Innsbruck, Wien — Die erste Möglichkeit ist lindern und helfen, eine weitere heilen, die letzte töten. Der österreichische Filmemacher Thomas Fürhapter widmet sich in seiner Dokumentation über pränatale Frühdiagnostik dieser „dritten Option".

Warum empfinden viele Menschen Behinderung immer noch als irritierend?

Thomas Fürhapter: Weil Behinderung unsere Normvorstellungen bedroht. Und weil sie uns daran erinnert, dass wir alle nicht perfekt sind und immer die Möglichkeit besteht, aufgrund einer Krankheit oder nach einem Unfall behindert zu werden. Das ist jedenfalls die Antwort einer Kulturwissenschafterin, der ich selbst diese Frage gestellt habe. Da es durch die Pränataldiagnostik immer weniger Menschen mit Behinderung gibt, verschärft sich diese Situation natürlich.

Die Möglichkeit der eugenischen Indikation, also der bis kurz vor der Geburt mögliche Schwangerschaftsabbruch bei Kindern mit Behinderung, wird gerne als Thema ausschließlich der Betroffenen abgetan. Warum hat es gesellschaftliche Bedeutung?

Fürhapter: Ich habe beobachtet, dass dieser Bereich meist auf die Frage reduziert wird, wie die Frau in solch einem Fall entscheiden soll. Sie befindet sich in einem grauenvollen Dilemma. Meiner Meinung nach stimmt aber schon mit dieser Frage etwas nicht. Denn eigentlich geht es darum, wie sie überhaupt in diese Situation kommt, sich entscheiden zu müssen. Da wird ein großes gesellschaftliches Thema — nämlich die Unterscheidung zwischen behindert und normal — zum persönlichen Problem gemacht! Spätabbrüche sind aber ein gesellschaftliches Problem und müssen deshalb auch auf einer gesellschaftlichen Ebene diskutiert werden.

Das Thema wird in Österreich zwar immer wieder angesprochen, dann aber — weil zu heikel — fallengelassen. Warum war es für Sie wichtig, diesen Film zu machen?

Fürhapter: Ich bin selbst vor acht Jahren Vater geworden, war bei der Pränataldiagnostik dabei. Als ich 1971 geboren wurde, gab es diese Möglichkeit noch nicht. Ich hatte deshalb immer dieses Bild vor Augen, dass sich alle in meinem Alter oder Ältere vor ihrer Geburt noch nicht dieser Qualitätskontrolle, — diesem Normalitätscheck — unterziehen mussten. Mich hat der bevölkerungspolitische Aspekt interessiert, der in der Diskussion meist ausgeklammert wird.

Inwieweit geht es dabei um die Normierung des Lebens, um eine Auswahl, „die Hierarchie des Lebendigen", wie es im Film heißt?

Fürhapter: Behinderung gilt als etwas Mangelhaftes, Defektes. Die Entscheidung zwischen Norm und Behinderung kann aber nur funktionieren, wenn wir ein perfektes, korrektes Bild eines Menschen im Kopf haben. Doch das wird in der Gesellschaft hergestellt. Eltern, die eine auffällige Diagnose bekommen haben, müssen sich mit diesen Kategorien auseinandersetzen. Es geht um den Ausdruck einer Normierung, um den Versuch, Diversität und Pluralität in der Gesellschaft einzuschränken.

Wie sind die Reaktionen auf Ihren Film? Was antworten Sie Kritikern?

Fürhapter: Die Reaktionen waren bisher sehr positiv. Und das Interesse ist sehr groß. Es gibt aber einige Kritiker, die Spätabbrüche mit Begriffen wie „Selbstbestimmung" oder „Freiheit" der Frau oder der Eltern verteidigen. Ich antworte dann, dass Frauen oder Eltern, die entscheiden müssen, ihr eigenes Kind töten oder es in einer behindertenfeindlichen Gesellschaft leben zu lassen, vor einer Zwangsentscheidung stehen, die sich mit Freiheit nicht verträgt. Und gesellschaftliche Strukturen, die Frauen in so eine existenzielle Notlage bringen, sind auch nicht feministisch.

Das Interview führte Michaela S. Paulmichl