Einen kleinen Tick haben wir doch alle. Der eine kontrolliert zweimal, ob der Herd ausgeschalten ist, der andere zählt die Salzstangerln ab, bevor er sie isst, und der Dritte kann nur mit einem farblich sortierten Kleiderschrank leben. So weit, so harmlos. Zum Problem wird das Ganze dann, wenn diese Marotten zum Zwang werden, „enorm viel Zeit in Anspruch nehmen und das soziale und berufliche Leben der jeweiligen Person beeinflussen", erklären Josef Marksteiner, Leiter der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie am Landeskrankenhaus Hall, und Oberärztin Reingard Falch. Betroffene fühlen sich dann gezwungen, bestimmte Handlungen oder Gedanken ständig zu wiederholen. Fast so, als würde ein kleiner Kobold im Kopf sitzen und Befehle erteilen. Diese Stimme zu unterdrücken, ist unmöglich.

Ein Gedanke ist ein Gedanke, ist ...

Zwangshandlungen äußern sich meist durch bestimmte Rituale, die der Betroffene regelmäßig und starr durchführt (z. B. stundenlanges Putzen und Waschen aus Angst vor Keimen, Lichtschalter ein- und ausschalten, jede Buchseite zweimal lesen, Wörter wiederholen oder zwanghaftes Zählen von Fliesen oder Steinen). Durch diese Rituale soll meist eine potenzielle Gefahr abgewandt oder aufdringliche Zwangsgedanken verdrängt werden. Das heißt: Wenn ich das und das mache, dann passiert oder denke ich dieses und jenes nicht.

„Zwangsgedanken werden von den Betroffenen als extrem unangenehm empfunden", so Falch. Sie reichen vom ständigen Grübel­zwang (Warum habe ich das nur gemacht?) bis hin zu der Angst, sich mit einer schlimmen Krankheit angesteckt zu haben. Oftmals sind die Gedanken aggressiver, blasphemischer oder sexueller Natur (z. B. Ich bringe jemanden in meiner Familie um. Ich vergewaltige [m]ein Kind). Diese aufdringlichen Bilder im Kopf machen Angst und rauben Betroffenen den Schlaf. Zu groß ist die Sorge, die Gedanken in die Tat umzusetzen und wirklich ein Mörder oder Vergewaltiger zu werden bzw. pädophil zu sein. Menschen mit Zwangsgedanken entwickeln dann oft Vermeidungsstrategien. Sie machen z. B. einen großen Bogen um Spielplätze, um keine Kinder zu treffen. Oder wollen keinen Sex mehr mit dem Partner, aus Angst ihn etwa mit Aids zu infizieren.

„Zwangsstörungen sind mit viel Scham besetzt. Betroffene kommen daher erst spät in die Behandlung", weiß Falch. Die meisten glauben, sie seien alleine mit ihren Zwängen, dabei sind sie das ganz und gar nicht. „Etwa drei Prozent der Bevölkerung sind betroffen", ergänzt Marksteiner. Zu wissen, dass man nicht allein ist, sei bereits eine enorme Erleichterung. Man müsse den Patienten erst einmal verständlich machen: Ein Gedanke ist ein Gedanke, ist ein Gedanke. Die Patienten seien durchaus gebildet und in der Lage, einzusehen, dass solche Überlegungen völlig irrational sind. Und trotzdem reicht es nicht aus, einfach zu sagen, denk nicht an das oder jenes.

Aus dieser Spirale wieder herauszukommen, ist aber möglich, bedarf laut Ärzten einer „langfris­tigen Therapie". Diese besteht aus vier Säulen: Antidepressiva, Verhaltenstherapie, Entspannung sowie körperlicher Aktivität. Bei der Verhaltenstherapie wird der Patient beispielsweise bewusst mit seiner Angst konfrontiert. In Begleitung wird z. B. Schritt für Schritt der schlimme Gedanke zu Ende gedacht. Oft hilft es auch, sich bildlich vorzustellen, wie ein Gedanke, wenn er kommt, mit einer Welle davongeschwemmt wird.

Auf Wiedersehen Kobold!

Zwangsgedanken ganz aus dem Leben zu verbannen, ist nicht immer möglich. Ein enormer Schritt ist laut Marksteiner aber getan, wenn man es schafft, die Gedanken von den Zwangshandlungen loszukoppeln. Ziel sei es, dass die Gedanken keine Angst mehr machen, dass der Betroffene sie nicht mehr ernst nimmt und die Stimme des Kobolds im Kopf mit der Zeit immer mehr in den Hintergrund rückt.