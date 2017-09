Brüssel - Von allen Todesfällen in der EU im Jahr 2014 wurden 37 Prozent durch Herzinfarkt oder Schlaganfall verursacht. Laut Eurostat-Daten vom Donnerstag war dabei Bulgarien mit einem Anteil von 66 Prozent Spitzenreiter. Positives Schlusslicht war demnach Dänemark mit nur 24 Prozent. Österreich lag mit 43 Prozent über dem EU-Durchschnitt.

Hinter Bulgarien folgen Rumänien (59 Prozent), Lettland (57 Prozent), Litauen (56 Prozent), Estland (53 Prozent) und Ungarn (50 Prozent). Dann kommen Kroatien (47 Prozent), Tschechien (46 Prozent), Polen und die Slowakei (je 45 Prozent), ÖSTERREICH (43 Prozent), Slowenien (42 Prozent), Griechenland (40 Prozent), Deutschland (39 Prozent), Malta und Finnland (je 38 Prozent), Italien und Schweden (je 37 Prozent), Zypern (35 Prozent), Luxemburg und Portugal (je 31 Prozent), Irland und Spanien (je 30 Prozent), Belgien (29 Prozent), Niederlande (28 Prozent), Großbritannien (27 Prozent), Frankreich (25 Prozent) und Dänemark (24 Prozent).

Insgesamt gab es in der EU 1.832.800 Todesfälle durch Herzinfarkt oder Schlaganfall. Dabei waren mehr Frauen (994.553) als Männer (838.133) betroffen. In Österreich waren es 20.257 Frauen und 17.830 Männer. In den meisten der 28 Staaten gab es einen Überhang der Frauen. Nur in Großbritannien (78.222 Männer zu 76.689 Frauen), Dänemark (6.270 Männer und 6.147 Frauen), Irland (4.448 Männer gegenüber 4.403 Frauen) und Zypern (982 Männer zu 941 Frauen) war das Verhältnis umgekehrt. (APA)