Die Wissenschaft klärt immer mehr Fragen zum Ursprung und der Entstehung von Krebserkrankungen. Doch viele ungeklärte Themen liegen in der Komplexität bösartiger Krankheiten. - Lungenkrebs: Keine Krebserkrankung ist tödlicher als das Lungenkarzinom. Jährlich werden weltweit 1,8 Millionen Neudiagnosen gestellt. 1,6 Millionen Menschen sterben an der Krankheit. Damit stellen Lungenkarzinome die häufigste Krebsform weltweit dar, die Zahlen steigen eher noch an. Die 1,8 Millionen Neuerkrankungen jährlich sind 12,9 Prozent aller Krebsleiden, die 1,6 Millionen Lungenkrebs-Todesfälle machen 19,4 Prozent der Krebs-Todesfälle aus. Langfristig wäre das Problem nur durch den weltweiten Stopp beim Tabakrauchen in den Griff zu bekommen. - Ein anderer „Killer“: Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das Pankreaskarzinom hat bei der Mortalität in den vergangenen Jahren einen deutlichen Aufstieg gezeigt. „Pankreaskarzinome machen nur vier Prozent der Karzinomerkrankungen aus, sind aber schon die dritthäufigste Krebs-Todesursache“, sagte vor kurzem der Wiener Chirurg Martin Schindl (MedUni Wien/AKH). Bis zum Jahr 2020 dürfte das Pankreaskarzinom bereits - nach dem Lungenkrebs - zur zweithäufigsten Krebs-Todesursache werden. Zwischen 50 und 60 Prozent der Erkrankungen werden erst im fortgeschrittenen Stadium mit Metastasen entdeckt. Die Fünf-Jahres-Überlebensrate beträgt nur rund fünf Prozent. Die neuere zielgerichtete Therapie hat bisher auf diesem Gebiet nichts gebracht. Die neue Immuntherapie hat ebenfalls keinen deutlichen Effekt gezeigt. Trotzdem gibt es Fortschritte bei einzelnen Patienten. Neue Formulierungen von Chemotherapeutika, die Kombination mit Strahlen-, zielgerichteter und Immuntherapie bzw. Krebsvakzinen sollen in Zukunft Verbesserungen bringen. - Früherkennung neu: Der größte Fortschritt wurde in den vergangenen Jahren beim Lungenkarzinom gemacht. Ein Screeningprogramm bei starken Rauchern rettet Leben. Eine US-Studie hat mit CT-Tests hat eine Reduktion der Lungenkarzinom-Mortalität um ein Fünftel ergeben. 2011 ist dazu im „New England Journal of Medicine“ eine US-Studie mit 53.000 Probanden in Sachen Lungenkarzinom-Screening erschienen. Die zu den Tests Eingeladenen waren 55 bis 74 Jahre alt, schwere Raucher (30 Jahre täglich eine Packung Zigaretten) oder seit weniger als 15 Jahren Ex-Raucher (mit 30 „pack years“). Sie wurden zumindest drei Mal im Abstand von einem Jahr per Low-Dose-Computertomografie oder herkömmlichem Lungenröntgen untersucht. Bei der Auswertung zeigte sich, dass die Lungenkarzinom-Sterblichkeit in der Low-Dose-CT-Probandengruppe durch frühere Entdeckung eines Tumors um 20 Prozent gesenkt werden konnte. Die Gesamtmortalität aus jeglicher Todesursache sank um 6,7 Prozent. Das Problem dabei liegt aber in der Organisation flächendeckender Screening-Programme und in der Identifizierung der Personengruppe mit dem höchsten Lungenkarzinomrisiko, um den größten Effekt zu erzielen. - Etablierte Früherkennungsmethoden: Der Wert der Koloskopie-Vorsorgeuntersuchung zur Entdeckung von Vorstufen oder Karzinomen im Frühstadium im Dünn- und Dickdarm (kolorektale Karzinome) ist wissenschaftlich hervorragend abgesichert. „Die Darmspiegelung hat in Deutschland in den Jahren 2008 bis 2011 vermutlich mehr als 25.000 Darmkrebs-Todesfälle verhindert“, schrieben Wissenschafter vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) zu den Erfahrungen mit dem entsprechenden deutschen Programm. Sie berechneten weiters, dass die Darmkrebs-Sterblichkeit bei den 55-bis 79-Jährigen noch um mehr als ein Drittel sinken könnte, wenn alle Personen dieses Alters die Untersuchung in Deutschland in Anspruch nehmen würden. In Österreich wird seit Jahren ein flächendeckendes Projekt zur Darmkrebs-Vorsorge bzw. zur Früherkennung gefordert, es mangelt an der Umsetzung. „Wir haben pro Jahr rund 5.000 Neuerkrankungen an Dickdarmkrebs und ca. 2.500 Sterbefälle“, sagte vergangenes Jahr Thomas Bachleitner-Hofmann von der Chirurgischen Universitätsklinik in Wien (MedUni/AKH). Die Fünf-Jahres-Überlebensrate werde einfach durch das Stadium bestimmt, in dem ein solches Karzinom entdeckt werde. - Zukunft: Auf das Stadium der Erkrankung und auf die individuelle Charakteristik des Krebsleidens abgestimmte Kombinationstherapien sollen die Behandlungserfolge verbessern: zum Beispiel „eine neoadjuvante“ medikamentöse Behandlung zur möglichst radikalen Schrumpfung eines Tumors vor einem chirurgischen Eingriff, die Abfolge und/oder Kombination von Chirurgie, Strahlentherapie, Chemotherapie, zielgerichteter Medikamente bzw. Immuntherapie. Um beispielsweise die Immuntherapie wirksamer zu machen, wird die Kombination mit Strahlen, Chemotherapie, zielgerichteten Medikamenten oder Krebsvakzinen erprobt. Es scheint so, als würden Tumoren mit vielen (auch künstlich durch Strahlentherapie oder Zytostatika) hervorgerufenen Mutationen im Erbgut besser auf Immuntherapeutika ansprechen. Das ließe sich vielleicht nutzen.