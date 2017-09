Münster, Innsbruck – Maria Elbers lässt sich bei den Maltesern im deutschen Münster zur ehrenamtlichen Demenzbegleiterin ausbilden. Der Vater der 65-Jährigen ist vor drei Jahren mit schwerer Demenz gestorben. Oft sei sie ungeduldig mit seiner Vergesslichkeit gewesen. „Das, was ich meinem Vater nicht geben konnte, will ich in der Gegenwart anderen geben“, sagt Elbers anlässlich des heutigen Welt-Alzheimer-Tags.

In dem Kurs lernen die 20 Teilnehmer über die verschiedenen Demenzformen und die typischen Symptome. Später sollen sie als Ehrenamtliche zum Beispiel in einem Demenz-Café zum Einsatz kommen. „Die ehrenamtlichen Helfer haben in der Pflege eine große Bedeutung“, sagt Sabin­e Jansen von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft. Gerade im Anfangsstadium der Demenz könnten sie Angehörige zeitweise entlasten.

Für diese sei es schwer auszuhalten, dass das „Ich“ einer geliebten Person verschwinde, erklärt Kursleiter Andreas Kortüm. Bei ihm lernen die Teilnehmer, darunter auch Angehörige, dass es wichtig ist, falsche Antworten widerspruchslos zu akzeptieren. Man solle mit dem Erkrankten darüber reden, was sie noch wissen, statt sie auf ihre Gedächtnislücken hinzuweisen.

Bildungsangebote für Menschen, die im (beruflichen) Alltag mit demenzkranken Menschen in Kontakt kommen, gibt es auch in Tirol. Im Rahmen der „Bildungsreihe Demenz“ können entsprechende Seminare gebucht werden. Das Schulungsprogramm „EduKation Demenz“ richtet sich an Angehörige. Infos: www.caritas-tirol.at oder Tel. 0512/7270-809.

Pflege- und Entlastungsangebote für Angehörige bietet auch die Volkshilfe Tirol (Tel. 0 50 890 10 00 oder www.volkshilfe.tirol) und der Verein VAGET (www.vaget.at oder Tel. 05223/53636). (TT, dpa)