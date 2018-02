Wien – Die Influenza oder mit weniger schweren Symptomen verlaufende grippale Infekte sind in Österreich laut den Experten wahrscheinlich am saisonalen Höhepunkt angekommen. In Wien wurden nach Angaben des städtische Grippemeldedienstes vergangene Woche rund 14.600 Neuerkrankungen registriert – nach etwa 13.700 in der Woche zuvor. Die Kurve bei der Zunahme der Erkrankungen wurde offenbar etwas flacher.

„Die Influenzavirusaktivität ist auf hohem Niveau, der Höhepunkt der Grippewelle scheint erreicht zu sein. Letzte Woche wurden 70 Prozent aller Sentinel-Einsendungen (Proben von Patienten durch ausgewählte Ärzte; Anm.) positiv auf Influenzaviren getestet. Influenza B Viren sind nach wie vor in Österreich dominant, wobei man tendenziell eine prozentuelle Zunahme der A(H1N1)pdm09 Nachweise (Pandemie-Influenzavirus von 2009/2010) beobachten kann (in Kalenderwoche 6 waren es zu 63 Prozent Influenza B- und 33 Prozent A(H1N1)pdm09-Viren; Anm.)“, schrieben die Experten vom Diagnostischen Influenza Netzwerk Österreich (DINÖ) am Dienstag.

Weitere Zunahme bei Neuerkrankungen in Osteuropa

Auch in Europa sei die Influenzavirusaktivität weiterhin auf hohem Niveau. „Die Länder Nord-, Süd-, West- und Mitteleuropas melden weitverbreitete Influenzavirusaktivität, in den Ländern Osteuropas ist eine weitere Zunahme der Influenzavirusaktivität zu beobachten“, hieß es in der Mitteilung. In den USA wird derzeit eine Influenzawelle registriert, die in ihrer Stärke jener während der A(H1N1)-Pandemie entspricht. Vergangene Woche wurde in Europa davor gewarnt, dass zu geringe Impfraten die Bevölkerung für neue Influenza-Pandemien empfänglicher machen könnte. (APA)