Von Deborah Darnhofer

Innsbruck – Sie schneiden, rühren und mischen im Affentempo – das alles, um das Fernsehpublikum zu unterhalten. TV-Köche haben es nicht so leicht, wie es aussieht – und ihnen unterlaufen ständig Fehler. Keime statt Quote lautet ein Urteil.

Das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat für ein Forschungsprojekt 100 Fernsehkochsendungen genau unter die Lupe genommen. „Die Ergebnisse zeigen, dass wichtige Hygienemaßnahmen in Kochsendungen häufig zu kurz kommen“, erklärt BfR-Präsident Andreas Hensel in einer Presseaussendung. Demnach begehen die wetteifernden TV-Köche alle 50 Sekunden einen Hygienefehler. Zu den häufigsten gehörten, dass schmutzige Hände am Geschirrtuch abgewischt werden oder Schneidebretter ohne Zwischenreinigung weiterverwendet werden. So können sich aber Krankheitserreger verbreiten und Keime von einem auf ein anderes Lebensmittel übertragen werden, warnt das BfR.

Das Fernsehen ist jedoch nicht an allem schuld. Es gehört auch vor und in der eigenen Küche gekehrt. Denn nur jeder Fünfte sorge sich um die Lebensmittelhygiene zu Hause. „Dabei ist der richtige Umgang mit Lebensmitteln in der eigenen Küche das beste Mittel, um Infektionen vorzubeugen“, betont Hensel.

Sechs Hygiene-Tipps hat Küchenmeister Julian Reinisch, Ausbildner am Wifi Tirol und beim Kochverband Tirol, zusammengestellt. Verdreckte Küchenschwämme oder Keime an den Händen haben so keine Chance.