Innsbruck – Forscher der Universitäten Innsbruck und Cambridge haben einen Mechanismus entdeckt, der die Therapie der Multiplen Sklerose (MS) maßgeblich verändern könnte. Den Wissenschaftlern gelang es, den Stoffwechsel im Gehirn durch das Transplantieren von neutralen Stammzellen so zu programmieren, dass Hirnverletzungen heilen können. Auch ein Verfahren, durch das Hautzellen in neutrale Stammzellen verwandelt werden können, wurde entdeckt.

Stammzellen konnten Entzündungen verringern

Im Tiermodell wurden neutrale Stammzellen in die Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit transplantiert. Bereits frühere Arbeiten der Wissenschaftler hatten gezeigt, dass das die Entzündungslast dadurch reduziert und die Regeneration des Nervensystems gefördert wird. Der exakte Mechanismus, über den die Stammzellen mit dem Gewebe interagieren, wurde jedoch erst in der aktuellen Studie bekannt: Durch die Transplantation der neutralen Stammzellen kann die Menge des sogenannten „Immunmetaboliten Succinats“ verringert werden. „Succinat ist ein Signalmolekül für Makrophagen (Anm.: „Riesenfresszellen“) und Mikroglia (Anm.: „multifunktionale Gliazellen“), welches Entzündungen verstärkt“, so Stammzellforscher Frank Edenhofer vom Institut für Molekularbiologie an der Universität Innsbruck. Bei der Therapie der progressiven MS könnte das deswegen hilfreich sein, weil die chronische Entzündung des Zentralen Nervensystems durch eine Aktivierung eben dieser Makrophagen und Mikroglia aufrechterhalten wird.

„Die Stammzellen fungieren quasi als Schwamm, der das Succinat aufsaugt“, erklärt Edenhofer. „Die Besonderheit der Studie liegt darin, dass wir eine bislang wenig verstandene heilsame Wirkung von Stammzellen auf das Zentrale Nervensystem an einer konkreten molekularen Wirkung festmachen konnten. Die Verwendung von humanen induzierten Gehirnstammzellen, wie wir sie hier in Innsbruck herstellen, beinhaltet zudem vielversprechende Aussichten für eine klinische Umsetzung der Ergebnisse.“

Hautzellen in Stammzellen reprogrammierbar

Die aktuelle Arbeit der Wissenschaftler löst zudem ein zentrales Problem der klinischen Anwendung: Die für die Transplantation verwendeten Gehirnstammzellen waren bislang nicht vom Patienten selbst, sondern aus dritter Quelle und dadurch in der Regel nicht kompatibel. Dafür fand Edenhofer eine Lösung: Er entwickelte ein Verfahren, mit dem Hautzellen in neutrale Stammzellen verwandelt werden können. Damit kann verhindert werden, dass das Immunsystem die Zellen angreift.(TT.com, reh)