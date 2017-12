Von Markus Schramek

Die Lider werden schwer, der Schlaf kann kommen. Denkste! Denn gerade jetzt ist Schichtbeginn im fleischgewordenen Sägewerk nebenan: Frau oder Herr Bettpartner lässt von sich hören. Schnarcht, dass sich die Balken biegen. Brabbelt Unverständliches, das dafür aber lautstark. Fährt erschrocken hoch. Ringt nach Luft.

Vorbei ist‘s mit einem Mal mit dem eigenen Schlafbegehren. Kein Auge geht mehr zu. Das nervt. Richtig sauer wird man auf die Person in Hälfte zwei des Doppelbetts.

Aus medizinischer Sicht gehört solch nocturne Unruhe allerdings zur Routine. „Eine gestörte Atmung beim Schlafen kommt bei Männern generell häufig vor, aber auch bei Frauen über 50“, sagt Birgit Högl, die Leiterin des Schlaflabors an der Uni-Klinik für Neurologie in Innsbruck. Unerschöpflich wirkt ihr Fundus an Erfahrung mit Schlafpatienten.

Hört die Signale

„Gibt ein schlafender Mensch häufig Laute von sich, sollte das ernst genommen werden“, rät Högl. Wer mehrmals pro Stunde nach Luft schnappt, weil sich seine Atemwege im Schlaf verschließen, sollte das medizinisch abklären lassen. Diese als Schlaf-Apnoe bekannte Störung kann etwa durch spezielle Nasenmasken behandelt werden.

Und auch Schnarchen ist nicht immer harmlos. Es kann die Vorstufe einer Schlaf-Apnoe sein. Natürlich ist aber auch der Mensch selbst mitbeteiligt, wenn er es im Schlaf krachen lässt. Eine ungüns­tige Liegeposition oder zu viel Alkohol tragen dazu bei, dass sich ein Mannsbild (oder auch eine Frau) in einen Schnarchsack verwandelt.

Manch ein Zeitgenosse pfeift im Schlaf auf Anstand und Sitte. Denn in der zweiten Nachthälfte, der REM-Phase des Schlafes (Englisch Rapid Eye Movement, die geschlossenen Augen bewegen sich dabei schnell), träumt der Mensch besonders intensiv. Ist sein Traum unangenehm, kommt es vor, dass er dies gleich live kommentiert. „In der REM-Phase schimpfen, fluchen oder streiten Schlafende mitunter heftig“, schildert es Professor Högl anschaulich. Auch ein Singen und Pfeifen kann mit dabei sein, ja sogar ein wildes Herumschlagen. Als Bettpartner sollte man dem anderen da besser nicht in die Quere kommen.

Im Schlaf zu sprechen, muss nicht viel bedeuten, kann es aber – und zwar sehr viel: Ein ausgeprägtes Redebedürfnis in der REM-Phase deutet möglicherweise auf ein Frühstadium der Parkinson-Krankheit hin. „Es kann sich auf diese Weise eine Schädigung des Gehirns bemerkbar machen, zehn bis 15 Jahre, bevor die Krankheit ausbricht“, erläutert Högl. Wer andere regelmäßig seine Träume mithören lässt, sollte also ärztlichen Rat einholen.

Mit Reden und Schimpfen im Schlaf ist die Bandbreite nächtlicher Störungen aber bei Weitem nicht erschöpft. Der „Nachtschreck“ wirkt sich auf die nähere Umgebung besonders heftig aus. „Damit ist ein lauter, gellender Schrei gemeint, den jemand im Schlaf plötzlich ausstößt“, beschreibt Högl dieses Phänomen. „Night terror“ heißt es im Fachjargon treffend.

Musik in den Ohren von Mithörern ist schließlich auch die Catathrenie nicht gerade. Sie bezeichnet ein Jammern, ein langes, klagendes Stöhnen wie bei großen Schmerzen, und das mitten im Schlaf. „Totenklage“ heißt diese Störung übersetzt. Das sagt wohl alles. Behandeln lässt sich solches Wehklagen durch eine Nasenmaske, ähnlich jener, die bei der Schlaf-Apnoe zum Einsatz kommt.

Knirschen in höchsten Tönen

Einigermaßen ratlos steht die Forschung dem nächtlichen Zähneknirschen gegenüber. Das heftige Aufeinanderpressen von Ober- und Unterkiefer produziert Töne bis in höchste, unerträgliche Frequenzen und schadet dem Kauapparat. Landläufig werden psychische Ursachen dahinter vermutet: Wer im Leben viel (er)tragen muss, ist auch nächtens verbissen. Doch Högl winkt ab: „Psychische Ursachen sind es eher nicht. Kiefer- und Zahnprobleme können zu Zähneknirschen führen, aber auch manche Medikamente und Drogenmissbrauch.“ Wirklich erschöpfende Antworten bieten einschlägige Studien aber nicht.

Bleiben noch die Schlafwandler. Diesen ist medizinisch nur schwer zu helfen. Die Betroffenen müssen Vorsorge treffen, um nicht mitten im Winter im Nachtgewand ins Freie zu gelangen oder gar über die Stiege zu stürzen. „Türen und Fenster verschließen, Schlüssel wegräumen“, lautet Doktor Högls Empfehlung. Denn: „Schlafwandler verfügen über ein vermindertes Schmerzempfinden. Sie können sich schwer verletzen, bevor sie aufwachen.“

Drei Prozent der Bevölkerung gelten als Somnambulisten. Warum sich diese im Schlaf auf die Socken machen, ist nicht gänzlich geklärt. Die Einnahme von Alkohol oder gewisser Schlafmittel kann den Drang zum nächtlichen Spaziergang jedenfalls verstärken.

Sieben bis neun Stunden Schlaf pro Nacht sind für einen Erwachsenen ratsam. Das ist eine hohe Zielvorgabe, vor allem dann, wenn das Vis-à-vis lautstark schläft und das Nachtlager so zur Unruhezone wird. „Getrennte Betten wären in solchen Fällen sinnvoll“, findet Fachärztin Högl. Eine Zweisamkeit stößt eben an ihre Grenzen, wenn nicht beide Partner ungestört nebeneinander schlafen können.