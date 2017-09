Von Markus Schramek

Innsbruck, Wipptal – Vorsicht! Beim Streifzug durch das herbstliche Tirol ist man selbst als Einheimischer vor Gefühlsausbrüchen nicht gefeit. Das Landl zeigt sich in den prächtigsten Farben, gehegt und gepflegt bis in höchste Regionen: Laubwälder und Lärchen mit beginnender Verfärbung, penibel gepflegte Bergwiesen. Kann schon sein, dass einem dabei ein Juchezer entfleucht.

Was dem Auge des Betrachters verborgen bleibt, sind die Mühen, die mit diesem Erscheinungsbild verbunden sind. Manch eine Bergwiese, in Tirol üblicherweise Mähder genannt, ist so steil, dass ihre Bewirtschaftung noch Handarbeit verlangt. Ein Motormäher oder gar die gute alte Sense muss her. Der Traktor hat in solchem Gelände Pause.

Mähen ist eine anstrengende Tätigkeit. Wie sehr man dabei ins Schwitzen kommt, hat das Sportinstitut der Uni Innsbruck im Auftrag der Tiroler Landwirtschaftskammer untersucht. Sechs männliche Testpersonen wurden zum Mähen auf das Feld geschickt: drei Anfänger und drei im Umgang mit der Sense Fortfortgeschrittene.

Ein 40 Meter langer Wiesenstreifen musste von Hand gemäht werden. Die Neigung des Geländes betrug 60 Prozent, ordentlich steil also. Die sechs Mäher dieses Feldversuchs (ganz im Wortsinne) wurden mit speziellen Masken und einem Brustgurt ausgerüstet, um Sauerstoffaufnahme und Herzfrequenz zu messen, während die Sense im Einsatz war.

Das Handmähen trieb den Puls gehörig nach oben: Bei den geübten Teilnehmern wurden 140 bis 150 Schläge gezählt, bei den Ungeübten sogar 160 und mehr – Werte wie beim Mountainbiken.

„Es hat sich gezeigt, dass Handmähen durchaus eine sportliche Aktivität ist“, fasst Helmuth Traxler von der Landwirtschaftskammer den Testzyklus zusammen.

Der Kalorienverbauch für eine Stunde Mähen von Hand wurde mit 500 Kilokalorien errechnet. Das ist in etwa so viel wie bei jemandem, der eine Stunde mit einem Tempo von 8 km/h läuft. Zum Vergleich: Beim Bergwandern oder Skifahren sind es 200 bis 250 Kalorien in der Stunde, langsames Langlaufen kommt auf 300.

Natürlich war dieser Mähreigen unter wissenschaftlicher Anleitung kein Selbstzweck. Im Hintergrund steht der Umstand, dass es aus der Mode gekommen ist, von Hand zu mähen. Traxler weiß die Gründe: „Es ist, wie man sieht, anstrengend, die Mähder sind schwer erreichbar, der Aufwand ist entsprechend groß.“ Folglich geben viele Landwirte Flächen den Vorrang, die mit dem Traktor viel einfacher gepflegt werden können.

Werden die Mähder aber sich selbst überlassen, wachsen sie zu. Schön anzusehen ist das nicht mehr. Stauden nehmen überhand, die Pflanzenvielfalt schwindet. Auf einer intakten Bergwiese können sich dagegen auf nur 25 qm Fläche bis zu 78 verschiedene Pflanzen behaupten.

Die Landwirtschaftskammer versucht daher, das Mähen stärker ins bäuerliche Bewusstsein zurückzubringen. Im Bezirk Innsbruck-Land wurde ein Wettbewerb durchgeführt. Jene drei Bauernfamilien, die die meisten Bergmähder bewirtschaften (ab 1200 Metern Seehöhe, mindestens 50 Prozent Hangneigung, nur Motormäher bzw. Sense zulässig), wurden diese Woche ausgezeichnet.

Die drei Sieger kümmern sich jeweils um rund 20 Hektar. Allesamt stammen sie aus dem Raum Wipptal inklusive Seitentäler. Und das sind die drei: Familie Markus Hilber (Trins), Familie Walter Riedl (Obernberg) und Familie Thomas Scheiber (Gries am Brenner). Letzterer beschreibt den Aufwand, der mit dem Mähen verbunden ist. „Vier Wochen brauchen wir allein für die Heuarbeit, die Instandhaltung und der Abtransport des Heus kommen da noch dazu“, sagt Thomas Scheiber.

Je nach gemähter Fläche erhalten die Bauern 350 bis 650 Euro pro Hektar an Förderung. Doch Scheiber sieht die Zukunft kritisch. „Die Kontrollen werden immer strenger.“ Aber auch Mountainbiker, „die überall herumfahren“, seien ein Ärgernis.