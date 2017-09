Frauen müssen schön sein. Und wenn sie es aus der Sicht der Männer (und anderer Frauen) nicht sind, müssen sie zumindest versuchen, sich selbst schön zu finden. Am bes­ten inszenieren sie diese Selbstliebe möglichst glaubwürdig in den sozialen Netzwerken – Schwangerschaftsstreifen, überdurchschnittlich runde Hintern, „Winkearme“ – wir stehen da voll drüber! „Body Positive“ heißt dieser neue Trend: Jeder ist schön!

Promis posten sich ganz ohne Make-up, dafür mit Achselhaaren, im Hauptabendprogramm werden Curvy Supermodels gecas­tet, bei Übergrößen-Modeschauen stecken pralle Mannequins in knappen Bikinis. Das Label Chromat schickte bei der diesjährigen New York Fashion Week Mollig-Models in halterlosen Strümpfen mit Antischeuer-Funktion auf den Laufsteg. Vergessen scheint der Oberschenkellücken-Trend! Der Kosmetikhersteller Dove rühmt sich dafür, nur „echte“ Frauen, also keine digital veränderten Models, zu zeigen. Wer dünn ist, kann doch bitte nicht echt sein.

Das 130 Kilo schwere Model Tess Holliday wird zur Ikone der Wir-lieben-uns-Front und Wuchtbrumme und Sängerin Beth Ditto als Muse von Karl Lagerfeld verherrlicht (wenn sie auch flankiert von Size-Zero-Models über den Laufsteg marschieren muss).

„Body Positive“ also wohin das kritische Auge blickt. Eigentlich super, oder? Schließlich sollten wir alle ein bisschen mehr Selbstbewusstsein an den Tag legen – egal ob wir mit Körbchengröße A, 100 Zentimetern Hüftumfang oder einer Birnen-Silhouette durchs Leben gehen. Doch wer genauer hinschaut, merkt, um was es eigentlich geht: Die Selbstliebe ist vor allem ein Produkt äußerlicher Merkmale, die in einer nicht enden wollenden Fleischbeschau zerklaubt werden.

Die innerliche Schönheit, aber vor allem die seelische Verfassung, bleibt bei dieser Konzentration auf Oberflächlichkeiten außen vor. Und auch die Männer brauchen offensichtlich keine eigene Bewegung, um sich mit Glatze, Rückenpelz oder Waschbärbauch anzufreunden. Zumindest gibt es keine berühmten männlichen Body-Positive-Vertreter.

Es sind Bilder weiblicher Unvollkommenheit, die uns vorgehalten werden. Trotz vermeintlicher Defizite geht’s weiterhin nur darum, schön, sexy und verführerisch zu sein, Bein und Busen in die Kamera zu strecken und am besten noch den Popo dazu. Ashley Graham etwa ist so eine Plus-Size-Galionsfigur. Reduziert wird sie meistens nur auf ihre „Kurven“. Und auch wenn die Vorreiterin der Body-Positive-Bewegung vom Time Magazine zu einem der einflussreichsten Menschen unseres Planeten gewählt wurde: Was die 29-Jährige wirklich zu sagen hat, interessiert weit weniger als ihr atemberaubendes Dekolleté, die braungebrannten Schenkel oder die offenherzigen Kleidchen. „Mein Körper hat eine Aufgabe – Frauen dazu zu ermutigen, stark und selbstbewusst zu sein“, sagte Graham in einem Interview mit der Zeitschrift Myself. Aber ob Grahams Körper Frauen genügt, sich selbst mit all ihren Dellen, Rollen und Falten anzunehmen? Großes Fragezeichen!

Ganz abgesehen davon, dass sich mit der stets topgestylten Graham die 0815-Frau, die niemals einen Schönheitssalon von innen gesehen hat, gar nicht identifizieren kann.

Schönheitsideal lässt keinen kalt

Rahel Yahoda leitet das Wiener Therapiezentrum für Essstörungen Intakt in Wien. Sie schätzt die „Body Positive“-Bewegung als Denkanstoß und als Gegenbewegung zu dem Dünn-dünner-am-dünnsten-Ideal, aber die Bilderflut bringt Frauen erneut dazu, ihr eigenes Aussehen in Frage zu stellen: „Frauen werden auf äußerliche Attribute reduziert. Dabei haben wir uns doch in den vergangenen Jahrzehnten so viel erkämpft. Wir sollten uns vielmehr fragen, wo unsere Fähigkeiten liegen.“ Fast keiner Frau sei es egal, wie sie aussieht. „Ich bin jetzt 53 und selbst ich kann mich dem Schönheitsideal nicht entziehen“, bekennt die Psychotherapeutin. Der gesellschaftliche Druck ist einfach zu groß.

Die „Body Positive“-Bewegung ist für den Präsidenten des Österreichischen Instituts für Ernährungsmedizin Kurt Widhalm ein „heikles Thema“. Einerseits findet er es gut, dass übergewichtige Menschen nicht diskriminiert werden, aber Plus-Size-Promis grundsätzlich zu überhöhen, sieht er kritisch. „Wir sollten alles tun, um Übergewicht zu verhindern“, bringt es der Mediziner auf den Punkt. „Wobei man auch sagen muss, dass nicht jeder Übergewichtige gesundheitliche Probleme hat.“ Wer Sport betreibe und nicht die typischen Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck, Gelenksprobleme oder eine Fettleber hat, der lebe auch mit ein paar Kilo mehr auf den Rippen gut.

Menschen mit einem Body-Mass-Index (BMI) bis 30 haben sogar eine höhere Lebenserwartung als leicht untergewichtige. Wobei man sich nicht auf den BMI versteifen darf. „Sportler mit viel Muskelmasse können auch einen zu hohen BMI haben“, erklärt Yahoda. Allerdings: Die Gefahr, weiter zuzunehmen, sollte man nicht außer Acht lassen. „Vor allem im Alter muss man sich schon gut halten“, sagt Widhalm.

Großer Leidensdruck

Was aber neben den ästhetischen und gesundheitlichen Aspekten oft unter den Tisch fällt, ist die Psyche jener Menschen, die stark von der Norm abweichen. Die meisten Übergewichtigen leiden unter ihrem Aussehen, selbst wenn sie alibihalber Bikinifotos auf Instagram posten, um den Photoshop-Schummlern Paroli zu bieten.

Viele Übergewichtige ziehen sich total zurück oder erkranken an einer Depression. „Meine Klienten klagen über Diskriminierung, darüber, dass sie kaum Kleidung finden, dass sie sich in der Gesellschaft nicht frei bewegen können oder scheel angeschaut werden, wenn sie sich mal ein Eis kaufen“, berichtet Yahoda.

Denn trotz dem von selbstbewussten Dicken diktierten Körperstolz gilt nach wie vor der dünne und sportliche Mensch als schön. Besonders junge Menschen – das zeigt auch die zunehmende Anzahl von Essgestörten – orientieren sich nun mal an diesem Ideal. Von wegen „Body Positive“!

Ob die „Jeder-ist-schön-Initiative“ also das Zeug zum neuen Schönheitsideal hat? Yahoda glaubt nicht daran: „Natürlich wäre eine Gesellschaft wünschenswert, in der alle akzeptiert werden, aber das Interesse an Äußerlichkeiten wird sich wohl nie ändern.“ Denn Menschen schauen Menschen an und fällen postwendend ihr Urteil: schön, schiach, zu dünn, zu fett, schwabbelig, faltig, sexy. Als Normalsterblicher muss man da schon eine ziemlich dicke Haut haben. (Kathrin Siller)