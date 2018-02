Von Theresa Mair

Von den vielen ersten Malen, die im Leben auf eine Frau zukommen, ist das erste Mal beim Frauenarzt sicher keines, auf das sie vor Vorfreude hinfiebert. Vielleicht sieht sie es ganz locker, vielleicht ist da aber auch ein bisschen Angst, weil sie nicht genau weiß, was sie auf dem komischen Stuhl erwartet. Die bes­te Freundin fühlt sich seit dem ersten Frauenarzt-Besuch ganz erwachsen. Die andere hat nicht so tolle Erfahrungen gemacht. Dann stresst auch noch die Mama, die meint, es sei nun einmal an der Zeit für die erste gynäkologische Untersuchung.

Wann der richtige Zeitpunkt ist, sollte jede junge Frau für sich selbst entscheiden, sagt hingegen Renate Luze. Die Gynäkologin leitet im Bezirkskrankenhaus Reutte die First Love Ambulanz. „Wenn man keine Beschwerden wie Regelschmerzen, Zyklusunregelmäßigkeiten oder einen Verhütungswunsch hat, braucht man nicht vor dem 18. Lebensjahr zum Frauenarzt gehen“, beruhigt sie nervöse Teenager und ihre besorgten Mütter. Mit einer Ausnahme: Wenn man die Periode mit 16 Jahren noch nicht hat, sollte man sich vom Gynäkologen durchchecken lassen.

Erste Verhütungswünsche

Das ist ohnehin das Alter, in dem die meisten zum ersten Mal zum Frauenarzt gehen. „Im Schnitt kommen die Patientinnen mit 15, 16 mit einem Verhütungswunsch. Vor ein paar Jahren war es sogar noch früher, mit 13, 14“, weiß Luze. Akne und Regelschmerzen sind zudem ein guter Grund, um zum Frauenarzt zu gehen. Die Teenager seien in den vergangenen Jahren selbstsicherer geworden, stellt die Gynäkologin fest. Immerhin ist der Termin auch eine Chance, alle Fragen zu Frauengesundheit und Sexualität zu stellen, die einen beschäftigen. Dabei seien die meisten bereits mit zwölf, 13 Jahren gut aufgeklärt. „Dass sie ein Kondom benutzen sollen, wird ihnen schon in der Schule eingeschärft. Das Wissen ist da. Ob sie es auch tun, ist wieder etwas anderes“, sagt Luze.

Wie erwähnt, kommen die meis­ten Frauen gerade deshalb zum Gynäkologen, weil sie verhüten wollen. „Um die Mädchen nicht zu verschrecken, muss man langsam herangehen. Es ist ganz wichtig zu betonen, dass beim ersten Frauenarzt-Termin nicht unbedingt eine Untersuchung gemacht werden muss. Die Pille kann man auch ohne Untersuchung verschreiben“, so die Frauenärztin. In der First Love Ambulanz sei dies auch möglich, ohne dass Daten aufgenommen werden und die Eltern davon erfahren. „Ein bisschen ausfragen“ müssen sich die jungen Patientinnen aber schon lassen, zu Monatsblutung (Regelmäßig? Wann zuletzt? Schmerzen? Werden Tampons benutzt?), zu Vorerkrankungen und der Gesundheit in der Familie (Hat jemand eine Thrombose?). Die letzte Frage ist entscheidend, wenn es um die Anti-Baby-Pille geht. Diese und andere Verhütungsmittel dürften nur nach sorgfältiger Aufklärung verschrieben werden.

Spirale nur eine Ausnahme

„Die Spirale ist in Mode, sollte für so junge Frauen aber wegen der möglichen Folgen die Ausnahme bleiben. Denn bekommt das Mädchen eine Eileiterentzündung, kann es im schlimmsten Fall nicht mehr schwanger werden.“ Und dann ist da noch die Frage nach dem Sex. „Wenn die Frau mit der Untersuchung einverstanden ist, dann fragen wir, ob schon Geschlechtsverkehr stattgefunden hat. Die Untersuchung geht dann etwas leichter“, erklärt Luze. Beim ersten Mal wird normalerweise auf einen vaginalen Ultraschall verzichtet und nur eine Bauch-Untersuchung gemacht sowie die äußeren Genitalien angeschaut. „Die Scheide muss nicht unbedingt untersucht werden und ein Krebs-Abstrich wird bei Jugendlichen nicht routinemäßig gemacht.“

Die Medizinerin zeigt den Frauen oft auch schon, wie sie ihre Brust abtasten sollen, um Veränderungen zu bemerken. Das ist wichtig, aber keine Panik: „Bei Jugendlichen verändert sich das Brustgewebe noch. Ab dem 20. Lebensjahr sollten sie es aber immer vor der Regel abtas­ten.“ Bleibt noch eine Frage offen: Wie findet man den Frauenarzt, der zu einem passt? „Das ist eine gute Frage – viele Mädchen gehen prinzipiell anfangs lieber zu Frauen.“ Hier können dann vielleicht doch Mutter und Freundinnen weiterhelfen – mit einer Empfehlung.