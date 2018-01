Brixen i. Th. – Jeden ersten Montag im Monat findet nun in Brixen ein Gesprächskreis mit Beratungsmöglichkeit zum Thema Demenz statt. Angehörige und Interessierte sind zur Teilnahme herzlich eingeladen.

„Oft haben Angehörige von Demenzkranken das Gefühl, als ob sie den Menschen bereits zu Lebzeiten verlieren würden“, sagt Katja Gasteiger, eine erfahrene Caritas-Demenzreferentin, die die Gruppe leitet. Erfahrungsgemäß kann man besser damit umgehen, wenn man weiß, was sich im Gehirn von Demenzkranken abspielt. Man kann auf das Zurechtweisen und Belehren verzichten, weil man versteht, dass es nichts nützt und dass der Kranke diverse Dinge nicht aus Unbelehrbarkeit heraus missachtet, sondern die Krankheit dieses Verhalten mit sich bringt.

Sehr oft ist den Angehörigen gedient, wenn sie in organisatorischen Fragen Unterstützung finden, dabei geht es um die Pflege, um das Pflegegeld und all das, was der Krankheitsfortschritt mit sich bringt. „Viele haben das Befinden, alle­s allein schaffen zu müssen, und laufen dabei Gefahr, sich selbst vollkommen zu überfordern“, weiß Gasteiger. Je näher einem der Demenzkranke steht, desto schwerer ist die Betreuung, denn automatisch bekommt man am meisten Verletzungen durch den Kranken ab. Aus diesem Grund ist es manchmal auch besser, die Pflege abzugeben.

Der Gesprächskreis bietet die Möglichkeit, sich als Angehörige untereinander auszutauschen, denn es ist wichtig, dem Krankheitsverlauf mit dem eigenen Wissen darüber immer einen Schritt vorau­s zu sein. Man braucht in dieser Gruppe nichts preiszugeben, wer will, kann einfach nur zuhören. Wer jedoch konkrete Fragen hat, kann sich vertrauensvoll an Gasteiger wenden.

Das Angebot dieser Selbsthilfe bei Demenz wird vom Freiwilligenzentrum Tiroler Unterland organisiert und ist ein EU-gefördertes Leaderprogramm. Mit im Boot ist auch das Caritas-Zentrum St. Johann, wo man auch Auskunft zur Gruppe bekommen kann. Tel.: 05352-63973 – Andrea Wieser. Die Gesprächsrunden finden jeweils am 1. Montag im Monat von 17 bis 19 Uhr in der Volksschule Brixen statt. (be)