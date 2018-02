Von Philipp Schwartze

Innsbruck – Was wie ein harmloser Infekt wirkt, kann rasch tödlich enden: Alle vier Sekunden stirbt weltweit ein Mensch an einer Blutvergiftung (Sepsis). Sie ist die häufigst­e Todesursache auf Krankenhausstationen abseits der Kardiologie.

„Die größte Gefahr ist, dass die Sepsis in der Bevölkerung kaum wahrgenommen und ihre Auswirkungen unterschätzt werden“, sagt Heinz Burgmann, Präsident der Österreichischen Sepsis-Gesellschaft. Bei einem Herzinfarkt wisse jeder, dass es sich um einen medizinischen Notfall handle, bei Sepsis nicht.

Sie entsteht, wenn Bakterien oder andere Schädlinge ins Blut gelangen. „Oft gibt es einen Entzündungsherd, etwa eine Infektion in der Lunge oder anderen Organen oder aber einer Hautwunde“, sagt Günter Weiss vom Department Innere Medizin der Medizinischen Universität Innsbruck. Wird darauf nicht rechtzeitig richtig reagiert, kann es zu einem septischen Schock kommen, der zu einem Organversagen, einem Herz-Kreislauf-Versagen und dem Tod führen kann.

Für Österreich schätzen Mediziner pro Jahr 12.000 bis 30.000 Sepsis-Fälle. Die Sterblichkeit ist hoch. „Bei frühem Erkennen gibt es gute Chancen, aber auch dann stirbt noch einer von fünf Patienten“, sagt Weiss. Bei einer schweren Blutvergiftung verlieren die Ärzte die Hälfte der Patienten. Und die Zahl der Betroffenen steigt. „Die Patienten werden immer älter, heute werden mehr Krankheiten auch im hohen Alter noch behandelt. Die Patienten sind dann länger im Krankenhaus, mit einem geschwächten Immunsystem“, erklärt Weiss.

Beim Krankenhauspersonal wird das Bewusstsein für die heikle Situation geschärft. „Bei Anzeichen für Sepsis, wie niedrigem Blutdruck, Verwirrtheit und Atemnot, muss rasch gehandelt werden. Das ist dann ein kritisch Kranker. Bei Stationen mit vielen Patienten muss man diese Menschen rasch erkennen“, beschreibt Weiss das Vorgehen.

Doch das ist nicht leicht. „Die Symptome sind ähnlich wie bei anderen Infekten. Es ist eine Gratwanderung“, beschreibt Burgmann das Dilemma der Ärzte. Einerseits will man nicht unnötigerweise Antibiotika verabreichen, andererseits ist eine frühe Behandlung die einzige Chance für den Patienten. „Wir haben bei Sepsis keine Zeit, zwei Tage auf Laborergebnisse zu warten, bis dahin ist der Patient unter Umständen tot. Wir müssen möglichst sofort erkennen, was der Entzündungsherd ist, und sofort mit der Therapie beginnen“, sagt Weiss. Dann gilt es den Verlauf genau zu beobachten.

Liegen die Ergebnisse nach der Erstbehandlung mit Antibiotika vor, gilt es laut Burgmann, die Therapie anzupassen. „Wenn ein Antibiotikum bei der Art von Erkrankung nicht hilft oder es sich nicht als Sepsis herausstellt, ist es wichtig, die Antibiotika dann auch abzusetzen“, sagt er, verteidigt aber auch den Einsatz: „Patienten, die kein Antibiotikum brauchen, schadet es weniger, eines zu bekommen, im Gegensatz zu Patienten, die es brauchen, aber keines bekommen“, sagt der Präsident der Österreichischen Sepsis-Gesellschaft.

Überlebenswichtig ist bei Sepsis vor allem die Expertise des behandelnden Arztes. Ist ein Spezialist verantwortlich, ist die Überlebenswahrscheinlichkeit doppelt so hoch. „Wichtig ist, zu wissen, woher der Patient kommt, welche früheren Infektionen er schon hatte. Deshalb muss man Sepsis bei uns anders behandeln als etwa in den USA. Wir wenden daher lokal abgestimmte Therapien an“, sagt Weiss.

Neben dem jährlichen Welt-Sepsis-Tag am 13. September gibt es in Ländern wie etwa Großbritannien Aufklärungskampagnen unter dem Motto „Sepsis kills“ (Sepsis tötet). Generell brauche es laut Burgmann zwar mehr Aufklärung, das sei jedoch eine zweischneidige Sache. „Wenn dann jeder bei einer Grippe oder anderen Infektionen sofort Antibiotika fordert, setzt man damit die Menschen unter Druck“, sagt er. In Zeiten, in denen eben jene Medikamente bei vielen Menschen gar nicht mehr wirken, sei das der falsche Weg. Besser sei eine Aufklärung, die über Sepsis und weniger gefährliche Vireninfektionen informiert.