Von Theresa Mair

Innsbruck — Stillsitzen ist keine Tugend. Die Zeiten, in denen schon die Kleinsten zum Ruhig­halten vergattert wurden, sind passé, freut sich Herzchirurg Thomas Schachne­r. Der Mediziner, der derzeit noch am Kepler-Universitätsklinikum in Linz tätig ist und im April an die Innsbrucker Uniklinik für Herzchirurgie zurückkehrt, bezieht sich auf Kindergarten und Schulen, die sich bemühen, Bewegung in den starren Alltag zu bringen.

Grund dazu gibt es genug: „Die WHO empfiehlt, dass Kinder täglich mindestens eine Stunde bei mittlerer Intensität körperlich aktiv sein sollten. Das heißt: Sie sollen dabei noch reden können, singen nicht mehr", erklärt Schachner. In Österreich erfülle nur knapp ein Drittel der Elfjährigen dieses Pensum, bei den 13-jährigen Mädchen fällt es bereits auf 15 Prozent. Und auch bei den 15-Jährigen seien die Buben mit 18 Prozent noch deutlich bewegungsfreudiger als die Mädchen. Nur fünf Prozen­t von ihnen kommen laut Schachner an die WHO-Empfehlung heran.

Dabei hätten Pilotprojekte zur täglichen Turn- und Bewegungseinheit klar gezeigt, dass sich die Motorik der Schüler verbessert. Ein Schulversuch mit einem täglichen 20-minütigen Bewegungsprogramm in Loughborough (GB) habe bei Kindern mit Koordinations- und Aufmerksamkeitsproblemen Verbesserungen hervorgebracht, so Schachner.

Während sich die Schulen zunehmend auf die Füße stellen, bleiben die Kinder aber mittlerweile von selbst am Sessel kleben. „Sedentar­y Behaviour" nennt man das sitzende Freizeitverhalten im Fachsprech.

Woran das liegt, haben Forscher, darunter der Innsbrucker Sportwissenschafter Klaus Greier, 2017 anhand einer Studie mit 391 Tiroler Kindern und Jugendlichen (10 bis 14 Jahre) eindrücklich gezeigt: Im Schnitt verbrachten die Heranwachsenden täglich 10,3 Stunden mit TV, Smartphone, PC und Co. Demgegenüber standen wöchentlich 5,1 Stunden Sport, die sich auf 4,4 Tage aufteilten. Medienkonsum raubt bewegte Zeit. Übergewicht ist die Folge.

Hier kommt Schachner ins Spiel: „Übergewicht in der Kindheit ist mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Erwachsenenalter assoziiert." Teilweise könnten bereits Versteifungen der Gefäße gemessen werden. Diabetes Typ 2, der vormalige „Alterszucker", treffe immer Jüngere. Seine Botschaft lautet daher, dass es erstens nie zu spät ist, mit Bewegung zu beginnen. Zweitens, dass jeder — Normalgewichtige und Übergewichtige — von Bewegung profitiert. Drittens: „Es braucht nicht unbedingt sportlichen Ehrgeiz. Jede Bewegung ist besser als gar keine Aktivität."

Um dieses Bewusstsein zu verbreiten, hat er mit dem Sportmediziner Wolfgang Schobersberger (Tirol Kliniken) und dem Kardiologen Hannes Alber (Klinik Klagenfurt) die „Gesellschaft für Herz-Kreislauf-Forschung und Fortbildung" gegründet. Ende 2017 veranstalteten sie die erste „Das bewegte Herz"-Tagung an der UMIT in Hall. Damit sprachen sie alle im Gesundheitsbereich Tätigen, vom Physiotherapeuten bis zum Psychologen, an, die ihr Bewegungswissen unters Volk bringen sollen.