Von Theresa Mair

Innsbruck – 42 Tage würde es dauern, um die Masern auszurotten. Dafür müssten sich heute alle Menschen auf der Welt gleichzeitig impfen lassen. Ausgenommen die Risikogruppen: Kinder unter einem Jahr, Schwangere und Menschen mit einem Immundefekt. Die Weltgesundheitsorganisation rechnet mit 42 Tagen, weil dies die doppelte Inkubationszeit von 21 Tagen für Masern – also die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch – ist. „In sechs Wochen könnten die Masern also Geschichte sein“, wie Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion vorrechnet. Dass das angesichts der Realität reine Traumtänzerei ist, weiß sie auch.

Die Wirklichkeit schaut es so aus: Seit Jänner 2016 grassieren in Europa mehrere Masern­wellen. Am schwersten betroffen ist Rumänien mit beinahe 8000 Erkrankten seit Jahresbeginn. Österreich ist nach dem unrühmlichen Masernjahr 2015 – 309 Fälle und damit gemessen an der Einwohnerzahl nach Kroatien europaweit an zweiter Stelle – heuer besser dran.

Jedoch zeigen nicht zuletzt die sechs Fälle in Kufstein der vergangenen Wochen, dass die Masern auch hierzulande ein Problem sind und keinesfalls eine harmlose Kinderkrankheit. Nicht umsonst befinden sich derzeit sechs ungeimpfte Tiroler Schulkinder in Quarantäne. Es ist nicht klar, ob sie sich infiziert haben.

„Dazu kommt, dass wir in Tirol in keinem Bezirk die erforderliche Durchimpfungsrate von 95 % erreichen, sondern konstant bei ca. 80 % liegen“, sagt Luckner-Hornischer. Das ist für den Impf-Experten Peter Kreidl vom Department für Hygiene, Medizinische Mikrobiologie und Öffentliche Gesundheit der Med-Uni Innsbruck Anlass genug, an das Impf-Bewusstsein zu appellieren. „Impfen ist eine Frage der Verantwortung gegenüber den Schwächsten.“ Denn jene, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden dürfen, sind auf den „Schutzring“ einer immunisierten Umgebung angewiesen.

Doch mit der Solidarität kann es nicht allzu weit her sein: In Italien sei heuer ein Kind mit Masern infiziert worden und gestorben, nachdem es eine Krebserkrankung überlebt hatte, schildert Kreidl. „Es ist traurig und ein Wahnsinn, dass so etwas heutzutage noch passiert“, so der Impf-Experte. Masern können mit Komplikationen wie Lungenentzündung und schwere Gehirnentzündung einhergehen, die bis zum Tod führen können.

Trotz allem hält er aber nichts von einer Impf-Pflicht. „Das würde vermutlich eine Verweigerungshaltung in der Bevölkerung auslösen.“ Kreidl will bei der großen Gruppe der Skeptiker ansetzen, die bis zu 40 % der Bevölkerung ausmachen: Bewusstsein schaffen, das Impfen so bequem wie möglich machen. Das Vertrauen zum Arzt sei in Österreich groß und müsse genutzt werden. Ärzte sollten „up to date“ sein und Zeit haben, Fragen verständlich zu beantworten.

Influenza und Keuchhusten sind noch vor den Masern die häufigsten Infektionskrankheiten in Tirol, vor denen man sich mit einer Impfung schützen könnte. Die Grippewelle haut alljährlich drei bis fünf Prozent der Tiroler um, Keuchhusten nimmt weltweit massiv zu. „Einerseits ist der Keuchhusten-Impfstoff umgestellt worden, andererseits das Bakterium vermutlich aggressiver geworden“, so die Expertin des Landes. Heuer haben sich in Tirol schon 126 Menschen mit Keuchhusten, der je nach Alter unterschiedlich verläuft, angesteckt. „Babys z. B. hören ohne zu husten einfach auf zu atmen. Viele Fälle von plötzlichem Kindstod sind auf Keuchhusten zurückzuführen“, sagt Kreidl. Ältere Menschen würden mitunter so stark husten, dass eine Rippe bricht. Gerade Schwangere sollten laut Luckner-Hornischer auf einen Impfschutz achten. Ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel kann geimpft werden, dann ist auch das Neugeborene gegen Keuchhusten geschützt.

Grundsätzlich sei momentan wie bei der Grippe der beste Zeitpunkt für die Impf-Auffrischung. „Der Impfstoff ist nicht immer verfügbar“, so Luckner-Hornischer.