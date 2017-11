Von Nicole Strozzi

Ein langes, gesundes Leben, wer wünscht sich das nicht? Doch ist es wirklich möglich, dass wir in Zukunft alle 100 Jahre alt werden und dabei auch noch fit bleiben? Am Institut für Biomedizinische Alternsforschung der Uni Innsbruck am Rennweg ist man dem Geheimnis des Alterns und somit den Antworten auf solche Fragen schon einen Schritt nähergekommen.

Im Untergeschoß des Instituts befindet sich das Reich von Hildegard Mack. In der Petrischale vor ihr tummeln sich Dutzende winzige Fadenwürmer namens Caenorhabditis elegans, kurz C. elegans. Durch das Mikroskop beobachtet die Forscherin die einen Millimeter kleinen Organismen, die, wie sie sagt, ihr wichtigstes Werkzeug sind. Die Würmer helfen ihr nicht nur, den Alterungsprozess besser zu verstehen, sondern auch dabei, herauszufinden, welche Gene vielleicht auch den Menschen länger leben lassen.

Da ist der Wurm drin

„Wir verwenden Fadenwürmer, weil sie ähnlich altern wie Menschen. Das heißt, sie bekommen Falten oder bewegen sich im Alter weniger“, erklärt Mack. Die Wissenschaft hat Möglichkeiten gefunden, das Erbgut des Fadenwurms zu verändern oder bestimmte Gene gezielt abzuschalten. Diese Methoden lassen sich auch auf Gene anwenden, von denen man bereits weiß oder vermutet, dass sie den Alterungsprozess beeinflussen. „Uns interessieren vor allem die Gene, die das Leben des Wurms verlängern“, so Mack. Normalerweise leben die Würmchen im Labor etwa drei Wochen, durch Genveränderungen können sie sogar 80 Tage alt werden. „Das war mein persönlicher Rekord“, erzählt die Forscherin.

In diesem Fall reichte es aus, die Aktivität eines einziges Gens zurückzuschrauben. „Das ist der experimentelle Beweis, dass es prinzipiell geht, das Leben des Organismus zu verlängern“, sagt Mack. Diesen wahren Master-Regulator des Alterungsprozesses besitzen wir Menschen übrigens ebenfalls.

Doch was macht man mit solchen Informationen? Ist es vorstellbar, dass auch beim Menschen in Zukunft Gene an- und ausgeknipst werden? Es scheint tatsächlich möglich zu sein. Denn: „Genveränderungen, über die wir die Lebensspanne des Fadenwurms beeinflussen, erzielen in anderen Organismen sehr ähnliche Effekte.“

„Allerdings können wir im Fadenwurm nur eingeschränkt beurteilen, ob sich eine lebensverlängernde Maßnahme wirklich positiv auf den Gesundheitszustand auswirkt.“ Fadenwürmer können ja nicht sagen, ob es ihnen gut geht oder nicht.

Die Erkenntnisse, die man aus C. elegans gewinnt, können also nicht sofort eins zu eins auf den Menschen umgelegt werden. Gott sei Dank, möchte man sagen. Denn neben möglichen Nebenwirkungen stellen sich auch ethische Fragen. Das besagte Mas­ter-Regulator-Gen fördert zwar vermutlich auch beim Menschen später im Leben den Alterungsprozess, aber in jungen Jahren ist es essenziell für das Wachstum.

Wer würde also entscheiden, wann in die Gene eingegriffen wird? Bereits in der Kindheit? Was, wenn das Kind dann länger lebt, aber nicht richtig wächst? Sind wir dann in Zukunft langlebig, aber Zwerge?

Deshalb versuchen die Wissenschafter nun, Wege zu finden, den Alterungsprozess hinauszuzögern, ohne dass Gene umgeschrieben werden müssen.

„Wir haben dank des Fadenwurms schon Ideen, doch wie lange es dauert, diese Ideen umzusetzen, ist schwer abzuschätzen“, sagt die Alternsforscherin. Eine 100-prozentige Garantie für ein langes Leben wird es trotzdem nicht geben.

Warum das so ist, erfahren wir ein Stockwerk höher, im Büro von Institutsleiterin Beatrix Grubeck-Loebenstein. „Wie alt Menschen werden, hängt nur zu 30 Prozent von den Genen und zu 70 Prozent von der Umwelt ab“ sagt sie. Neben den drei berühmten „L’s“ – Laufen, Lernen, Lieben – ist dabei entscheidend, wie viel bzw. wie wenig wir essen. „Nahrungsreduktion wirkt lebensverlängernd“, erklärt Grubeck-Loebenstein.

Das hängt mit dem Stoffwechsel zusammen. Ist dieser nämlich sehr aktiv, hat dies auch Auswirkungen auf den Alterungsprozess.

Bei Untersuchungen werden daher u. a. Würmer auf Diät gesetzt und beobachtet. „Das berühmte Dinner Cancelling funktioniert bei allen Organismen, von der Hefe bis zum Affen“, betont die Alternsforscherin. Und vermutlich auch beim Menschen.

Nur, dass eine Umsetzung sehr schwierig ist. 30 Prozent der täglichen Nahrungszufuhr müsste man reduzieren, um vom Anti-Aging-Effekt zu profitieren. Nicht jeder wäre vermutlich bereit, diesen Preis für ein längeres Leben auf Kos­ten der Lebensqualität zu zahlen.

„Nicht zu essen, ist nicht realistisch“, sagt die Institutsleiterin. Deshalb versucht die Forschung, die Kalorische Restriktion mit Medikamenten nachzuahmen. Es gibt tatsächlich bereits Pillen, die dem Körper eine Kalorienreduktion „vorgaukeln“, ohne dass der Mensch auf Essen verzichten muss.

„Solche Pillen werden in den USA bereits bei Patienten mit Diabetes Typ 2 erprobt“, erklärt Grubeck-Loebenstein. Für die Forscherin gehen die derzeit weltweit durchgeführten Untersuchungen in die richtige Richtung: „Das Ziel der Forschung muss in erster Linie sein, dass möglichst viele Menschen möglichst gesund alt werden und Alterserkrankungen hinausgezögert werden“, betont Grubeck-Loebenstein. Die Zahl der Werks­tätigen nimmt ab. Wenn immer weniger Jüngere für immer mehr kranke Alte zuständig sind, ist das für die Gesellschaft ein sozioökonomisches Problem von noch nicht absehbarer Dimension.

Anti-Aging dank Baby-Blut

Alt werden und dabei jung und fit bleiben – diesen Ansatz verfolgen auch US-Forscher der Stanford Universität. Die Wissenschafter fanden unlängst im Nabelschnurblut neugeborener Kinder ein Protein namens TIMP-2. Nachdem sie dieses Protein greisen Mäusen injizierten, erlebten die Nager einen zweiten Frühling. Der Verjüngungseffekt wirkte sich positiv auf Gehirn und Organe aus. Die Senioren-Mäuse zeigten wieder Leistungen, die nur junge Mäuse bringen.

Ob diese Erkenntnisse auch für uns Menschen gelten und ob sich daraus womöglich ein „Anti-Aging-Wundermittel“ zaubern lässt, dafür braucht es aber noch viele weitere Studien.

Für Frank Edenhofer vom Innsbrucker Institut für Molekularbiologie, zuständig für Genomik, Stammzellbiologie und Regenerative Medizin, sind Experimente mit Frischzellen aus dem Nabelschnurblut mit gewisser Vorsicht zu betrachten. Erstens sei es schwierig, aus der komplexen Zusammensetzung des Nabelschnurbluts das eine richtige Eiweiß herauszufinden, das in den menschlichen Organismus eingebracht wird. Und zweitens ist das Nabelschnurblut begrenzt. „Eine Nabelschnurbehandlung würde nicht ausreichen, man bräuchte mehrere Spender für einen Empfänger oder müsste das identifizierte Gen künstlich aktivieren“, sagt der Forscher.

Wenn es darum geht, die Leistungsfähigkeit des Gehirns zu verbessern und die Lebensqualität von Patienten mit neurodegenerativen Alterskrankheiten – z. B. mit Parkinson- oder Alzheimer-Krankheit – zu erhöhen, ist es für Edenhofer daher vielversprechender, auf andere Quellen von Stammzellen zuzugreifen. So, wie man es in Innsbruck bereits macht.

Aus Hautzelle wird Gehirnzelle

„Über die Regeneration im Gehirn ist noch wenig bekannt. Unsere Arbeit besteht darin, diese Prozesse besser zu verstehen“, sagt Edenhofer. So weiß man mittlerweile, dass bei der Parkinson-Krankheit spezielle Nervenzellen ausfallen. Was die Forscher nun machen, ist, diese Zellen zu reprogrammieren. „Wir nehmen Blut oder Hautzellen vom Patienten und funktionieren diese Zellen zu jenen Gehirnzellen um, die fehlen“, erklärt der Forscher. In der Petrischale sind diese künstlichen reprogrammierten Zellen nicht von den natürlichen zu unterscheiden. Im Körper müssen sie ihre Leistungsfähigkeit noch beweisen.

Die reprogrammierten Zellen stehen den Forschern in unbegrenzter Zahl in den Petrischalen zur Verfügung und können dort analysiert, wenn notwendig genetisch repariert und schluss­endlich in das Gehirn reimplantiert werden. Wobei eine Reparatur meistens nicht notwendig ist, denn, „wenn wir die Zellen reprogrammieren, dann verjüngen wir diese automatisch“.

In einer kürzlich veröffentlichten aufsehenerregenden Studie wurden in Japan Affen, die an einer Parkinson-vergleichbaren Krankheit litten, erfolgreich mit reprogrammierten Zellen behandelt. Die Affen konnten sich ein bis zwei Jahre nach der Transplantation uneingeschränkt mehr bewegen. Es spricht nichts Wesentliches dagegen, dass diese Behandlung auch beim Menschen funktionieren wird. Die ersten klinischen Studien laufen bereits in den USA und in Schweden.

Forever young? Für immer jung und fit? Nichts scheint mehr unmöglich. Um dem altersbedingten Abbau entgegenzuwirken, wird jedenfalls weltweit – und in Innsbruck – mit Nachdruck geforscht. Vieles ist noch Zukunftsmusik, vieles bereits Realität. Ob wir irgendwann tatsächlich alle gesund 100 Jahre alt werden, steht allerdings in den Sternen.