Drei Se-Se-Se-Semmeln, bi-bi-bitte. Wenn man diesen Satz hört, dann ist das vermutlich Pseudostottern. Denn jemand, der wirklich stottert, wird das nicht oft sagen. Er geht nicht zum Bäcker, sondern in den Supermarkt, zupft die Aufback-Semmeln aus dem Regal und stellt sich wortlos an der Kassa an. Zumindest machen das viele so, die am Anfang ihrer logopädischen Therapie stehen, wie Maria Grießer weiß. Sie ist Lehrlogopädin an der FH Gesundheit in Innsbruck und therapiert Betroffene.

„Manche stotternden Kinder bestellen z. B. drei Kugeln Vanilleeis, weil ihnen das leichterfällt, als drei verschiedene Sorten herauszubringen", sagt sie. Wenn Grießer im Rahmen der Therapie mit ihnen unter die Leute geht und möchte, dass sie absichtlich stottern, dann herrscht zu Beginn großes Unverständnis. Doch die Logopädin will die Betroffenen nicht bloßstellen. Ganz im Gegenteil.

Bei der Übung zum absichtlichen Stottern erleben Menschen mit Sprechunflüssigkeiten in einem geschützten Umfeld, dass nicht alle Leute automatisch blöd schauen, wenn jemand für ein paar Worte etwas länger braucht. Und wenn doch komische Reaktionen kommen, dann bespricht Grießer das mit ihren Klienten nach. Was ist schiefgelaufen? Liegt's vielleicht am anderen? „Es geht darum, die Betroffenen mutig zu machen und bereit dafür, mit dem Stottern zurechtzukommen. Sie sollen sich trauen, selbstbewusst alles zu sprechen, was sie brauchen", sagt die Logopädin. Dieses Abhärten gegen negative Reaktionen kann dauern, zwei Jahre sind nicht ungewöhnlich. Aber danach habe ein Klient sogar einmal gesagt: „Es gibt Wichtigeres, als nicht zu stottern." Ziel erreicht — auch wenn Außenstehende keinen Therapieerfolg nachvollziehen können, weil das Stottern nicht weg ist.

Selbstbewusst stottern

„Natürlich kommen am Anfang alle mit dem Wunsch, nicht mehr zu stottern", räumt Grießer ein. Deshalb sei die ideale Therapie eine Kombination von Stuttering Management und so genanntem Fluency Shaping, der Kontrolle des Stotterns und dem Erlernen einer Sprechtechnik, die zu einem passt. „Marilyn Monroe, eine berühmte Betroffene, soll deshalb so gehaucht haben." Sprechtechniken können ganz unterschiedlich sein, manche arbeiten mit außergewöhnlicher Atemkontrolle, andere reden danach wie ein Computer. Das möchte Grießer nicht. „Die Leute wollen ja nicht noch mehr auffallen. Es soll natürlich sein, z. B. kann man mit einem weichen Stimmeinsatz arbeiten." Gelassenheit sei aber das Wichtigste. Denn wenn die Knie zittern und Sprechangst die Situation beherrscht, dann greift die bes­te Technik nicht.

Man merkt schon: Das Umfeld und die Emotionen spielen eine riesige Rolle. „Das muss gar nicht immer negativ sein, wie Stress oder Angst. Bei vielen Kindern beobachtet man, dass die Sprechunflüssigkeiten vor Weihnachten oder vor dem Geburtstag zunehmen."

Eltern, denen auffällt, dass ihr Kind viele Wiederholungen, Dehnungen und Blockierungen beim Sprechen einbaut, rät sie, die logopädische Abklärung nicht hinauszuzögern. „Wenn ein Ankämpfverhalten, wie verkrampfte Mimik, körperliche Mitbewegungen, Sprechangst oder ein Abwenden des Blicks dazukommen, dann ist es höchste Eisenbahn." Sie sollten zum HNO-Arzt gehen und kontrollieren lassen, ob das Kind gut hört. Er überweist bei Bedarf zum Logopäden. Manchmal merkt die Expertin, dass das Stottern nachlässt, wenn die Eltern durch die Beratung beruhigt und informiert sind. Andernfalls können sie ein Risikofaktor sein, weil sich Sorge und Angst auf Kinder übertragen. „Der Druck verschärft die Problematik."

Bei 60 bis 80 Prozent der Kinder normalisiert sich das Sprechen bis zum zwölften Lebensjahr. Die Therapie verbessere die Chancen. Eltern sollten zudem Sprechvorbild sein, ein „gut verdauliches Tempo einhalten, aussprechen lassen" und offen mit dem Stottern umgehen.

Allen anderen empfiehlt Grießer, sich mit guten Ratschlägen à la „schnauf tief durch und fang noch mal von vorne an" zurückzuhalten. Es reiche, den Blickkontakt zu halten, geduldig zu sein und den stotternden Menschen aussprechen zu lassen. Denn es sei jedem zumutbar, Stottern auszuhalten — ganz nach dem Motto des Welt-Stotter-Tags: „Die Welt versteht Stottern." (Theresa Mair)