Von Brigitte Warenski

Innsbruck — Seit Dezember 2017 gelten in Österreich strengere Kriterien für die Untersuchung von Trinkwasser. Auch Tiroler Gemeinden mit weniger als 500 Einwohnern müssen laut EU-Trinkwasserrichtlinie im Zehnjahresrhythmus ihre Quellen zusätzlich zu den jährlichen Routinekontrollen auf z. B. Fäkalkeime, Pestizide und weitere Schadstoffe untersuchen lassen. Bereits jetzt zeigt sich, dass die Qualität der Quellen von „ausgezeichnet" bis zu „absolut minderwertig" reicht.

Ob es künftig weitere Beanstandungen gibt, wird sich zeigen. Die Europäische Kommission hat nämlich am 1. Februar 2018 ihren Vorschlag zur Aktualisierung der EU-Trinkwasserrichtlinie vorgelegt, die noch massivere Kontrollen des Trinkwassers vorsieht. Das heißt laut Bernd Jenewein von der ARGE Umwelt-Hygie­ne, Tirols größtem Wasseruntersucher, „dass in den nächsten zwei Jahren — wenn nicht schon früher — die adaptierte Richtlinie mit einer Übergangsfrist in Österreich umgesetzt wird". Der „schon saftige Vorschlag" sieht laut Jenewein vor, dass auch bei kleinen Versorgungen (Quellen) jährlich eine Volluntersuchung gemacht werden muss. „Zudem müssen die Proben zu einer Zeit genommen werden, in der die schlechtesten Ergebnisse zu erwarten sind, in Zeiten starker Beweidung, also im Sommer nach heftigem Regen", erklärt Jenewein.

Damit kommt auf Versorger von Einzelobjekten bzw. auf kleine Tiroler Gemeinden eine finanzielle Mehrbelastung zu. „So eine Volluntersuchung kostet etwa 1000 Euro und es gibt durchaus Gemeinden mit zehn Trinkwasserquellen. Da sind wir bei 10.000 Euro Untersuchungskosten jährlich", rechnet Jenewein vor. Werden in drei aufeinanderfolgenden Untersuchungsperioden gewisse Stoffe nicht nachgewiesen, „müssen sie auch nicht untersucht werden, es gibt also hier Ausnahmeregelungen. Das ist eigentlich ein recht vernünftiger Weg", so Jenewein. Neu im EU-Vorschlag ist zudem, dass Medikamentenrückstände gemessen werden müssen. „Die Rede ist hier von hormonell wirksamen Substanzen und Weichmachern. Erstmals werden für Beta-Östradiol, Nonylphenol und Bisphenol A Qualitätsstandards festgesetzt."

Eingeführt werden soll weiters ein „risikobasiertes Management entlang der gesamten Versorgungskette". Kontrolliert werden also nicht nur die Quellen, sondern z. B. auch Speicher und das Versorgungsnetz, also „das gesamte System". Dem „risikobasierten Ansatz, der auf Flexibilität beruht", kann Jenewein viel abgewinnen. „Er nimmt auf die unterschiedliche Art der Versorgung Rücksicht. Der Betreiber muss sich hierbei im Klaren sein, wo die Risiken liegen. In Holland zum Beispiel werden zehn Millionen Menschen mit Trinkwasser aus rund 250 Tiefbrunnen versorgt, das in Leitungen an die Konsumenten kommt. In Tirol gibt es solche langen Transportwege durch die Leitungen nicht, da geht es mehr um die Sicherheit der rund 30.000 Quellen", erklärt Jenewein.

Brisant könnte das Thema Trinkwasserleitungen dennoch in Tirol werden. Wird wie vorgesehen der Grenzwert für Blei um die Hälfte reduziert, dann bedeutet das laut Jenewein, „dass man sich über die teilweise noch verbauten Bleileitungen in den nächsten fünf bis zehn Jahren Gedanken machen muss". Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus betont ein weiteres zentrales Anliegen der Modernisierung der EU-Trinkwasserrichtlinie: Es geht „um den verbesserten Zugang zu Informationen zum Thema Trinkwasser für die Bevölkerung. Die Konsumenten sollen einen einfachen Zugang zu Daten hinsichtlich Qualität und Sicherheit ihres Leitungswassers haben."