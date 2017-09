Die Schilddrüse liegt unterhalb des Kehlkopfes vor der Luftröhre und sieht aus wie ein „H“ – „H“ wie Hormonfabrik. Mit der Produktion der Hormone Tetrajodthyronin (T4) und Trijodthyronin (T3) regelt die Schilddrüse zahlreiche Stoffwechselprozesse und damit die Organfunktionen. Darüber hinaus ist sie für die körperliche und geistige Entwicklung enorm wichtig.

Bei einer Fehlfunktion liegt die Schwierigkeit darin, die Symptome richtig zuzuordnen, wie Kurt Höfler erklärt. Als Kassenarzt hat er am 1. September das Institut für Nuklearmedizin und Schilddrüsendiagnostik in Wörgl von den Tirol Kliniken übernommen.

Wer denkt bei extremer Müdigkeit und Antriebslosigkeit, Konzentrationsstörungen, depressiver Verstimmung, Gelenksbeschwerden, Schlafproblemen, einer tiefen, heiseren Stimme oder verminderter Herzfrequenz sofort an eine Schilddrüsenfehlfunktion? Oder wenn es mit dem Baby nicht klappen will? Manchen treibt es bei jeder Kleinigkeit die Tränen in die Augen, andere interessiert rein gar nichts mehr. Man fühlt sich nicht mehr wohl im Körper, friert, hat Blähungen, Gesicht und Hände sind angeschwollen. Die Haare fallen aus, die Nägel sind brüchig und die Haut ist trocken. Diese Beschwerden können für sich allein, oder in Kombination, auf eine Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) hinweisen. „Trotzdem kommt es vor, dass Schilddrüsen-Patienten vorerst anderen ärztlichen Rat einholen“, sagt Höfler. Bei der weiteren Abklärung stellt sich dann erst heraus, dass der große Kummer an der kleinen schmetterlingsförmigen Drüse liegt. Ursache ist eine ungenügende Bildung von Schilddrüsenhormonen.

TSH-Wert gibt Aufschluss

Wenn die Schilddrüse allerdings zu viele Hormone produziert, liegt eine Überfunktion (Hyperthyreose) vor. Diese führt zu einer „Überstimulation“ in den Organen. Unkontrollierte Nervosität, innere Unruhe, Zittern, Schwitzen und vermehrter Durst, rasche Erschöpfung bei Belastung, schneller und

oder unregelmäßiger Herzschlag (beispielsweise Vorhofflimmern), Gewichtsverlust und Durchfall bei gleichzeitigem Heißhunger sind Symptome einer Schilddrüsen­überfunktion, mit denen nicht zu spaßen ist.

Zudem kann es zu so genannten „Glotzaugen“ kommen: Bei der endokrinen Orbitopathie tritt der Augapfel aus der Augenhöhle ein- oder beidseitig hervor.

Frauen sind zehnmal häufiger als Männer von Schilddrüsenfehlfunktionen betroffen. Schätzungen, dass in einigen Ländern bis zu 50 Prozent der Schilddrüsenerkrankungen unerkannt bleiben würden, kann Höfler für Österreich nicht bestätigen. „Die Hausärzte sind mittlerweile schon hellhörig. Im Routinelabor ist die Bestimmung der Schilddrüsenwerte heute Standard.“

Nimmt man die Beschwerden ernst und geht damit zum Hausarzt, kann dieser nämlich durch eine Blutabnahme eine Funktionsstörung erkennen. Grundsätzlich wird das TSH (Schilddrüse stimulierendes Hormon) bestimmt. Bei einer Unterfunktion gibt ergänzend das T4, bei einer Überfunktion zusätzlich das T3 Aufschluss.

Ein erhöhter TSH-Wert weist auf eine Unterfunktion, ein zu niedriger auf eine Überfunktion hin. „Der Normwert liegt zwischen 0,3 und 3,5 mU/l. Doch wie der obere Normbereich des TSH-Wertes interpretiert wird, wird immer wieder diskutiert und kann von Labor zu Labor verschieden sein“, räumt Höfler ein. Liegt eine eindeutige Unterfunktion vor, erhält der Patient einen Hormonersatz in Form von Tabletten.

Hormonersatz auf Probe

Höfler selbst empfiehlt eine Schilddrüsen-Hormontherapie, wenn klinische Symptome einer Unterfunktion bestehen, das Bild des Ultraschalls der Schilddrüse zu einer Unterfunktion passt und das TSH zwischen 2,0 und 3,5 mU/l liegt. In Zweifelsfällen ist es möglich, probeweise für drei Monate solche Medikamente einzunehmen. Bei einer Besserung kann die Therapie fortgeführt, sonst auch wieder abgesetzt werden. „Das Hormon ersetzt nur den Anteil, der zu wenig gebildet wurde. Man kann es probeweise für drei Monate verschreiben. Der TSH-Wert braucht vier bis zwölf Wochen, bis er sich normalisiert.“ Schlägt die Therapie an, sind die Beschwerden danach weg. Bestehen sie fort, geht die Ursachenforschung weiter.

Bei einer Überfunktion werden über einen Zeitraum von einem bis eineinhalb Jahren Medikamente verabreicht, die die Hormonbildung unterdrücken. (Theresa Mair)