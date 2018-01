Von Claudia Funder

Lienz – Seit April des Vorjahres sind Thomas Goller, Stefan Leibetseder und Andreas Huber für die Außenstelle Lienz der Tiroler Männerberatung „Mannsbilder“ im Einsatz. Der offizielle Startschuss fiel in den neuen Räumlichkeiten im Dolomitencenter im Juni. Seitdem bietet das Trio diskret Klärung, Orientierung, Rat und Hilfe in belastenden Phasen. Eine erste Statistik zeigt nun, wer bisher Hilfe suchte und warum.

Im Jahr 2017 gab es in Summe 138 Beratungen von 72 Klienten, davon 44 Telefonklienten. 28 Männer kamen direkt in die Beratungsstelle. Der überwiegende Teil von diesen, nämlich 16, waren im Alter von 30 bis 49 Jahren.

Viele von ihnen, 13 Männer, leben alleine. Der überwiegende Teil, nämlich 17, sind ledig, jeweils weitere fünf sind verheiratet oder geschieden.

Exakt die Hälfte der Männer, die sich direkt an die Beratungseinrichtung wandten, wohnen in der Stadt Lienz, ebenso viele sind kinderlos.

Initialthema der Männerberatung, die vor über 20 Jahren in Innsbruck ins Leben gerufen worden war und neben Lienz auch über Außenstellen in Wörgl und Landeck verfügt, war Gewalt. Längst hat man aber ein deutlich breiteres Feld im Visier: Lebenskrisen, Vaterschaft, Erziehungsprobleme, Schwierigkeiten in Partnerschaft und Sexualität sowie Unsicherheit in der Schul- und Arbeitswelt.

Wie ein erster Rückblick zeigt, war die Gewaltproblematik in den ersten Monaten der Lienzer Einrichtung aber einer der Schwerpunkte. 55 Beratungen erfolgten zu diesem Thema, gefolgt von Persönlichkeit (48), Partnerschaft (21) und Vaterschaft (14).

Genau die Hälfte der Männer, die in die Beratungsstelle kamen, sind vollzeiterwerbstätig, zwei arbeiten in Teilzeit, vier sind arbeitslos, sieben in Ausbildung.

Die Entscheidung, sich Hilfe zu holen, erfolgte vor allem aus freien Stücken: 22 von 28 Männern kamen aus Eigeninitiative in die Beratungseinrichtung, nur sechs aufgrund einer Auflage.

Der Bekanntheitsgrad der jungen Einrichtung wächst stetig und damit werden heuer wohl auch die Beratungs- und Klientenzahlen steigen.

Wer Hilfe sucht: Die „Mannsbilder“ befinden sich in der Amlacherstraße 2, Stiege 3, im Dolomitencenter Lienz. Beratungszeiten: Dienstag von 17 bis 20 Uhr und nach Vereinbarung. Tel. 0650-60 36 8 36, E-Mail: beratung.lienz@mannsbilder.at. Zusätzliche Infos zum vielseitigen Angebot sind unter www.mannsbilder.at abrufbar.