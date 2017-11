Von Deborah Darnhofer

Innsbruck – Gehören knusprige Pommes und resches Brot der Vergangenheit an? Die EU-Kommission will den darin enthaltenen, potenziell krebserregenden Stoff Acrylamid zurückdrängen. Produzenten, Pommesbuden und Restaurants sollen die neuen EU-Regeln ab April 2018 anwenden. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie gefährlich ist Acrylamid? „In Tierversuchen erzeugte Acrylamid Krebs, weiters wurden das Erbgut verändert und bei höheren Dosen die Nerven geschädigt sowie die Fortpflanzung beeinträchtigt. Beim Menschen liegen keine eindeutigen Belege über eine krebserregende Wirkung von Acrylamid vor“, schreibt die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) auf ihrer Internetseite zur Risikobewertung von Acrylamid. Große, aussagekräftige Studien an Menschen fehlen. Die Weltgesundheitsorganisation, die Internationale Agentur für Krebsforschung und die Europäische Lebensmittelbehörde stufen den Stoff für Menschen aber als „wahrscheinlich krebserregend“ ein.

Wo kommt Acrylamid am häufigsten vor? Von 2007 bis 2015 hat die Ages Lebensmittel auf deren Acryl­amid-Gehalt analysiert. Hohe Werte enthalten Kartoffelchips (844 Mikrogramm pro Kilogramm Lebensmittel), löslicher Kaffee (678 µg/kg, da er aber mit Wasser verdünnt wird, gehen die Experten hier von keinem erhöhten Risiko aus), Lebkuchen (292 µg/kg) und Kekse/Zwieback (287 µg/kg). Bei Pommes wird der Gehalt mit 199 Mikrogramm pro kg angegeben. (Toast-)Brot und Frühstückszerealien enthalten ebenfalls den Stoff.

Wie entsteht die kritische Substanz? Schwedische Wissenschafter haben 2002 zum ersten Mal Acrylamid in erhitzten, stärkereichen Lebensmitteln nachgewiesen. Acrylamid bildet sich bei Temperaturen ab 120 Grad Celsius (besonders stark ab 170–180 °C) durch eine Reaktion von Zucker (Glucose, Fructose) mit Eiweißbausteinen (Aminosäuren, Asparagin).

Der menschliche Körper wandelt den Stoff in Glycidamid um. Die Substanz, die bei hoher Erhitzung auch direkt in Lebensmitteln entsteht, könne das Erbgut verändern und Krebs auslösen, befürchten Wissenschafter. Im Kochjargon wird die Reaktion übrigens „Maillard-Reaktion“ genannt und ist – in gewissem Maße – erwünscht. Denn so bilden sich Aromastoffe.

Wie kann Acrylamid vermieden werden?

„Vergolden statt Verkohlen“, schlägt die Ages vor. Beim Braten, Backen und Frittieren darauf achten, die Lebensmittel nicht zu stark zu bräunen, zu lange und zu hoch zu erhitzen. Backpapier verhindert stärkere Kontaktbräunung und damit höhere Acrylamidwerte. Dünsten, Kochen und Dampfgaren verursachen laut den Gesundheitsexperten „keine nennenswerten Mengen an Acrylamid“. Enthalten Produkte und Speisen viel Wasser, ist eine potenzielle Gefahr ebenfalls sehr gering.

Wer auf Pommes nicht verzichten will, der soll zu dicken Stücken greifen. Diese haben ein großes Volumen, aber kleinere Oberflächen. Acrylamid bildet sich vor allem an der Oberfläche der Lebensmittel und in den letzten Sekunden des Bräunens.

Was beinhaltet die EU-Verordnung?

Die EU-Kommission gibt zahlreiche Vorschläge. Lebensmittelhersteller sollen Kartoffelsorten mit geringerem Stärkegehalt verwenden. Durch Einweichen oder Blanchieren könnte die Stärke zudem vor dem Frittieren verringert werden. Die nationalen Lebensmittelbehörden sollen Betriebe kontrollieren.