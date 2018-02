Von Philipp Schwartze

Innsbruck – Starke Muskeln sind der sehnlichste Wunsch vieler junger Menschen. Doch wie sie – in kürzester Zeit – zu voluminösen Oberarmen und breiten Schultern kommen, wird oft verschwiegen. Schätzungen gehen davon aus, dass ein Fünftel der Fitness-Studio-Besucher zu „Dopingmitteln“ greift. Medikamentenmissbrauch heißt das im Freizeit- und Breitensport.

Jetzt hat die Nationale Anti-Doping-Agentur Austria (NADA) zusammen mit dem Sportministerium ein Anti-Doping-Gütesiegel für Fitnesscenter eingeführt. „Wir sehen in den letzten Jahren einen immer höheren Substanzmissbrauch“, erklärt David Müller, Leiter Information und Prävention der NADA. „So viele Substanzen, wie die Polizei bei Kontrollen aufgreift, können nicht nur im Spitzensport landen.“

Das Konzept des Siegels ist simpel: Fitness-Studios können mit der NADA kooperieren. „Wir sehen uns als Partner und nicht als Feind der Fitness-Studios“, sagt Müller. Zwei Betreiber, „John Harris“ sowie die Kette „INJOY“, führen das neue Siegel derzeit ein. Letztere sind auch in Tirol vertreten, von wo aus es laut Müller noch drei weitere Interessenten gibt.

Macht ein Studio mit, dann werden die Mitarbeiter alle zwei Jahre verpflichtend geschult und jährliche Informationsschulungen für Mitglieder angeboten. „Wir haben uns für umfassende Aufklärung entschieden“, sagt Müller. Die in den Studios angebotenen Nahrungsergänzungsmittel werden untersucht und „dubiose Substanzen“ aus dem Verkauf genommen.

„Augenauswischerei und Ressourcenverschwendung“ nennt der Haller Sportmediziner Kurt Moosburger das Siegel. „Die Mittel besorgt man sich unter der Hand und nicht im Studio. Heute geht das über das Internet. Schon nach drei Monaten machen viele muskelsüchtige Burschen die erste Anabolikakur.“

Wirft man einen Blick in die einschlägigen Foren, wird oft über Mittel für schnelle Erfolge diskutiert. „Da geben junge Männer gegenseitig Empfehlungen ab, die bringen sich um damit.“ Auch Moosburger bekommt immer wieder Anfragen von Hobbysportlern, wie viel sie sich spritzen oder was sie in welcher Dosis einnehmen dürfen. „Es nehmen viel mehr anabole Steroide, als man denkt“, so Moosburger.

Belastbare Zahlen gibt es aber nicht. Doch die Bereitschaft, zu Mitteln zu greifen, ist hoch. Es beginnt mit der chronischen Einnahme von Schmerzmitteln – sehr verbreitet auch bei Hobbymarathonläufern – und endet bei Anabolika. „Es landen sogar Medikamente, die etwa für die Krebsforschung getestet werden, schon auf dem Schwarzmarkt“, erzählt Moosburger.

Eine Kontrolle der Freizeitsportler hält er für rechtlich schwierig und nicht sinnvoll. Stattdessen plädiert er für regelmäßige Urinkontrollen in Vereinen, wie etwa bei Gewichthebern, Kraftdreikämpfern und Leichtathleten, was allerdings an der Finanzierung scheitern würde.

Vor allem brauche es aber Aufklärung. „Schon kleinen Buben wird vorgegaukelt, sie müssten als Mann muskulös und aggressiv sein. Sie werden manipuliert, so wie Mädchen durch Magermodels.“ Am Ende stehen soziale Isolation, psychische Erkrankungen wie Depressionen und körperliche Schäden, vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen. „Im Freizeitsport ist die Dosis höher als im Spitzensport, außerdem gibt es keine medizinische Betreuung wie bei Profis“, sagt Moosburger.

Er sieht Eltern und Lehrer in der Pflicht, auf Veränderungen zu achten. „Wenn jemand in kurzer Zeit viel Muskelmasse zulegt und Aggressionstendenzen zeigt, ist das ein Zeichen für die Einnahme anaboler Steroide.“

Bei der Aufklärung sind sich der Sportmediziner und die NADA einige. Ob das Anti-Doping-Siegel zum Gesetz wird, ist noch offen. „Dann müsste man es aber mit Kontrollen verbinden“, sagt Müller. So funktioniert es in Dänemark: Die Anti-Doping-Agentur nimmt regelmäßig Urinproben von Mitgliedern. Wer sich weigert, wird ausgeschlossen.