wunden, heißt es so schön. Doch leider trifft dieser Spruch nicht immer zu. Etwa 250.000 Österreicher leiden an chronischen Wunden – u. a. hervorgerufen durch langes Liegen, Diabetes oder Durchblutungsstörungen.

Die Folge: Druckgeschwüre (Dekubitus), die schmerzhaft sind, nässen, übel riechen und die Lebensqualität massiv beeinträchtigen. „Ich habe so viele bettlägrige Dekubitus-Patienten zu versorgen wie noch nie zuvor“, sagt Marianne Hintner, zertifizierte Wundmanagerin und Leiterin des Wundteams der Care Connection in Hall. Die Menschen werden älter, aber altern leider nicht immer gesund. Neben diversen Grunderkrankungen kommen dann gravierende Probleme mit wunden Stellen hinzu.

Seit den 60er-Jahren gibt es bereits eine moderne Wundversorgung. Die Verbandsmaterialien und Therapietechniken haben sich seither extrem verbessert. Eine Umfrage der Initiative „Wund?Gesund!“ aus dem Jahr 2015 zeigt allerdings, dass bei fast 80 Prozent von 7600 befragten Österreichern weiterhin eine traditionelle Wundversorgung zur Anwendung kommt.

Knapp drei Viertel der Befragten müssen alle drei Tage den Verband wechseln. Viele leiden über Monate hinweg. „Ein katastrophales Ergebnis“, bedauert die diplomierte Krankenschwester. Ziel der modernen Wundpflege sei es doch, so wenig oft wie möglich (bestenfalls einmal pro Woche) zu verbinden, so dass der Patient zur Ruhe kommt und nicht ständig auf fremde Hilfe angewiesen ist.

Wundmanagement heiße nicht nur Pflaster drauf und fertig. Da stecke viel mehr dahinter. Immer wieder passieren Fehler: Wunden werden nicht richtig gereinigt, Infektionen nicht erkannt, totes Gewebe, in dem sich Bakterien ansiedeln, nicht entfernt. Da hilft der beste Verband nichts.

„Patienten werden leider oft nicht von ausgebildeten Wundspezialisten versorgt. Es gibt viel zu wenig Fachleute“, sagt Hintner, die mit dem Verein Wundmanagement Tirol auf diesen Missstand aufmerksam machen möchte. Ein Grund dafür sind die Kosten: Ein Besuch bei einem Wundmanager wird nicht von der Kasse bezahlt. „Unser Wunsch wäre es, dass wir Wundmanager, genau wie Physiotherapeuten, als Berufsgruppe anerkannt werden würden, dann könnten wir mit der Krankenkasse abrechnen und Patienten müssten nur einen ge- ringen Selbstbehalt zahlen.“

Die Betroffenen seien oft psychisch am Ende und haben z. B. Angst, einen Fuß zu verlieren. „Ich habe unlängst eine Patientin Mitte 40 behandelt, sie hat seit einem Unfall im Urlaub eine offene Wunde. Ihr Umfeld wollte ihr weismachen, dass die Wunde nicht heilt, weil sie psychisch so instabil ist. Dabei habe ich bei ihr alte Fäden gefunden, die vergessen und übersehen wurden“, sagt die Expertin.

Die meisten der Leidtragenden suchen zum Verbandswechsel einen niedergelassenen Arzt oder ein Krankenhaus auf. „Es gibt natürlich gute Wundambulanzen in den Krankenhäusern, aber Fakt ist, dass es oft an Zeit und an Fachpersonal fehlt“, weiß Hintner, die lange auf einer Intensivstation gearbeitet hat.

Doch Zeit, Wissen und Aufklärung seien das A und O in der Wundversorgung. Patienten sollten z. B. wissen, dass jeder selbst etwas zur Genesung beitragen kann. Zum Beispiel durch Druckentlastung und Ernährung. So sind etwa bestimmte Vitamine und Eiweiß essentiell für die Heilung.

Ein weiterer wunder Punkt: „Viele der Patienten sind wundmäßig unterversorgt, weil es bei uns schwierig ist, die Materialen zu bekommen“, ärgert sich die Wundmanagerin. Die Verbandsmaterialen sind chefarztpflichtig und müssen von der Krankenkasse genehmigt werden. „Ärzte müssen sich oft auf Diskussionen einlassen, die Online-Bewilligung ist kompliziert“, klagt Hintner. Es gebe zudem viele tolle Hilfsmittel, wie z. B. Unterdruckgeräte, die Patienten in Tirol gar nicht kostenlos bekommen. Patienten in Wien hingegen schon.

Chronische Wunden sind gut behandelbar und oft sogar heilbar. Der Heilungserfolg hängt von der Art der Behandlung, von der Grunderkrankung und von den Ressourcen des Patienten ab, also wie er selbst mitarbeiten kann. „Es gibt nicht den einen Verband, der allen hilft“, weiß Hintner. „Aber es gibt gute Möglichkeiten, um wieder neue Lebensqualität zu gewinnen.“