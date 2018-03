Von Andrea Wieser

Innsbruck – Vorne zu und hinten offen. So sieht das klassische Patientenhemd aus. Das hat gute Gründe, da so zum Beispiel bei bettlägerigen Patienten das Gewand besser gewechselt werden kann. Aufgrund seiner Rückenfreiheit wird es aber auch gerne für Gags missbraucht. 2014 eröffnete der Schauspieler Jan Josef Liefers in einem solchen Flügelhemd die Verleihung des deutschen Filmpreises „Lola“. Der Po-Blitzer blieb jedoch aus, da er unter dem Gewand einen Anzug mit hochgekrempelten Beinen trug. Die Lacher waren Liefers dennoch sicher.

In New York haben nun Studenten von der Parsons School of Design dieses Hemd, das die Amerikaner „Johnny“ nennen, verbessert. „Wir sind sehr daran interessiert, dass unsere Studenten neue Designs zu sozialkritischen Themen entwickeln“, meint Professor Brendan McCarthy. Und gerade im Krankenhaus bräuchten Patienten doch Kleidung, die sie sich wohler fühlen lässt. Entstanden ist ein Kimono, der sich vorne öffnen lässt, mit hinten verschließbaren Schlitzen. Erhältlich ist das Gewand für 45 Dollar (rund 37 Euro) über die Homepage des Herstellers „Care and Wear“.

Noch ehrgeiziger geht es die deutsche Krankenschwester Fanny Fatteicher an. „Durch meinen Beruf bin ich darauf gekommen, dass es hier dringenden Handlungsbedarf gibt“, meint Fatteicher. Deswegen hat sie die Firma MediTex gegründet, die Patientenwäsche mit Zusatz-Funktionen vertreibt. Die passgenauen Öffnungen legen durch Knopfleisten den jeweiligen Körperteil des Patienten frei. Das kann die Bauchdecke sein, die Brust oder die Arme. „Mir geht es um die Würde des Patienten, der sich dadurch nicht halb entblößen muss, wenn er untersucht wird. Vor allem, wenn andere Menschen im Raum sind.“ Derzeit verhandelt Fatteicher mit zwei großen norddeutschen Kliniken. Ob es klappt, ist noch ungewiss, denn „gerade zurzeit wird leider sehr gespart“.

In den USA, wo das Patientenhemd sehr viel öfter als in Europa zum Einsatz kommt – selbst für Patienten mit simplen Beschwerden –, waren die New Yorker Studenten nicht die Ersten, die sich Gedanken machten. Designerin Dian­e von Fürstenberg entwarf schon vor acht Jahren ein Wickelkleid fürs Krankenbett. 1999 war es Stylistin Cynthia Rowley, bekannt durch ihre Arbeit für die Serie „Sex and the City“, die sich an die Verschönerung des Hemdes machte. Online können über die Homepage www.dearjohnnies.com elegantere Flügelhemden bestellt werden. Bei einem Durchschnittspreis von 70 Dollar (rund 57 Euro) kein Produkt für den öffentlichen Betrieb.