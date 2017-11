Von Theresa Mair

Innsbruck – Verstaubte Bücher in den unteren Regalreihen der Klosterbibliotheken haben es Karl Steinmetz angetan. Der Medizinhistoriker fühlt in den alten Wälzern, die von den Gelehrten des Mittelalters in Latein verfasst wurden, dem Puls der Zeit nach.

Vieles in der mittelalterlichen Medizin der Bader und Gelehrten war abhängig vom Puls. Beim Ertasten des Herzschlags am Handgelenk erfuhr man, ob man „eher phlegmatisch drauf ist oder ein bisserl cholerisch“, schildert Steinmetz. Er selbst ordnet sich bei den cholerischen, agilen Typen ein. Mit zehn Fragen – z. B. ob der Puls eher oberflächlich oder tief schlägt – wurden Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand gemacht.

Steinmetz hat in Wien das Institut für Traditionelle Europäische Medizin (TEM) gegründet. Seine Vision ist es, verborgenes Heilwissen, das von der Zeit des Hippokrates (5. Jh.) bis 1800 in Europa verbreitet war, auszugraben, zu prüfen und für die heutige Zeit auszulegen. „TEM ist keine Alternative, sondern integrative Medizin. Es geht darum, taugliches Heilwissen zu nutzen“, stellt er klar. Auf einen mittelalterlichen Zahnarzt wolle heute niemand mehr angewiesen sein. Auf eine Narkose mit Tollkirsche und Bilsenkraut, von der man eher nicht mehr erwacht, kann man auch getrost verzichten. „Die moderne Anästhesie und Chirurgie brauchen nichts von der TEM“, sagt Steinmetz.

Doch auch das heutige Gesundheitssystem habe „einen Schlagschatten“. Momentan werde eine „Einheitsmedizin“ praktiziert, die bei der Einnahme von Medikamenten z. B. nicht einmal zwischen den Geschlechtern unterscheidet.

Im Mittelalter sei gemäß der Theorie der vier Temperamente wenigstens zwischen vier Typen differenziert worden: dem Sanguiniker, dem Phlegmatiker, dem Choleriker und dem Melancholiker. Die jeweilige Zuordnung war der Puls- und Zungendiagnose sowie der Harn- und Stuhlbeobachtung geschuldet.

Die Ergebnisse könnten auch heute noch in der Heilkräuterkunde genutzt werden. „Man braucht für jede Person das rechte Kraut. Es gibt z. B. 30 Hustenkräuter, die passend ausgewählt werden und keine 08/15-Teemischung.“ Auch für die Gesundheitsküche – „manche brauchen zum Frühstück eine Gemüsesuppe, manchen tut ein warmer Getreidebrei gut“ –, die Physiotherapie und die Kurmedizin brächte TEM wertvolle Impulse. Spiritualität – das christliche Leibgebet als Pendant zum Yoga – spielt ebenso eine große Rolle.

Die Anwendungen und Rezepturen, die er in den Büchern findet, münzt Steinmetz freilich nicht auf eigene Faust um. Er zählt auf Ärzte, Masseure und Physiotherapeuten, die ihm helfen, Sinnvolles auszuwählen und für die heutigen Bedürfnisse zu adaptieren. Dafür arbeitet er auch mit dem TEM-Kurzentrum in Bad Kreuzen (OÖ) zusammen.

Die Analogie von TCM – der Traditionellen Chinesischen Medizin – zu TEM ist nicht zufällig. „Böswillig könnte man auch sagen, das ist ein Marketinggag. TCM kennt jeder“; räumt Steinmetz ein. Immerhin seien die Chinesen bereits in den 1950er-Jahren draufgekommen, ihr altes Wissen zu bewahren, weil „Mao die Medizin zu westlich wurde“.

Unter dem Begriff TEM wird die alte europäische Heilkunst erst seit circa zehn Jahren vermarktet. Als Konkurrenz zur TCM will Steinmetz diese aber nicht verstehen. „Die haben ganz andere Kräuter als wir. Aber warum sollten wir etwas importieren, wenn auch bei uns Heilkräuter vor der Haustür wachsen?“ Das Wissen dazu wartet in den Bibliotheken darauf, entstaubt zu werden.