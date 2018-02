Von Andrea Wieser

Was macht den Ingwer so besonders? „Es sind die ätherischen Öle, die den Ingwer interessant machen“, erklärt Alexander Koller von der Innsbrucker St.-Anna-Apotheke. Diese sorgen für eine antibakterielle Wirkung. Deswegen wird Ingwer zum Beispiel auch gerne zu Sushi gereicht. In einer Knolle stecken 1,5 bis drei Prozent der Öle, je nach Herkunft der Knolle.

Wann hilft Ingwer? „Er kann bei Übelkeit, z. B. bei der Reisekrankheit, eingesetzt werden“, nennt Apotheker Alexander Koller das bekannteste Beispiel. Darüber hinaus kommt der Ingwer bei allgemeinen Erkältungskrankheiten zur Anwendung und kann entzündungshemmend wirken. Die Scharfstoffe des Ingwers sind u. a. keimtötend und können Viren, Pilze und Bakterien effektvoll bekämpfen. Wie weit das reicht, wird gerade in Studien erforscht.

Seit wann gilt der Ingwer als Heilpflanze? In Asien hat der Ingwer eine lange Tradition als Heilpflanze. Nach Europa kam die Knolle aber auch schon vor langer Zeit. Bereits im ersten Jahrhundert nach Christus wurde vom griechischen Arzt Dioskurides beschrieben, dass sich die Knolle positiv auf die Verdauung auswirkt. Seine medizinische Anerkennung erfährt der Ingwer in diesem Jahr im deutschsprachigen Raum, weil der Verein „NHV Theophrastus“ in München ihn zur Heilpflanze des Jahres kürte.

Welche Wirkung hat der Ingwer laut der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM)? „Ingwer gehört zu den wärmenden Pflanzen“, erklärt die Innsbrucker Diätologin und Ernährungsberaterin nach TCM, Johanna Moser. Er wird also eingesetzt, um gegen Kälte oder Verkühlungen anzugehen. „Dabei ist ganz entscheidend, dass ein Ingwer-Tee bei einer drohenden Erkältung durchaus Sinn macht, jedoch nicht, wenn ich schon Fieber habe.“ Wer einen trägen Magen hat, sollte ebenfalls zum Ingwer greifen, denn „er regt das Verdauungsfeuer an“.

Wie sollte Ingwer bei Erkältung eingenommen werden? „Am besten abends als Tee“, erklärt Diätologin Johanna Moser. Sich danach ins Bett legen und zudecken, da der Ingwer die Poren öffnet – die Wirkung ähnelt der einer Schnapssuppe. Aber Vorsicht, zu viel des Guten ist auch nicht schlau: „In zu hoher Dosierung kann er zu Schlafstörungen führen und bei starken Halsschmerzen ist er aufgrund seiner Schärfe ungeeignet.“

Kann man den Ingwer auch zu Hause anpflanzen? „Das geht tatsächlich“, meint Alfred Unmann, Gemüsereferent der Landwirtschaftskammer. Nur vom Garten kann keine Rede sein. „Die Pflanze aus dem tropischen Regenwald muss es warm haben“, erklärt er. Deswegen macht nur Einpflanzen im Topf Sinn, damit das Gewächs bei Kälte von draußen nach drinnen transportiert werden kann. Ein wichtiger Hinweis von Unmann: „Nach oben wächst der schilfartige Ingwer bis zu zwei Meter hoch. Das ist dekorativ, braucht aber auch Platz.“

Wann wird die Knolle geerntet? „Die in die Erde eingesetzte Knolle braucht sehr lange, bis sie sich entwickelt“, meint Unmann. Nach sechs bis acht Monaten kann eine so genannte Tochterknolle geerntet werden. Die Wirkkraft ist aber nicht dieselbe wie bei der asiatischen Importware. Für die Ausbildung der heilsamen ätherischen Öle spielen nämlich der Wuchsort und das Klima eine große Rolle.

Wie macht man Ingwer-Sirup? 150 g frischen Ingwer schälen und klein schneiden. Eine Bio-Zitrone auspressen, Schale abreiben. Alles mit 800 ml Wasser in einem Topf für ca. 25 Minuten offen köcheln lassen. Den Sud durch ein Sieb gießen, 250 g Zucker zugeben und erneut ca. 25 Minuten köcheln lassen. Hilft gut gegen Halsschmerzen. Kann auch als Tee getrunken werden.

Gibt es Alternativen zur Knolle? Wer nicht gerne selbst schnipselt, kann auch die Essenz der heilenden Zingiber officinale – so der lateinische Ausdruck – kaufen. „Wir bieten Kapseln und Tropfen an“, sagt Apotheker Alexander Koller. Und auch als Kräutertee ist der Ingwer erhältlich.