Von Philipp Schwartze

Innsbruck – Alois Egger lehnt sich in seinem Gefährt leicht nach vorn und düst davon. Der Imster lächelt, als er in seiner Rettungsuniform wendet und triumphierend zurückblickt.

Was man auf den ersten Blick nicht sieht: Der 21-Jährige ist ein Schmetterlingskind. Seine Haut ist so empfindlich wie die Flügel eines Falters. In der Fachsprache nennt man die seltene Krankheit Epidermolysis bullosa (EB). Rund 500 Menschen in Österreich sind betroffen. Wegen eines fehlenden Eiweißstoffes können sich die Hautschichten nicht verbinden und werfen bei Berührungen Blasen oder reißen auf.

Alois Egger ist bekannt: 2002 gab er der Spenden-Aktion „Tirol hilft Alois“ Gesicht und Namen. Mit den Geldern und weiteren Spenden wurde 2005 das EB-Haus Austria, eine Spezialklinik in Salzburg, gebaut.

Aufgrund starker Vernarbungen ist Egger auf seinen fahrbaren Untersatz angewiesen. „Aber ich will nicht ein Leben lang in einem Rollstuhl sitzen.“ Deshalb flitzt er mit einem Segway-artigen Fahrzeug mit zwei Rädern durchs Leben. Die Familie hat es selbst bezahlt. Rollstühle werden hingegen mit 3500 Euro unterstützt. Die Kassa übernimmt auch die Verbandskosten, die mit bis zu 400 Euro monatlich zu Buche schlagen.

„Bald arbeite ich seit zwei Jahren bei der Rettung, das gefällt mir sehr gut“, erzählt er. Ein- bis zweimal im Jahr geht es für Egger zu Untersuchungen in die Spezialklinik nach Salzburg. „Wir haben hier die Expertise. Bei seltenen Krankheiten ist das wichtig, denn auch nicht jeder Hautarzt kennt sich damit aus“, sagt Gabriela Pohla-Gubo. Sie leitet die an die Klinik angeschlossene EB-Akademie. Seit der Eröffnung wird im EB-Haus geforscht und ausgebildet. Die Selbsthilfegruppe für Schmetterlingskinder (DEBRA Austria) steht dahinter, alles wird aus Spenden finanziert, auch die eigens an der Salzburger Uniklinik angestellten Ärzte.

Die Patienten werden vor Ort untersucht, aber auch externe Mediziner wenden sich bei Fragen an die Salzburger Experten. „Wird irgendwo ein Kind mit EB geboren, kontaktieren die Ärzte uns“, sagt Pohla-Gubo. Das macht auch Egger: „Wenn ich etwas wissen will, melde ich mich bei meiner Ärztin in Salzburg. Die weiß immer, was zu tun ist.“

Davon hätte Maria Allmeier vor 39 Jahren nur träumen können. Ihre Tochter Petra kam damals ohne Haut auf den Händen in Villach auf die Welt. Keiner wusste, warum.

Erst drei Monate später wurde in Graz die richtige Diagnose gestellt – inklusive furchtbarer Prognose: „Petra werde die Pubertät nicht überleben, haben die Ärzte gesagt“, erzählt Allmeier, die heute in Innsbruck lebt. Doch so ganz hätte sie das nie geglaubt. Als die Tochter fünf Jahre alt war, fuhr sie mit ihr oft für Zahnbehandlungen und andere Untersuchungen nach Innsbruck. Denn bei EB-Patienten ist jeder Eingriff schwierig.

Heute ist Petra 39, verheiratet, berufstätig und Mutter zweier gesunder Kinder. Nur wenn beide Eltern das veränderte Erbgut besitzen, wird die Krankheit vererbt. „Ab dem zweiten Kind können wir das vor der Geburt feststellen“, erklärt Pohla-Gubo. Beim ersten Kind zeige sich nämlich erst, welches veränderte Gen EB auslöst. Bei Petra verläuft die Krankheit positiv. „Kürzlich hat sie sogar das erste Mal ein Kleid getragen“, berichtet ihre Mutter. Die 64-Jährige ist seit der DEBRA-Austria-Gründung 1995 dabei. Paul Egger, der Vater von Alois, freut sich ebenfalls über das EB-Haus. „Auch wenn es noch keine Heilung gibt und der große Durchbruch in der Forschung noch fehlt: Allein zu wissen, was man machen kann und was nicht, wäre für uns damals eine Riesenhilfe gewesen.“

Geforscht wird nach wie vor an den vielen Formen der Krankheit. Die Lebenserwartung hängt von der Schwere der Erkrankung ab, manche überleben das erste Jahr nicht. „Das große Ziel ist zunächst, an Haut-Stammzellen Erbgut so zu korrigieren, dass gesunde Haut gezüchtet und auf starke Wunden transplantiert werden kann“, sagt Pohla-Gubo. Dabei arbeitet das EB-Haus mit dem Zentrum für Regenerative Medizin in Modena, Italien, zusammen. „In Kürze bringen wir auch eine Salbe auf den Markt, die in Vorversuchen bei einer bestimmten EB-Form 80 Prozent der Haut retten konnte.“ Damit wird auch Krebs verhindert, denn Schmetterlingskinder sterben nicht an EB, sondern an Folge-Erkrankungen.

Alois Egger reagierte übrigens mit „Nein, danke“ auf Anfragen zu Forschungs-Untersuchungen. „Bei mir bleibt der Gesundheitszustand gleich, verbessert sich sogar. Es gibt Höhen und Tiefen im Leben, bei mir vielleicht etwas mehr Tiefen“, sagt er. Nachsatz: „Aber dann muss man trotzdem mit einem Lächeln durchs Leben rollen.“

Spenden helfen am meisten. Am Freitag, 17. November, findet um 19.30 Uhr im Interalpen-Hotel Buchen/Telfs eine Benefizveranstaltung statt. Eintritt: 20 Euro, Anmeldung: erforderlich. Weitere Infos: www.kapitel-verlag.de