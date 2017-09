Götzens, Innsbruck – Die Inhaltsstoffe sind in beiden Fällen natürlich. Die Wirkungen könnten aber nicht unterschiedlicher sein.

Während Gabriela und Johann Dürr mit ihrem „Schlaf gut Murmel“-Getränk den Schlaf fördern wollen, will ihn Nikolaus Leuprecht mit seinen „NAKO“-Sirupen erst gar nicht aufkommen lassen. Mit den Produkten mischen die Tiroler Entwickler gerade den lokalen Getränkemarkt auf. „Wir haben die Produktion auf 60.000 Flaschen verdreifacht“, erklärt Gabriela Dürr, die selbst lange von Schlaflosigkeit geplagt war. Ihr Mann entwickelte darum den Schlaftrunk. Dieser enthält vor allem Hopfen und Baldrian sowie einen Vitaminkomplex und Quellwasser. Im Defereggental in Osttirol wird das Getränk abgefüllt.

Noch suchen die Dürrs geeignete Investoren. Dann wollen sie auch ein Tages- und Kindergetränk anbieten, das Entspannung hervorrufen soll. Im April des heurigen Jahres waren sie bei der Puls-4-Investorenshow „2 Minuten 2 Millionen“ aufgetreten, hatten aber keinen Anleger an Land gezogen.

Leuprecht will seine Kunden hingegen mit koffeinhaltigen Sirupen wachhalten. Er stellt aus Teeblättern und Zucker Mate- und Eistee in den Innsbrucker Viaduktbögen her. Sie werden mit Wasser gemischt und sollen eine „natürliche Alternative zu Soft- und Energydrinks“ sein, meint Leuprecht. (deda)