Von Nicole Strozzi

Alpbach – In Österreich leiden rund 7500 Jugendliche an Essstörungen. Zu rund 95 Prozent sind Mädchen betroffen. Jedes einzelne dieser Mädchen hat seine eigene Geschichte zu erzählen. Denn hinter der Krankheit steckt viel mehr als nur der Wunsch, dünn zu sein.

„Die meisten Präventionsprogramme konzentrieren sich auf das Dünnsein, dabei sollten wir unseren Blick viel mehr auf das soziale Umfeld richten“, sagt Niva Piran, Professorin an der Universität von Toronto/Kanada. Also darauf, wie Frauen behandelt und von der Gesellschaft gesehen werden und welchen Diskriminierungen sie ausgesetzt sind. Seit 20 Jahren beschäftigt sich die Psychologin mit dem Thema Körperwahrnehmung. Vergangene Woche präsentierte Piran ihre Studien­ergebnisse beim 25. Essstörungskongress in Alpbach.

„Wir haben im Laufe der Jahre wichtige Schutz- und Risikofaktoren bei Essstörungen herausgefunden“, so Peran. Einer dieser Faktoren ist körperliche Betätigung. Aber nicht irgendeine. Der Sport müsse Freude bereiten, nicht sexualisierend sein und Sicherheit vor Hänseleien gewährleisten. „Für Frauen gibt es leider noch immer viele Hürden im Sport“, betont die Expertin und nennt ein Beispiel: In Australien wurden die Dressen der weiblichen Handballmannschaften von Shorts auf Röcke umgestellt. Die Folge: 35.000 weniger Mädchen spielten Handball, weil sie Angst hatten, dass die Röcke hochfliegen könnten.

Sicherheit, vor allem die Sicherheit vor sexuellen Übergriffen, das ist laut Piran die zweite wichtige Präventionsmaßnahme im Kampf gegen Essstörungen. Innerhalb der letzten sieben Jahre führten Piran und ihr Team 171 persönliche Interviews mit Frauen zwischen neun und 70 Jahren, dazu wurden 2000 Frauen schriftlich zu ihren Geschichten und ihrer Körperwahrnehmung befragt. Die jugendliche Alice erzählte etwa von einem „Po-klopf-Freitag“ in der Schule. Das ist ein Tag, an dem die Jungs den Mädels bewusst auf den Hintern tatschen. „Ich habe zwar Hunger, will aber in der Schule nichts essen, sondern nur rausgehen“, berichtet Alice. Auch eine 17-jährige Anorexie-Patientin wurde in der Schule von mehreren Burschen sexuell belästigt. Sie wollte als sexuelles Ziel verschwinden und hungerte so lange, bis sie für die Täter „unsichtbar“ wurde.

„Traumata, etwa nach sexuellen Übergriffen, stehen in engem Zusammenhang mit Essstörungen. 45 bis 55 Prozent der Frauen in Europa sind bereits einmal sexuell belästigt worden“, erklärt Piran. Man müsse daher das kritische Bewusstsein fördern und Bildungsprogramme für Schulen entwickeln, um Mädchen zu stärken. Eine feministische Identität, Selbstbewusstsein und mentale Stärke seien nämlich ebenfalls wichtige Schutzfaktoren.

Für ihre Studie ließ Piran Mädchen Bilder zeichnen, so, wie sie ihr ideales Ich sehen. Quer durch alle Kulturen zeichneten sich die Mädchen nicht nur dünn, sondern auch klein, weil man so viel süßer sei – und die Gesellschaft dieses Bild von einer Frau erwarte. „Mir wurde beigebracht, ein nettes Mädchen zu sein. Mädchen, die ihre Meinung sagen, sind wie Jungs. Ich hatte eine starke Meinung, hielt mich aber zurück, weil ich dachte, ich muss so ruhig sein“, erzählt eine weitere junge Frau.

Unterwürfig, zurückhaltend und süß. „Solche weibliche Stereotype schränken Frauen ein. Frauen, die ihre Bedürfnisse zurückhalten, erkranken aber eher an Essstörungen. Wenn der Mensch kritisch sein kann, ist er automatisch stärker und weniger angreifbar“, betont Piran. Man müsse Menschen daher aus einengenden Stereotypen befreien und bereits Kindern ein positives Körperbild vermitteln, damit sie ihren Körper wertschätzen und sich „sichtbar“ wohl fühlen in ihrer Haut.