St. Johann i. T. – Vielfältiger denn je präsentiert sich das Programm der dritten St. Johanner Gesundheitstage vom 12. bis 14. Oktober. „Langsam entwickelt sich die Veranstaltung zur Plattform im Gesundheitsbereich“, freut sich Marije Moors vom Ortsmarketing.

Der Startschuss am Donnerstag fällt mit einem Abend im Hotel Post mit Vorträgen in den Bereichen WinHealth-Projekt, Produktentwicklungen mit Best-Praxis-Beispielen aus Tirol, Burn-out-Prävention und Kommunikation. Am Freitag dreht sich beim „Sattelfest“ alles um das Fahrrad. Ab 12 Uhr wird am Vorplatz Kaisersaal der Abschluss des Tiroler Fahrradwettbewerbes mit Radausstellung, Rad- und Segway-Parcours gefeiert.

Völlig neu konzipiert steht der Samstag unter dem Motto „nicht überlegen – bewegen“. Von 9.30 bis 16 Uhr präsentieren im Kaisersaal der heimische Sportfachhandel, die Fitness-Szene und Sportvereine eine breite Leistungsschau. Altbekannt ist die Gesundheitsstraße mit kostenlosen Beratungen und Gesundheitschecks. Neu ist der Walk&Talk – St. Johanns 1. Wander- und Laufevent für die ganze Familie. Von der Burgwanderung, Pilates-Weg, Klettersteigtour, Parkour-Running-Tour, Berg­lauf bis zur barrierefreien Wandertour – da ist für jede Altersstufe das Passende dabei. Alle zehn angebotenen Touren starten um 9.30 Uhr am Kaisersaal.

Eine Premiere feiert der Fortbildungstag für Ärzte. „Das Bezirkskrankenhaus möchte mit dem Ärzte-Fortbildungstag einen Beitrag leisten. In Kurzreferaten werden Krankheitsbilder anhand gültiger Leitlinien und persönlicher Erfahrungswerte beleuchtet“, schildert Primar Norbert Kaiser, der Ärztliche Leiter des Bezirkskrankenhauses. (rw)