Wien – Pro Jahr landen rund 39.000 Menschen in Österreich mit einer schweren Lungenentzündung im Spital. Es gibt mehr als 3.500 Todesopfer. Ein erheblicher Teil dieser Erkrankungen und Todesfälle könnte durch eine Pneumokokkenimpfung verhindert werden, hieß es am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien.

„Leider ist den gefährdeten Personengruppen das Risiko meist nicht bewusst“, sagte Christiane Körner, Präsidentin des Vereins zur Förderung der Impfaufklärung. „Bei den Säuglingen und bis zu Fünfjährigen ist sozusagen ‚Pneumokokkenzeit‘. Dann verschwinden diese Erreger wieder, um bei den über 50-Jährigen wieder aufzutauchen“, ergänzte der Wiener Infektiologe und Antibiotikaspezialist Oskar Janata (SMZ-Ost).

Zwar sei in Österreich eine Pneumokokken-Lungenentzündung in den meisten Fällen gut behandelbar, weil die Resistenzraten gegen Antibiotika wie Penicillin im internationalen Vergleich mit 5,7 Prozent relativ niedrig sind, doch es gibt große Personengruppen, die besonders gefährdet sind: vor allem ältere Menschen, Personen mit geschwächtem Immunsystem und Menschen mit chronischen Herz-Kreislauf-, Lungen- oder Stoffwechselerkrankungen.

Pneumonien die dritthäufigste Todesursache

„Die meisten Exazerbationen (plötzliche Verschlechterung; Anm.) einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung sind durch Infektionen bedingt. Patienten mit einer solchen COPD oder Asthma haben ein bis zu 13,5-faches Risiko, sich eine durch Pneumokokken verursachte Lungenentzündung zuzuziehen“, sagte die Salzburger Lungenspezialistin Ingrid Stelzhammer. Weltweit stellen Pneumonien mit jährlich rund 3,2 Millionen Todesopfern die dritthäufigste Todesursache dar. Man kann davon ausgehen, dass etwa 35 Prozent der Erkrankungen auf Pneumokokken zurückzuführen sind.

Besonders gefährdet sind auch Diabetiker. „Wir schätzen die Zahl der Diabetiker in Österreich auf rund 600.000. Das sind zehn Prozent der Erwachsenen und 20 Prozent der älteren Menschen“, sagte Helmut Brath, Sekretär der Österreichischen Diabetes Gesellschaft (ÖDG). Quer über alle Altersgruppen kann man bei Zuckerkranken von einem etwa dreifach höheren Risiko für Lungenentzündungen durch Pneumokokken ausgehen. Deutlich erhöht ist auch die Gefährdung für durch die Keime hervorgerufene Blutvergiftung (Sepsis).

Der Verein zur Förderung der Impfaufklärung hat mit 1. September (bis Ende Februar 2018) über die Apotheken eine Aktion gestartet, in deren Rahmen sowohl der ältere und gegen 23 Pneumokokken-Stämme schützende Impfstoff als auch der neuere Konjugatimpfstoff (Schutz gegen die 13 häufigsten Erregervarianten) um etwa 30 Prozent billiger abgegeben wird. Die Pneumokokkenimpfung ist seit einigen Jahren im kostenlosen Kinderimmmunisierungsprogramm enthalten. Erwachsenen wird eine Erstimpfung mit dem Konjugatimpfstoff empfohlen. Nach einem Jahr kann dann mit der 23-valenten Vakzine nachgeimpft werden, um die Breite des Schutzes zu erhöhen. (APA)