Von Harald Angerer

Kitzbühel – Einen sehr guten Start legte die neue Kurz- und Übergangspflege in Kitzbühel hin. Mit 1. Februar wurde die Einrichtung in Betrieb genommen, „und bereits nach 14 Tagen waren wir das erste Mal voll ausgelastet“, schildert Karl Hauser. Er ist der Leiter des Altenwohnheims in Kitzbühel, an dieses ist die Kurz- und Übergangspflege angeschlossen.

Er zog gestern bei einer Pressekonferenz eine erste Halbjahresbilanz der Einrichtung. Insgesamt wurden bereits 98 Personen aus dem gesamten Bezirk in der Einrichtung betreut. „Unser klares Ziel liegt darin, die Menschen nach dem Aufenthalt bei uns wieder nach Hause zu schicken. So können sie, so lange es geht, zu Hause bleiben“, schildert Hauser. Die Kurzzeitpflege haben 26 Personen in Anspruch genommen, die Übergangspflege 72 Personen. Zurück nach Hause geschickt werden konnten davon 78. „Damit haben wir unsere Zielsetzung erfüllt“, betont Hauser.

Vor allem in der Entstehungsphase gab es Kritik von den Gemeinden im Bezirk, dass die Pflegeeinrichtung vor allem für Kitzbüheler errichtet würde. „Das stimmt aber ganz und gar nicht, und die Zahlen belegen das klar“, schildert Hauser. Zwar stellen die Kitzbüheler mit 22 Personen die größte Patientengruppe, ihnen folgt aber Hopfgarten mit 21 Personen und St. Johann mit zwölf Personen. Aus nahezu allen 20 Orten des Bezirks wurden bereits Personen in Kitzbühel untergebracht.

Die Auslastung lag in den ersten sechs Monaten bei 78 Prozent. Ziel war es, 85 Prozent zu schaffen. „Für den Start ist das ein sehr gutes Ergebnis, und die 85 Prozent schaffen wir sicher“, ist Hauser überzeugt. Nicht die Pflege stehe in der Einrichtung im Zentrum, schildert Johanna Stöckl – sie ist für die Einrichtung zuständig. „Wir betreuen die Patienten sehr individuell, es wird vor allem viel in Richtung Mobilität gearbeitet“, sagt Stöckl. Neu ist auch eine psychologische Beratung für Angehörige von Schlaganfallpatienten.