Von Theresa Mair

Stille Stunde“ steht auf einem handbemalenen Wölkchen-Schild, das an der Tür hängt. Es fällt auf, weil es einen Kontrast zur sterilen Krankenhaus-Atmosphäre mit den breiten, weißen Gängen und Desinfektionsmittel-Spendern bildet. Auf der Neonatologie-Station (Pädiatrie II) an der Innsbrucker Uniklinik entdeckt man solche Kontrapunkte öfter, Maschinenanschlüsse sind in den Eltern-Kind-Zimmern hinter bunten Blumentapeten verborgen, es gibt knallorange Wickeltische. Über die „fast ein bisschen wie in einem Hotel“-Ausstattung freut sich Klinikdirektorin Ursula Kiechl-Kohlendorfer besonders. Immerhin verbringen Mutter und Kind mehrere Wochen auf der Frühchen-Station. Auf die Eltern-Kind-Interaktion wird viel Wert gelegt.

Das jüngste Kind, das bisher in Innsbruck geboren wurde, kam schon mit 23 Schwangerschaftswochen auf die Welt und wog nur rund 500 Gramm, wie Kiechl-Kohlendorfer schildert. Die Haut dieser sehr kleinen Babys ist dünn, die Lidspalten noch verschlossen. Ihr Brutkasten auf 37 Grad Celsius erwärmt, die Luft darin feucht. Bis die frühen Frühchen – jene, die zwischen 23. und 28. Schwangerschaftswoche geboren werden – in ein Nachsorge-Zimmer verlegt werden können, dauert es lange genug. So lang, bis sie ohne Schläuche atmen und auch die Körpertemperatur besser selber halten können. Bis dahin wachsen und schlafen sie in den Räumen, die sich hinter den „Stille Stunde“-Türen befinden, den Frühchen-Intensivzimmern.

Darin ist es ruhig und dunkel, nur die Kurven auf den Monitoren, die Blutdruck, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung und andere Vitalfunktionen anzeigen, leuchten grell. Die Brutkästen sind mit Decken verhüllt, darunter liegen die Frühgeborenen in so genannte Snuggler-Kissen gekuschelt.

Zwei Mädchen und der Prinz

Alles wird getan, um ihnen das Babybauch-Gefühl zu erhalten. Das Intensiv-Zimmer daneben teilen sich drei Geschwister, zwei Mädchen und „unser Prinz“, wie Kiechl-Kohlendorfer sagt. Die drei sind alle zu früh auf die Welt gekommen und wiegen nur knapp 1000 Gramm. 70 bis 80 so kleine Frühgeborene werden in Innsbruck jährlich versorgt.

Sachte hält eine Säuglingsschwes­ter den Bub, der in ihrer Hand Platz hat, um ihn mit einer Spritze vorsichtig zu füttern. Er bekommt nur wenige Milliliter Muttermilch, die entweder von der Mutter abgepumpt wurde oder von der hauseigenen Milchbank stammt.

„Muttermilch ist für Frühchen eine wertvolle Substanz, die für sie am besten verträglich ist“, erklärt die Klinikdirektorin. Um jedes Kind kümmert sich eine eigene Schwester, wickelt es mit einer Miniwindel, die kaum handtellergroß ist, gibt ihm einen winzigen Schnuller und füttert es. „Sanfte Pflege, sanfte Therapie“, lautet die Devise.

Eines der Mädchen hat eine Mütze auf dem Kopf und räkelt sich im Brutkas­ten. Der Inkubator, in dem seine Schwester liegt, ist taghell beleuchtet. Sie braucht das Licht gegen die Gelbsucht. Keiner der Drillinge schreit, aber davon soll man sich nicht täuschen lassen. „Auch Frühchen können schreien oder weinen wie größere Babys“, sagt Kiechl-Kohlendorfer, bevor sie den Raum leise verlässt.

Blaue Grüße vom Bergisel

Der 17. November wird auf der Station mit einem ausgiebigen Frühstück für die Eltern der stationären Frühchen begonnen. Es ist der Welt-Frühchen-Tag und die Schanze strahlt in Ermangelung eines violetten Farbtons, der den Tag symbolisiert, blau vom Berg­isel. Violette Blumen schmücken die Tische, Schnuffeltücher stehen als Geschenke bereit. In einer Ecke sitzt Silke an einem Tisch, eine Tasse vor sich. Ihr Mädchen schlummert derweil tief und fest in einem der Zimmer. Sie will es nicht wecken, gestern war ein anstrengender Untersuchungstag. Bei Frühgeborenen wird immer auch ein Schädel- und ein Herz-Ultraschall gemacht.

Silkes Tochter musste am 1. November mit 1900 Gramm und 43 Zentimetern acht Wochen zu früh per Kaiserschnitt geholt werden. „Sie ist sehr tapfer und hat gleich geatmet. Das gibt Hoffnung. Wir schauen jetzt halt, dass es ihr gut geht“, sagt die Frau, der die Anstrengung der letzten Wochen ins Gesicht geschrieben steht. Die Geburt hat sie ganz unverhofft getroffen, sie war erst seit sechs Tagen im Mutterschutz und wollte sich gemächlich auf die Ankunft des Babys vorbereiten. Lediglich der Name, der hier nicht verraten werden soll, stand seit Jahren fest. Nur so viel: „Wir haben immer gescherzt, dass er aus den Anfangsbuchstaben meines Namens, jenen meines Mannes und den unseres Papageis zusammengesetzt wird. Irgendwann haben wir uns gedacht, dass der Name schön ist, und sind dabei geblieben“, schmunzelt sie.

Dann passierte es. Silke war in Innsbruck unterwegs, stolperte am Gehsteig und stürzte. Sicherheitshalber ließ sie sich sofort in der Klinik untersuchen. „Das Baby hat sich gedreht, es war absolut fit.“ Ein spezieller Bluttest zeigte dann jedoch, dass sich Blut des Kindes in Silkes Blut befand. Es war keine Zeit mehr zu verlieren.

„Es gab keine Anzeichen für Komplikationen und ich habe in der Schwangerschaft auch nichts Gefährliches gemacht“, sagt sie jetzt und ist zuversichtlich, dass sich ihr Baby gut entwickeln wird. „Jeder stolpert einmal. Es war Glück im Unglück. Wir werden gut versorgt und es wird viel erklärt.“

Dass ein Baby nach einem Sturz früher geholt werden muss, sei eher die Ausnahme, sagt Kiechl-Kohlendorfer. 25 bis 30 Prozent der Frühgeborenen sind Mehrlingsgeburten, erklärt die Expertin, wobei diese Zahl aufgrund von Neuerungen bei der künstlichen Befruchtung zuletzt nicht mehr angestiegen sei. „Frühgeburten bei Spätgebärenden kommen hingegen häufiger vor.“ Die Hauptursache dafür, dass ein Kind früher geholt werden muss, sind Infektionen im Bereich der Gebärmutter. Diese verlaufen meist unbemerkt, können aber einen Blasensprung und Wehentätigkeit auslösen. „Das ist so häufig, dass man in der Betreuung von extremen Frühgeborenen von einer Infektion ausgeht, bis das Gegenteil bewiesen ist.“ Weitere Ursachen können eine Schwangerschaftsvergiftung oder Bluthochdruck bei der Schwangeren sein.

Ermutigende Worte der Ärztin

Die Entwicklungschancen für Frühchen haben sich in den vergangenen Jahren sehr verbessert, die Sterblichkeit ist zurückgegangen. „Die motorischen Einschränkungen bei sehr frühen Frühgeborenen sind weniger geworden. Es gibt Verzögerungen im kognitiven Bereich – bei der Rechtschreibung, Lese- und mathematischen Fähigkeiten. Langzeituntersuchungen aus Kanada und Australien zeigen aber, dass die Kinder mit der Zeit aufholen“, findet Kiechl-Kohlendorfer ermutigende Worte.

Wenn die Babys auf zwei Kilo zugelegt haben und alles trinken können, dürfen sie wie jedes andere Neugeborene nach Hause, ganz ohne Medikamente und mit normal großen Windeln.