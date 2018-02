Von Evelin Stark

Innsbruck – Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat Anfang 2000 Stress zur größten Gesundheitsgefahr unseres Jahrhunderts erklärt. Dabei wäre Stress grundsätzlich etwas Gutes, wenn er nicht zu lange andauert.

Stress ist eine Aktivierungsreaktion des Körpers auf gewisse Auslöser. Also auf alles, was individuell als Anforderung, Bedrohung oder Schaden bewertet wird. „Evolutionär bedingt hat Stress im menschlichen Körper die Funktion, ihn vor Gefahren zu schützen“, sagt Christian Schubert, Arzt und Psychotherapeut in Innsbruck.

Ein gestresster Körper aktiviert das Immunsystem, was durch einen Nervenstrang mit dem klingenden Namen „sympathisches Nervensystem“ erfolgt. Als Teil des vegetativen Nervensystems reguliert es gemeinsam mit seinem Gegenspieler, dem Parasympathikus, die Organtätigkeit des Körpers.

„Sympathikus und Parasympathikus wechseln sich normalerweise ab und sorgen für ein Gleichgewicht im Körper“, erklärt Josef Marksteiner. Während der eine das Herz schneller schlagen lasse und den Stoffwechsel aktiviere, beruhige der andere das System, so der Primar an der Psychiatrie in Hall.

Was passiert nun aber, wenn der Stress nicht mehr aufhört? „Das Abwechseln funktioniert dann nicht mehr, was sich in den Organen bemerkbar macht“, sagt Marksteiner. Mögliche Folgen könnten auf körperlicher Ebene Herz- und Blutdruckprobleme sein. Burnout, Depressionen oder Angststörungen seien mögliche psychische Erkrankungen, die der Dauerstress mit sich bringe.

Neben Herzerkrankungen nennt Christian Schubert außerdem Hautprobleme, Schlafstörungen und Cholesterinschwankungen als mögliche Folgen von Dauerstress. „Psyche und Immunsystem hängen eins zu eins zusammen.“ Deshalb sei sogar Krebs als Langzeitfolge möglich.

Woher kommt er denn nun, der Stress? Am naheliegendsten ist die Vermutung, dass es die immer länger werdenden Arbeitstage sind: „Dauernd unter Druck zu stehen und den ganzen Tag am Computer zu sitzen, sind eine schlechte Kombination“, sagt Marksteiner. Da der Parasympathikus Bewegung brauche, um aktiviert zu werden, sei die Büroarbeit ein großes Hindernis.

Dass chronischer Stress aber genauso aus dem „Inneren“ kommen kann, davon ist Schubert überzeugt: „Wenn die Ehe oder Beziehung kaputt sind oder einen viele Sorgen plagen, ist der Mensch dauernd unter Stress, schläft unruhig und ist nervös.“

Um dem Körper dabei zu helfen, den Stress abzubauen, gibt es durchaus Hilfsmittel. „Physiologisch ist der Mensch nicht dafür ausgerichtet, den ganzen Tag zu sitzen. Bewegungstherapie ist deshalb ein wichtiges Element“, so Marksteiner. Aktuelle Trends wie Achtsamkeitsgruppen und Meditation sieht er als durchaus sinnbringend für die Stressbekämpfung.

„Es braucht auf jeden Fall einen Profi, der die Symptome einer Stress-Erkrankung auch richtig erkennt“, so Schubert. Eine Depression habe nämlich ähnliche ­Symptome. „Wenn mir selbst Veränderungen auffallen und ich feststelle, ich bin nicht mehr so wie früher, kann das schon ein Hinweis sein.“