Von Matthias Christler

Innsbruck – Das Glück is a Vogerl, gar liab, aber scheu, es lasst si schwer fangen, aber fortg’flogn is glei. Das alte Wienerlied mag zwar Recht behalten, wenn es um dieses kurzfristige und oft zufällige Hochgefühl geht. Aber in der anderen Definition des Wortes, das eine langfristige Zufriedenheit und ein allgemeines Wohlbefinden meint, liegt es falsch. Tirol ist im Moment der beste Beweis dafür. Nicht nur weil in diesem Bundesland laut einer Umfrage aus dem Frühjahr 2017 die glücklichsten Menschen Österreichs leben – vielmehr weil sich Glück wissenschaftlich erarbeiten lässt. 500 Experten gehen derzeit auf Einladung der „Internationalen Gesellschaft für Lebensqualitäts-Forschung“ in Innsbruck den Fragen nach, wie die Gesellschaft und jeder Einzelne das Leben besser gestalten kann.

Drei der Experten legen ihre Pläne vor, die zum Glück führen. John Helliwell will mit dem „World Happiness Report“, den er heuer bereits zum fünften Mal veröffentlich hat und bei dem Österreich unter 155 Ländern auf Platz 13 liegt, die Politiker dieser Welt dazu bringen, mehr für den Wohlstand ihrer Bürger zu leisten. Mit dem Ziel, dass „wir zusammen eine bessere Gesellschaft bauen“, wie er betont. In den Bericht fließen nicht nur wirtschaftliche Indikatoren ein. „Es geht auch darum, ob man als Individuum die Freiheit hat, wichtige Entscheidungen des Lebens ohne Einschränkungen treffen kann.“ Oder ob die Kluft zwischen Arm und Reich nicht zu groß ist: „Es ist erwiesen, dass eine ausgeglichene Gesellschaft glücklicher ist.“ Ähnlich verhält es sich mit einer großzügigen Gesellschaft.

Obwohl Österreich einen Spitzenplatz einnimmt, spiegelt sich das nicht unbedingt bei einem Blick in die Gesichter auf den Straßen wider. Es gehe den Menschen besser als sie meinen, glaubt Helliwell. Doch die Flut schlechter Nachrichten in den Medien und Politiker, die mit Negativ-Kampagnen Wahlkampf betreiben, verzerren bei vielen die Realität. Sein einfaches Glücksrezept: Gemeinsam statt einsam, zum Beispiel beim Sport oder bei der Musik. „Singen kann sehr mächtig sein, wenn man es gemeinsam in einem Chor tut.“ Dementsprechend verhilft das gemeinschaftliche Singen zu einem langfristigen Wohlbefinden, das Singen in der Dusche vielleicht nur zu einem kurzen Hochgefühl.

Stress abbauen kann beides. Und kaum etwas steht dem Glück so sehr im Weg wie ein Tag voller Termine und Zeitdruck. Dürfte man meinen. Stefan Höfer, der Präsident des Kongresses, ist Gesundheitspsychologe an der Medizinischen Universität Innsbruck – und er sagt, dass man nicht jeden Stress zwingend von sich fernhalten müsse. „Es geht darum, wie man mit dem Stress umgeht und dass die Phasen der Entspannung auch eine Erholung sind.“ Gelingt einem das, habe das einen direkten Einfluss auf die Lebensqualität.

Das Glück ist also wirklich kein Vogerl, das sich nur schwer einfangen lässt. Es lässt sich darauf hinarbeiten, wie die Forschung ergeben hat. Man wisse heute, dass Patienten, die ihre Lebensqualität subjektiv besser beurteilen, eine höhere Überlebensrate haben, erklärt Höfer.

Wie man zu so einer Einstellung kommt, weiß die dritte „Glücksforscherin“, die Italienerin Antonella Delle Fave. Als Expertin auf dem Gebiet der „Positiven Psychologie“ merkt sie an, dass die meisten Menschen denken würden, Wohlbefinden hinge mit „Erfolg und Besitz“ zusammen und deshalb „investiert man viel Energie, um das zu erreichen“.

Delle Fave arbeitet mit Menschen mit Beeinträchtigungen zusammen, die auf anderen Wegen den Pfad zu einem glücklichen Leben einschlagen. Ähnliches wie bei Menschen, die Schicksalsschläge wie Erdbeben, Hurrikans oder andere Umweltkatastrophen verkraften müssen. „In diesem Moment finden die Menschen Wege, neue Kräfte freizusetzen. Keine Entwicklung findet ohne Anstrengung statt.“ Delle Fave vergleicht das mit der Geburt eines Kindes. Für Mutter und Kind ist es die vielleicht größtmögliche Anstrengung, aber dann auch das größte Glück, dem ein innerer Frieden und Harmonie folgt.