Von Kathrin Siller

Rod(rigo) Alves hat einen großen Traum: Er möchte aussehen wie Ken. Dafür hat sich der 34-Jährige bereits über 60-mal auf den OP-Tisch gelegt. Beim letzten Eingriff ließ er sich vier Rippen entfernen: Die von künstlich eingesetzten Bauchmuskeln gezierte Körpermitte soll damit seinem Vorbild noch etwas näher kommen. Die selbst ernannte Körperkünstlerin Pixee Fox trieb den OP-Wahnsinn auf die Spitze: Sie ließ sich sechs Rippen abnehmen (ohne Rücksicht auf ihre Organe), die Ohren anspitzen, Lider straffen und meergrüne Augenimplantate einsetzen, um so auszusehen wie Arielle, die Meerjungfrau. Auch die Deutsche Sophia Vegas hat sich für 47 Zentimeter Taillenumfang von vier Rippen getrennt, trägt 1,3 Kilogramm Silikon in jeder Brust und ließ sich drei Liter Fett absaugen und in den Po spritzen.

Welcher Arzt macht das?

Doch welche Ärzte operieren die einst grauen Mäuse bis zur Unkenntlichkeit? Gerhard Pierer, Direktor der Univ.-Klinik für Plas­tische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie in Innsbruck, kann sich nicht vorstellen, dass es sich dabei um seriöse Mediziner handelt. „Also, ich kenne keinen, der das tut. Aber: Was bezahlt wird, wird offensichtlich auch gemacht. Der Patient wird immer mehr zum Kunden“, stellt er fest. Die Instagram-Accounts der Promi-Chirurgen (viele davon in Hollywood ansässig) wirken mit einem Potpourri an unscharfen OP- und Privatbildern jedenfalls eher verstörend als vertrauenswürdig.

Viele OP-Wünsche haben durchaus Gänsehaut-Potenzial: Extremitäten amputieren, ein Loch in den Kopf bohren (zwecks Bewusstseinserweiterung), Körbchengröße 70 Z (ja, die gibt es). Quasi neu erschaffen hat sich Denis Avner, der Tigermann aus den USA. Er trug nicht nur Piercings im Mundbereich, durch die Schnurrhaare eingesetzt werden konnten, sondern auch eingeschnittene Lippen, angeschliffene Zähne und Gesichts- tattoos. Glücklich wurde er damit nicht. Mit 54 Jahren schied er freiwillig aus dem Leben.

Ein Tier nahm sich auch Richard Hernandez zum Vorbild: Er verwandelte sich in eine Frau und einen Drachen gleichzeitig. Der 55-Jährige ließ sich dafür Nase und Ohren abnehmen, die Zunge spalten, Hörner implantieren, das Augenweiß grün einfärben und Reptilienschuppen tätowieren. Dass er nicht mehr richtig durch die Nase atmen kann, tut er in Interviews mit einem Lächeln ab.

Auf der Innsbrucker Klinik würde laut Pierer jeder zweite bis dritte Patient aufgrund abstruser Wünsche abgelehnt. Ein XXL-Busen für eine 40-Kilo-Frau sei für ihn ebenso undenkbar wie eine Fettabsaugung für extrem Übergewichtige, die sich davon einen „dünnen“ Körper erwarten. „Entscheidend ist für mich, was zum allgemeinen ästhetischen Empfinden passt. Ich bin als Arzt meiner ethischen Verantwortung verpflichtet.“ Das Argument „Der Patient wollte es so“ sei für Pierer nicht ausreichend. Man arbeite daher mit Psychologen und Psychiatern zusammen.

„Plastik-Freunde Hollywoods“

Viele der Extrem-Kandidaten hätten gut daran getan, vor ihren Eingriffen einen Psychologen zu konsultieren. Vinny Ooh etwa, der sich selbst als geschlechtsloses Alien sieht: schwarze Kontaktlinsen, Riesenlippen, von oben bis unten general­überholt.

Oder Luis Padron, einer der selbst ernannten „Plas­tik-Freunde Hollywoods“, der sich lange, spitze Silikonohren anbringen, die Haut aufhellen und seine Nase anspitzen ließ, um wie ein Elf auszusehen. Sich selbst bezeichnet der Mitzwanziger als „Plas­tisches Chirurgie-Experiment“. Oder Justin Jedlica, der wortwörtlich „stolz“ darauf ist, „aus Plastik zu sein“ und mit seinem künstlichen Gesicht und modellierten Schultern gerne mit seinesgleichen posiert.

Was treibt diese Menschen auf den OP-Tisch – ohne Rücksicht auf Schmerzen und Risiken? Der Psychologe Dirk Hofmeister forscht zum Thema Body Modification. Grundsätzlich hat der Leipziger eine liberale Einstellung zu dem Thema. „Wenn Menschen durch eine körperliche Veränderung positive psychologische Effekte erzielen, warum nicht?“, sagt er.

Der Wunsch, sich selbst zu verändern, hole das Versprechen der Aufklärung ein, sich die Natur Untertan zu machen. „Wenn ich den Körper ganz nach meinen Vorstellungen gestalte, aber auch den Schmerz dazu aushalte, stelle ich mich quasi über die Natur“, erklärt der Psychologe.

„Der Grat zwischen normal und krankhaft ist allerdings schmal“, räumt Hofmeister ein. „Lässt sich jemand die Ohren abschneiden, liegt wahrscheinlich eine körperdismorphe Störung vor.“ Hofmeis­ters erste Frage an Menschen wie Hernandez wäre daher: „Warum bist du so unzufrieden mit deinem Körper?“ Denn hinter einer körperdismorphen Störung steckt ein immenser Leidensdruck, dem schwere Traumata zugrunde liegen. Bei der mexikanischen Vampirfrau Maria Jose Cristerna etwa habe es massive Gewalt seitens ihres Ex-Mannes gegeben, bis sie samt Kindern flüchtete und ihren Schmerz mit Piercings, Hornimplantaten und Tattoos Ausdruck verlieh.

Keine dieser äußerlichen Veränderungen kann die Grundunsicherheit dieser Menschen freilich in Luft auflösen. Die mediale Aufmerksamkeit sorgt nur kurzfristig für psychische Stärkung. Nehmen wir Joel Miggler, Rekordhalter der meisten Flesh Tunnels, Piercings, die weite Tunnel durch die Haut bohren. Der 22-jährige Deutsche trägt die Riesenringe in Nase, Lippen und Wangen. Durch letztere blickt man direkt auf sein Gebiss.

„Wie kann der überhaupt essen“, fragt man sich entsetzt. Und: Was durchbohrt er als Nächstes? Den schweren Leidensdruck durch Eingriffe loszuwerden, ist eine Illusion. Bei Menschen mit einer körperdismorphen Störung erweisen sich diese Veränderungen nämlich wie ein Fass ohne Boden.