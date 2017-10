Von Theresa Mair

Innsbruck – Von heute bis Samstag leuchtet die Berg­iselschanze in Innsbruck in blauem Licht. Das ist ein vorgezogenes Statement zum Welt-Diabetes-Tag am 14. November. An diesem Tag werden überall auf der Welt Sehenswürdigkeiten in blauem Licht erstrahlen, um auf die zunehmende Diabetes-Problematik aufmerksam zu machen.

Warum Innsbruck schon früher damit dran ist, leuchtet ebenfalls ein: Heute startet die Internationale Diabetesgesellschaft (ISPAD) im Congress, die weltweit größte medizinische Tagung, die sich mit Diabetes im Kindesalter befasst. 1500 Teilnehmer diskutieren unter der Leitung von Sabine Hofer über ein Phänomen, das zwar noch immer eine Einbahnstraße, aber keine Sackgasse mehr ist: Diabetes Mellitus Typ-1 (DM-1). „Das ist eine Erkrankung, bei der es zu einer Fehlsteuerung des Immunsystems kommt, in deren Folge das Gewebe der Bauchspeicheldrüse zerstört wird. Bisher haben wir keine Erklärung dafür gefunden“, sagt Hofer. Sie leitet an der Innsbrucker Uniklinik für Pädiatrie I die Diabetes-Ambulanz. Dort werden derzeit mehr als 200 Kinder und Jugendliche betreut. Tendenz steigend. Österreichweit erkranken jährlich mehr als 400 Kinder an DM-1, in den 1990er-Jahren waren es noch 200 bis 230.

Mit dem – ebenso wachsenden – Problem des Übergewichts bei Kindern und Jugendlichen hat das aber nichts zu tun. „Beim ernährungsabhängigen Diabetes Typ-2 bemerken wir keine so starke Zunahme“, winkt Hofer ab.

Doch auch wenn man die Ursachen von DM-1 noch nicht erfasst hat – und man daher auch nicht weiß, wie die Krankheit geheilt werden könnte –, gibt es für Betroffene gute Gründe, nach vorn zu schauen. „In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Behandlung massiv verändert. In Innsbruck arbeiten wir an einem Projekt mit, um die Entwicklung der künstlichen Bauchspeicheldrüse voranzutreiben“, so Hofer. Im Zuge dieses KidsAP-Projekts untersucht die Diabetes-Expertin bei Kindern unter sieben Jahren, wie alltagstauglich das so genannte „Closed loop system“ ist, das aus einem Glukosesensor, einer Insulinpumpe und einem Smartphone besteht. Das Ziel ist, dass der Glukose-Insulin-Regelkreis des Körpers automatisch gesteuert wird. Mehrmaliges Blutzucker-Messen, das Berechnen von Kohlenhydraten und das lästige Insulin-Spritzen würden damit wegfallen.

Diese Fortschritte heizen allerdings auch die Debatte um den HbA1c-Grenzwert an. Derzeit empfiehlt die ISPAD, dass der Wert, der den durchschnittlichen Blutzuckerspiegel der vorangehenden acht bis zwölf Wochen angibt, unter 7,5 Prozent liegen sollte. „Ein HbA1c unter 7,5 Prozent war bisher ohne technologische Methoden schwer erreichbar“, erläutert ISPAD-Präsident Joseph Wolfdorf von der US-Eliteuni in Harvard. Mit den neuen technologischen Therapiemethoden sei es nun aber realistisch geworden, auf einen noch gesünderen Wert von vier bis sechs Prozent herunterzukommen. In Österreich sei der Zugang zu neuesten Therapiemethoden gut, man müsse aber bedenken: „Es gibt Länder, in denen nicht einmal die Insulinversorgung gesichert ist.“

Für ihn sei der Schlüssel zur Behandlung nach wie vor Wissen und Aufklärung. Denn Technik kann versagen. „Wenn Diabetiker lernen, auf sich aufzupassen, sind die Ergebnisse exzellent, die Lebensqualität gut und die Langzeitrisiken gering“, so Wolfsdorf. Durch E-Learning, soziale Netzwerke, Blogs und das Internet im Allgemeinen sei dieses Wissen weltweit verfügbar, Betroffene können sich austauschen. „Es gibt keine Ausreden mehr. Wer heute etwas über Diabetes lernen will, der kann das machen.“