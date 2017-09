Von Nicole Strozzi

Innsbruck – Anastacia, Christin­a Applegate, Shannen Dohert­y, Kylie Minogue oder Sylvi­e Meis. Diese Promi-Damen haben eines gemeinsam: Sie alle haben den Brustkrebs erfolgreich besiegt. Dies macht Hoffnung, zeigt aber auch: Egal wie bekannt oder alt man ist, es kann jeden treffen.

In Österreich erkranken jährlich etwa 5500 Frauen und 75 Männer am Mammakarzinom. „Die Zahl der Fälle ist konstant geblieben, doch die Sterblichkeit ist in den letzten Jahren um ca. 15 Prozent gesunken“, betont Christian Marth, Direktor der Frauenklinik Innsbruck und Präsident der Krebshilfe Tirol. Zu verdanken sei diese Entwicklung den neuen Therapieformen und den Mammografie-Screenings. Wobei Letzteres Marth etwas Sorgen bereitet: „Die Qualität der Mammografie-Untersuchungen hat sich durch das neue österreichische Früherkennungsprogramm zwar verbessert. Der Nachteil ist die geringe Akzeptanz.“ Nur 30 anstatt der erwünschten 70 Prozent haben letztes Jahr in Österreich am Programm teilgenommen.

Früher war es in Tirol so, dass der Gynäkologe die Frau zum Screening zugewiesen hat, seit 2014 bekommt jede Frau ab 40 eine Einladung per Post. Und diese Einladung werde oftmals nicht beachtet bzw. nicht ernst genug genommen. „Das zeigt, dass die Frauen doch eher der Empfehlung ihres Gynäkologen vertrauen“, betont der Arzt.

Mit eine Rolle spielt auch die Sorge vor einer Überdiagnose und Übertherapie. Das heißt, dass ein Tumor entdeckt wird, der zu Lebzeiten nie Probleme bereitet hätte. Kürzlich zeigte eine Tiroler Studie, dass genau diese Überdiagnose beim Prostata-Karzinom eine potenzielle Gefahr darstellt. „Bei Brustkrebs ist die Wahrscheinlichkeit, dass zu viel entdeckt wird, sehr gering“, beruhigt Marth. Denn Brustkrebs wachse nicht so langsam wie Prostatakrebs.

„Wir hören auch oft den Satz: Im Alter tut der Brustkrebs nichts“, sagt der Arzt. Doch das stimme nicht. „Wir sehen immer wieder bei älteren Frauen, die Therapien ablehnen, dass der Krebs weiterwächst. Methoden, wie etwa den Tumor durch eine Diät aushungern zu lassen, sind gefährlich und bringen nichts.“ Brustkrebs sei, und das ist die gute Nachricht, immer besser und zielgerichteter behandelbar. Experten verstehen immer besser, wie sich Krebszellen teilen und wachsen. In einigen, harmloseren Fällen ist heutzutage nicht einmal mehr eine Chemotherapie oder eine Bestrahlung notwendig.

„Der größte Fortschritt im letzten Jahr ist sicher die Einführung neuer Medikamente, so genannten CDK 4/6-Hemmern“, erklärt Marth. Wenn Krebszellen mit der Zeit resistent werden, lösen sie – vor allem bei hormonabhängigen Tumoren – gewisse Bremsen und wachsen weiter. CDK sorgt dafür, dass sich diese Bremsen wieder einschalten. Solche Medikamente sind allerdings nicht für jedermann geeignet. Denn Krebs ist nicht gleich Krebs. Es gibt daher verschiedene Verfahren, die für die jeweilige Frau am besten sind: Hormontherapie, Chemotherapie, Antikörper-Therapie. Letztere verstärkt die Wirksamkeit der Chemotherapie. So soll nur die „böse“ Zelle eine Chemo bekommen und die „guten“ verschont bleiben. „Wir sehen mittlerweile schon bei der Diagnose durch spezielle Untersuchungen des Tumors, welche Patientin eine Chemo braucht oder nicht“, sagt Marth. Eine Therapie für alle, wie es früher der Fall war, gebe es schon längst nicht mehr. Eine Operation ist aber nach wie vor fast immer notwendig. Nur so kann festgestellt werden, ob vom Tumor noch etwas übrig ist.

Quasi vor der Einführung steht die viel zitierte Immuntherapie. Da das Immunsystem selbst nicht imstande ist, Krebs zu entdecken, will man ihm durch die Gabe von Antikörpern auf die Sprünge helfen und ihm beibringen, die Krebszelle zu erkennen und zu bekämpfen. „Das wird eine neue Dimension der Therapie“, ist Marth sicher.

Doch nicht nur die Therapieangebote haben sich verbessert, auch das Bewusstsein der Bevölkerung ist gestiegen. Nicht zuletzt aufgrund der „Pink Ribbon“-Aktionen, die seit 15 Jahren in Österreich stattfinden. „Die Aktion hat dazu beigetragen, dass nicht nur offener mit Brustkrebs, sondern auch mit anderen Krebserkrankungen umgegangen wird. Dazu nehmen von Jahr zu Jahr mehr Menschen unsere kostenlosen Beratungsleistungen an“, so Anita Singer, Geschäftsführerin der Krebshilfe Tirol. Rund 40 Prozent aller Beratungseinheiten jährlich betreffen Brustkrebs. Dabei richtet sich das Angebot auch an Angehörige. Gemeinsam wird nach Wegen gesucht, mit der neuen Lebenssituation umzugehen.