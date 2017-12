Von Philipp Schwartze

Innsbruck – Ein Kopf wird von einem Körper abgetrennt und auf einen anderen geschraubt. Der erwacht zu neue­m Leben. Das klingt eher nach Science-Fiction, nach Frankenstein, als nach seriöser Medizin. Aber genau das ist die Vision des Neurochirurgen Sergio Canaver­o. Im kommenden Jahr will der Italiener die erste Kopftransplantation durchführen. Korrekt müsste sie als Körpertransplantation bezeichnet werden, da auch das Rückenmark betroffen ist. Spender und Empfänger, beide schwerkranke Asiaten, hat der Mediziner nach eigenen Angaben schon gefunden. Der lebende Kopf soll auf den Körper eines Hirntoten verpflanzt werden.

Canavero ist omnipräsent und doch im Verborgenen: Er erklärt seine Pläne detailliert im Internet, präsentierte im November sein Buch. Der Mann von großen Auftritten kommuniziert mit Medien nur, wenn er will.

Kopfschütteln erntet er für seine Pläne von Experten. Auch wenn solch ein Eingriff theoretisch denkbar ist. „Grundsätzlich kann man einen Kopf auf einen anderen Körper transplantieren, das hat man in Tierversuchen gezeigt“, erklärt Claudius Thom­é, Direktor der Universitätsklinik für Neurochirurgie in Innsbruck. Doch wie der fremde Körper auf das Gehirn reagiert, ist völlig unklar. „Wenn eine transplantierte Niere abgestoßen wird, kann man den Patienten an die Dialyse anschließen. Wenn der Körper aber das transplantierte Gehirn angreift, wäre das sehr schlimm.“ Thomé, Berufskollege von Canavero, weiß, wie die Verbindung des neuen Kopfes ablaufen könnte: „Man schließt die Gefäße an, verschraubt die Wirbelsäule, näht Haut und Muskeln zusammen. Das ist alles technisch machbar.“ Ausgezeichnete Ärzte vorausgesetzt.

Canavero selbst stellt sich einen mindestens 200 Quadratmeter großen Operationssaal mit 100 Spezialisten vor, die in zwei Teams arbeiten. Denn allzu viel Zeit bleibe nicht. „Die Durchblutung des Gehirns darf nicht zu lange unterbrochen sein. Das ist sicher die erste große Herausforderung“, sagt Thomé. Durch Kühlung des Gehirns könne man sich aber eine Dreiviertelstunde Zeit verschaffen.

Doch es gibt bei dem riskanten Eingriff einen noch kritischeren Punkt: die Verbindung des Rückenmarks von Spender und Empfängerkörper. Bislang ist das trotz großer Bemühungen in der Querschnittslähmung-Forschung noch nie gelungen, erklärt Stefan Schneeberger, Leiter der Transplantationschirurgie an der Uniklinik Innsbruck: „Es gibt sehr viele clevere Ansätze, dieses Problem zu bewältigen. Aber es ist nicht gelungen. Und dann kommt jemand, der eine Behauptung aufstellt und sagt, das ist alles kein Problem und funktioniert.“ Es fehlten Voruntersuchungen, die belegen, dass Canaveros Plan sinnvoll ist. „Da überspringt man jetzt alle Stufen, nur um die Sensation zu realisieren.“

Canavero beruft sich indes auf eine Studie aus China, bei der die Verbindung des Rückenmarks von Mäusen geglückt sei. Mit einer Art Gel soll das funktionieren. Doch das bezweifelt die Fachwelt.

Schneeberger befürchtet durch den Hype um Canavero aber eine tatsächliche Umsetzung von dessen Plänen. „Dann wird man feststellen, dass es doch nicht funktioniert, das aber irgendwie positiv präsentieren“, meint der Transplantationsexperte.

Ein ganzes Fachgebiet könnte in Verruf geraten. „Das hat eher das Potenzial, der Transplantationsmedizin Schaden zuzufügen. Es zeigt Aspekte, die nicht der Disziplin und den Leuten entsprechen, die sonst darin arbeiten“, kritisiert Schneeberger.

Pioniere gab es in der Medizin immer wieder, Neurochirurg Thomé spricht auch davon, dass oft scheinbar Unvorstellbares gemacht werden musste, um weiterzukommen. Canaveros Pläne gehen ihm aber zu weit. „Das ist der falsche Schritt. Wenn man tatsächlich das Rückenmark funktionstüchtig verbinden kann, sollte man beim Rückenmar­k von Querschnittsgelähmten beginnen.“ Statt der erste­n Kopftransplantation bei einem lebenden Menschen könnte man Menschen damit wieder das Gehen ermöglichen. Canavero aber hält an seinem Plan fest, kümmert sich nicht um seinen Ruf als „Frankenstein“, wie er bei seiner Buchpräsentation erklärte. Vor der ersten Herztransplantation oder ähnlich bahnbrechenden Operation seien immer viele dagegen gewesen. Schneeberger sieht dabei aber große Unterschiede: „Als man angefangen hat, Herz, Leber oder Niere zu transplantieren, hat man die grundsätzlichen Probleme weitgehend verstanden und die Umsetzung in Versuchen etabliert.“

China will den im Frühjahr geplanten Eingriff laut dem Ex-Vizegesundheitsminister „niemals“ erlauben. Canavero, dem die Transplantation bei einer Leiche gelang und der bereits dieses Jahr seinen Plan verwirklichen wollte, muss neu planen. Abbringen lässt er sich, allen Bedenken zum Trotz, aber wohl kaum.